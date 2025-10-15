Χανιά: Στο εδώλιο 13 κατηγορούμενοι για εισαγωγή όπλων και 120.000 σφαιρών για Καλάσνικοφ – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Με καθυστέρηση έξι ετών ξεκίνησε στα Χανιά η δίκη για την υπόθεση του κυκλώματος εισαγωγής και εμπορίας όπλων και πυρομαχικών στην Κρήτη, η οποία είχε αποκαλυφθεί από την ΕΛ.ΑΣ. τον Σεπτέμβριο του 2019. Στο εδώλιο κάθονται 13 κατηγορούμενοι με βαρύ κατηγορητήριο που αφορά συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης και εισαγωγή, κατοχή και εμπορία πολεμικών τυφεκίων και πυρομαχικών.

Στο εδώλιο του Δικαστηρίου κάθονται 13 κατηγορούμενοι από τους 14, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας Flashnews.gr, ένας έφυγε από την ζωή στην διάρκεια των ετών που πέρασαν.

Το βασικό κατηγορητήριο είναι ιδιαίτερα βαρύ και αφορά σε:

Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Εισαγωγή, κατοχή, προμήθεια, εμπορία, μεταφορά πολεμικών τυφεκίων, πυρομαχικών και πολεμικού υλικού με σκοπό την διάθεσή του σε τρίτους για διάπραξη κακουργήματος και με σκοπό τον παράνομο εφοδιασμό ομάδων από κοινού και κατ’ εξακολούθηση.

με σκοπό την διάθεσή του σε τρίτους για διάπραξη κακουργήματος και με σκοπό τον παράνομο εφοδιασμό ομάδων από κοινού και κατ’ εξακολούθηση. Η ακροαματική διαδικασία ξεκίνησε με καταθέσεις μαρτύρων αλλά λόγω παρέλευσης της ώρας το Δικαστήριο διέκοψε και η δίκη θα συνεχιστεί στην Παρασκευή 31 Οκτωβρίου.

αλλά λόγω παρέλευσης της ώρας το Δικαστήριο διέκοψε και η δίκη θα συνεχιστεί στην Παρασκευή 31 Οκτωβρίου. Το φορτηγό που εκτός από…τριφύλια είχε όπλα και χιλιάδες σφαίρες

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στις 14/9/2019, όταν σε αστυνομική έρευνα σε φορτηγό που μετέφερε ζωοτροφές και συγκεκριμένα τριφύλλια βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα όπλα και πυρομαχικά.

Το φορτηγό είχε μόλις αποβιβαστεί στο λιμάνι της Σούδας από οχηματαγωγό και ενώ κινείτο προς το Ρέθυμνο το σταμάτησαν ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. ενώ όπως αποκαλύφθηκε κάτω από τις ζωοτροφές υπήρχαν:

4 πολεμικά όπλα τύπου Kalashnikov

τύπου Kalashnikov 6 γεμιστήρες Kalashnikov

Kalashnikov 122.566 φυσίγγια για πολεμικό όπλο τύπου Kalashnikov

τύπου Kalashnikov 4 κλείστρα και 2 εξωλκείς προοριζόμενα για πολεμικό τυφέκιο τύπου Kalashnikov

Ακολούθησαν έρευνες που συντόνιζε το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης στις οικίες του οδηγού του φορτηγού και ενός ακόμη ατόμου που κινείτο συνοδευτικά με ΙΧΕ αυτοκίνητο, στο Ρέθυμνο, ενώ με την συνεργασία τοπικών αστυνομικών οι έρευνες επεκτάθηκαν και σε οικίες σε Θεσπρωτία και Κοζάνη όπου βρέθηκαν όπλα και σφαίρες.

Πώς γινόταν η εισαγωγή και διακίνηση όπλων και πυρομαχικών

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. από τον Νοέμβριο του 2018, η ομάδα που αποτελείτο από 11 Έλληνες και 5 αλλοδαπούς είχε προβεί σε τέσσερις εισαγωγές στην Κρήτη απροσδιόριστου αριθμού πυρομαχικών από την Αλβανία και αποτελείτο από δύο «πυρήνες»

Συγκεκριμένα, τον «πυρήνα» της Αλβανίας, τα μέλη του οποίου ενεργώντας σε ξεχωριστές υποομάδες αναλάμβαναν τη συγκέντρωση του αιτούμενου αριθμού πυρομαχικών και τον «πυρήνα» της Κρήτης, τα μέλη του οποίου προέβαιναν αρχικά στη «παραγγελία» των αιτούμενων ποσοτήτων πυρομαχικών και στη συνέχεια αναλάμβαναν την παραλαβή, μεταφορά και τέλος την παράδοση στους ενδιαφερόμενους που σε προγενέστερο χρόνο είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την αγορά πυρομαχικών.

Σύμφωνα πάντα με την ΕΛ.ΑΣ., η μεταφορά των όπλων και πυρομαχικών στην Κρήτη πραγματοποιείτο με Ι.Χ.Φ. οδηγούμενο από έναν κατηγορούμενο και προπορευόμενο όχημα Ι.Χ.Ε. οδηγούμενο από άλλον κατηγορούμενο, ο οποίος είτε παραλάμβανε το παράνομο εμπόρευμα εξερχόμενος από τη χώρα απευθείας από τους προμηθευτές στην Αλβανία, είτε από ασφαλή κρησφύγετα που είχαν προσυμφωνηθεί σε βοσκότοπους στην Ήπειρο ή σε άλλους χώρους στην Δυτική Μακεδονία.