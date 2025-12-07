Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών: Σε εξέλιξη ο δεύτερος γύρος των εκλογών – Συνεχίζεται αύριο η ψηφοφορία

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο β΄ γύρος των εκλογών στους μεγάλους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας, με τις κάλπες να ανοίγουν εκ νέου αύριο, Δευτέρα (08/12), για την ανάδειξη των νέων διοικήσεων.

Της Άννας Κανδύλη

Στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών προσήλθαν σήμερα 3.032 δικηγόροι από τους 24.694 εγγεγραμμένους. Η διαδικασία ολοκληρώνεται αύριο.

Για την προεδρία αναμετρώνται οι Δημήτρης Αναστασόπουλος και Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, οι οποίοι στον α΄ γύρο είχαν λάβει 22,49% και 18,84% αντίστοιχα.

Αύριο συνεχίζεται η ψηφοφορία και στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης.

Στον β΄ γύρο αναμετρώνται ο Δημήτρης Φινοκαλιώτης και η Μαρούσα Πρωτοπαπαδάκη.

Στον πρώτο γύρο ο κ. Φινοκαλιώτης είχε συγκεντρώσει 28,46% (1.096 ψήφους) και η κ. Πρωτοπαπαδάκη 18,49% (712 ψήφους).

Στον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά διεκδικούν την προεδρία ο νυν πρόεδρος Ηλίας Κλάππας και ο Πολυχρόνης Περιβολάρης.

Στον α΄ γύρο ο κ. Κλάππας είχε λάβει 48,38% (657 ψήφους), ενώ ο κ. Περιβολάρης 24,3% (331 ψήφους).

Στη Θήβα ολοκληρώθηκε η διαδικασία και νέα πρόεδρος εξελέγη η Σωτηρία Μανάρα με 57,14% (40 ψήφους).

Ο Χαράλαμπος Παπαχαραλάμπους έλαβε 42,86% (30 ψήφους).