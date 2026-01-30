Δάφνη: Φωτιά σε μοτοσικλέτα κι όχημα έσβησε η Πυροσβεστική

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Παρασκευής σε αυτοκίνητο και μοτοσικλέτα που ήταν σταθμευμένα στη Δάφνη.

Η πυροσβεστική ενημερώθηκε για το συμβάν στις 01:03, οπότε και επενέβη με 7 πυροσβέστες και 2 οχήματα που την κατέσβησαν.

Από την πυρκαγιά τα δυο οχήματα φέρουν υλικές ζημιές.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε μοτοσικλέτα και ΙΧΕ όχημα, σε περιοχή του δήμου Δάφνης – Υμηττού. Επιχείρησαν 7 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 30, 2026

Το ανακριτικό της πυροσβεστικής και η ΕΛ.ΑΣ. διερευνούν τις αιτίες της πυρκαγιάς.