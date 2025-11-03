Δολοφονία Άλκη Καμπανού: «Τα ισόβια τα πήρα εγώ, οι άλλες μάνες είδαν τα παιδιά τους» – Συγκλονίζει η μητέρα του

Enikos Newsroom

κοινωνία

Δολοφονία Άλκη Καμπανού: «Τα ισόβια τα πήρα εγώ, οι άλλες μάνες είδαν τα παιδιά τους» – Συγκλονίζει η μητέρα του

Δικαιοσύνη ζήτησε η μητέρα του Άλκη Καμπανού, η οποία συγκλόνισε για άλλη μια φορά με τα λόγια της για τον αδικοχαμένο 19χρονο γιο της, που έπεσε θύμα άγριας δολοφονίας με οπαδικά κίνητρα, την 1η Φεβρουαρίου του 2022, στη Θεσσαλονίκη.

«Σε αυτή τη δίκη, τα ισόβια τα πήρα εγώ, η μάνα του Άλκη, γιατί οι άλλες οι μάνες ήταν πάνω και έβλεπαν τα παιδιά τους», τόνισε η Μελίνα Κακουλίδου μετά την αναβολή που χορήγησε το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης (για τις 23 Οκτωβρίου του 2026) στη δίκη για τη δολοφονία του 19χρονου γιου της.

Σε δήλωσή της έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, η μητέρα του Άλκη ζήτησε «τα ισόβια να γίνουν ισόβια».

Ερωτηθείσα για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το πρωί έξω από τα δικαστήρια, όταν ομάδα ατόμων επιτέθηκε με αντικείμενα σε άτομα που βρίσκονταν στα σκαλιά των δικαστηρίων, η μητέρα του Άλκη απέδωσε ευθύνες στις οικογένειες των δραστών. «Να μην κατηγορούμε πάντα την Πολιτεία για τα άσχημα που συμβαίνουν. Πρώτα είναι η οικογένεια- γι’ αυτή τη σημερινή παρουσία τους ευθύνες έχουν οι οικογένειες τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δυστυχώς, υπάρχουν κάποιοι τιμητές των δολοφόνων του Άλκη»

Από την πλευρά του, ο πατέρας του Άλκη εξέφρασε την δυσαρέσκειά του για τη νέα αναβολή στη δευτεροβάθμια δίκη -προηγήθηκε άλλη μία στις αρχές του τρέχοντος έτους.

Ο Αριστείδης Καμπανός εξέφρασε την ελπίδα η επόμενη δικάσιμος να είναι η οριστική και υπογράμμισε πως «όσο καθυστερούμε, δημιουργείται η εντύπωση ότι δεν αποδίδεται σωστά η Δικαιοσύνη».

Κληθείς να σχολιάσει τα πρωινά επεισόδια, αλλά και την ένταση που επικράτησε προς στιγμήν έξω από την δικαστική αίθουσα, ο κ. Καμπανός ανέφερε: «Δυστυχώς, υπάρχουν κάποιοι τιμητές των δολοφόνων του Άλκη. Τα παιδιά αυτά έχουν πάρει τον στραβό δρόμο. Κάποιοι άλλοι θα πρέπει να τους δείξουν ότι κάτι λάθος κάνουν. Δεν πρέπει να υπάρχουν τιμητές εγκλημάτων». Επισήμανε δε, ότι η δολοφονία του Άλκη έπρεπε να μας συνετίσει όλους ώστε να μην ξαναγίνει ανάλογο έγκλημα για διαφορετική ομάδα.

15:06 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

