Χριστούγεννα: Πώς θα κινηθούν σήμερα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς – Τι ισχύει για Πρωτοχρονιά και Θεοφάνια, οι αλλαγές στα δρομολόγια 

Σύνοψη από το

  • Τροποποιήσεις βρίσκονται από σήμερα σε ισχύ στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς λόγω των εορταστικών ημερών των Χριστουγέννων, ενώ αλλαγές θα υπάρξουν και τις ημέρες της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων.
  • Κατά τις ημέρες αργίας 25 και 26 Δεκεμβρίου, καθώς και 01 και 06 Ιανουαρίου, θα ισχύσει πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής και αργιών για τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ.
  • Στις 02/01 και 05/01 θα εφαρμοστεί έκτακτο πρόγραμμα δρομολόγησης στα λεωφορεία και στα τρόλεϊ.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Μετρό Δημοτικό Θέατρο
Φωτογραφία: Intime

Τροποποιήσεις βρίσκονται σε ισχύ στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς λόγω των εορταστικών ημερών των Χριστουγέννων, ενώ αλλαγές θα υπάρξουν και τις ημέρες της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανίων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ενημέρωση του ΟΑΣΑ κατά τις ημέρες αργίας 25 και 26 Δεκεμβρίου 2025 καθώς και 01 και 06 Ιανουαρίου 2026, θα ισχύσει πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής και αργιών για τα λεωφορεία αρμοδιότητας ΟΣΥ και Κοινοπραξίας , καθώς και για τα τρόλεϊ.

Στις 02/01/2026 και 05/01/2026 θα εφαρμοστεί έκτακτο πρόγραμμα δρομολόγησης στα λεωφορεία αρμοδιότητας ΟΣΥ και Κοινοπραξίας , καθώς και στα τρόλεϊ.

Για τις συχνότητες δρομολογίων των μέσων σταθερής τροχιάς (Γραμμές Μετρό 1, 2, 3 και Τραμ) κατά τις ημέρες των εορτών μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά ΕΔΩ

Χριστούγεννα Μέσα Μεταφοράς

Χριστούγεννα Μέσα Μεταφοράς

Χριστούγεννα Μέσα Μεταφοράς

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σπουδαία ανακάλυψη: Οι επιστήμονες είναι κοντά σε εμβόλιο για όλες τις μορφές καρκίνου

Όλοι μπορούν να δουν σακούλες δώρων, αλλά μόνο το 1% με μάτια γερακιού μπορεί να εντοπίσει τη δωροκάρτα σε 18″!

ΔΥΠΑ: Έρχεται αύξηση στο «ειδικό» επίδομα στήριξης για εργαζόμενους που έχασαν τη δουλειά τους – Πώς θα διαμορφωθεί και ποι...

ΚΕ.Π.Ε.Α.-Γ.Σ.Ε.Ε.: Πώς αμείβονται οι αργίες των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
07:28 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες ανήμερα των Χριστουγέννων σε αρκετές περιοχές της χώρας – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα, Χριστούγεννα, σε περιοχές της κε...
07:15 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Χριστούγεννα, 25 Δεκεμβρίου

Xριστούγεννα σήμερα (Πέμπτη 25/12) σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν ...
06:18 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Ισχυρή έκρηξη σε υποκατάστημα τράπεζας στον Εύοσμο – «Νιώσαμε ότι έγινε σεισμός» ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα των Χριστουγέννων, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, έπειτα από ισχυρή...
01:54 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Ανακαλύφθηκαν πάνω από 1 εκατ. νέα έγγραφα που μπορεί να σχετίζονται με την υπόθεση Επστάιν

Οι αρχές των ΗΠΑ έχουν ανακαλύψει περισσότερα από ένα εκατομμύριο έγγραφα που ενδέχεται να σχε...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα