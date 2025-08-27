Βίντεο: Έμποροί ναρκωτικών διατηρούσαν κρυψώνα με ποσότητες κοκαΐνης σε χώρο δίπλα στα ΚΤΕΛ Κηφισού

Βίντεο – ντοκουμέντο από τη στιγμή που οι άνδρες της ΕΛΑΣ βρίσκουν ποσότητες κοκαΐνης τοποθετημένη σε ειδική κρύπτη σε χώρο κοντά στα ΚΤΕΛ Κηφισού κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Όπως φαίνεται στο βίντεοληπτικό υλικό που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Αστυνομία, άνδρας του τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών έχει ουσιαστικά με συναδέλφους του σπάσει τον τοίχο, αφού έχουν μπει μέσα παρουσία Εισαγγελέα έπειτα από συγκεκριμένες πληροφορίες και βγάζει ένα πιστόλι με μια γεμιστήρα και σφαίρες.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον ALPHA, οι αστυνομικοί βρήκαν ποσότητα κοκαΐνης στην κατοχή 42χρονου αλλοδαπού που διέμενε εκεί, ενώ προχώρησαν και στη σύλληψη ενός 33χρονου συνεργού του, κοντά στα ΚΤΕΛ του Κηφισού, πάνω στον οποίο βρήκαν συσκευασίες με 152 γραμμάρια κοκαΐνης τα οποία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ήταν έτοιμα προς διαμοιρασμό.

Παράλληλα, οι άνδρες της Δίωξης Ναρκωτικών έχουν εξασφαλίσει και υλικό από κάμερες ασφαλείας που διατηρούσαν οι συλληφθέντες ώστε να έχουν εικόνα εάν πλησίαζαν αστυνομικοί στο συγκεκριμένο οίκημα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Εισαγγελέα και στη συνέχεια στον Ανακριτή.