Δάφνη: Φωτιά σε μοτοσικλέτα κι όχημα έσβησε η Πυροσβεστική

  • Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Παρασκευής σε αυτοκίνητο και μοτοσικλέτα που ήταν σταθμευμένα στη Δάφνη.
  • Η πυροσβεστική επενέβη με 7 πυροσβέστες και 2 οχήματα, κατασβένοντας τη φωτιά.
  • Από την πυρκαγιά τα δυο οχήματα φέρουν υλικές ζημιές. Το ανακριτικό της πυροσβεστικής και η ΕΛ.ΑΣ. διερευνούν τις αιτίες της πυρκαγιάς.
Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Παρασκευής σε αυτοκίνητο και μοτοσικλέτα που ήταν σταθμευμένα στη Δάφνη.

Η πυροσβεστική ενημερώθηκε για το συμβάν στις 01:03, οπότε και επενέβη με 7 πυροσβέστες και 2 οχήματα που την κατέσβησαν.

Από την πυρκαγιά τα δυο οχήματα φέρουν υλικές ζημιές.

Το ανακριτικό της πυροσβεστικής και η ΕΛ.ΑΣ. διερευνούν τις αιτίες της πυρκαγιάς.

