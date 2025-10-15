Χανιά: Στο εδώλιο 13 κατηγορούμενοι για εισαγωγή όπλων και 120.000 σφαιρών για Καλάσνικοφ – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

Χανιά: Στο εδώλιο 13 κατηγορούμενοι για εισαγωγή όπλων και 120.000 σφαιρών για Καλάσνικοφ – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Με καθυστέρηση έξι ετών ξεκίνησε στα Χανιά η δίκη για την υπόθεση του κυκλώματος εισαγωγής και εμπορίας όπλων και πυρομαχικών στην Κρήτη, η οποία είχε αποκαλυφθεί από την ΕΛ.ΑΣ. τον Σεπτέμβριο του 2019. Στο εδώλιο κάθονται 13 κατηγορούμενοι με βαρύ κατηγορητήριο που αφορά συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης και εισαγωγή, κατοχή και εμπορία πολεμικών τυφεκίων και πυρομαχικών.

Στο εδώλιο του Δικαστηρίου κάθονται 13 κατηγορούμενοι από τους 14, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας Flashnews.gr, ένας έφυγε από την ζωή στην διάρκεια των ετών που πέρασαν.

Το βασικό κατηγορητήριο είναι ιδιαίτερα βαρύ και αφορά σε:

  • Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.
  • Εισαγωγή, κατοχή, προμήθεια, εμπορία, μεταφορά πολεμικών τυφεκίων, πυρομαχικών και πολεμικού υλικού με σκοπό την διάθεσή του σε τρίτους για διάπραξη κακουργήματος και με σκοπό τον παράνομο εφοδιασμό ομάδων από κοινού και κατ’ εξακολούθηση.
  • Η ακροαματική διαδικασία ξεκίνησε με καταθέσεις μαρτύρων αλλά λόγω παρέλευσης της ώρας το Δικαστήριο διέκοψε και η δίκη θα συνεχιστεί στην Παρασκευή 31 Οκτωβρίου.
  • Το φορτηγό που εκτός από…τριφύλια είχε όπλα και χιλιάδες σφαίρες

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στις 14/9/2019, όταν σε αστυνομική έρευνα σε φορτηγό που μετέφερε ζωοτροφές και συγκεκριμένα τριφύλλια βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα όπλα και πυρομαχικά.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το φορτηγό είχε μόλις αποβιβαστεί στο λιμάνι της Σούδας από οχηματαγωγό και ενώ κινείτο προς το Ρέθυμνο το σταμάτησαν ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. ενώ όπως αποκαλύφθηκε κάτω από τις ζωοτροφές υπήρχαν:

  • 4 πολεμικά όπλα τύπου Kalashnikov
  • 6 γεμιστήρες Kalashnikov
  • 122.566 φυσίγγια για πολεμικό όπλο τύπου Kalashnikov
  • 4 κλείστρα και 2 εξωλκείς προοριζόμενα για πολεμικό τυφέκιο τύπου Kalashnikov

Ακολούθησαν έρευνες που συντόνιζε το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης στις οικίες του οδηγού του φορτηγού και ενός ακόμη ατόμου που κινείτο συνοδευτικά με ΙΧΕ αυτοκίνητο, στο Ρέθυμνο, ενώ με την συνεργασία τοπικών αστυνομικών οι έρευνες επεκτάθηκαν και σε οικίες σε Θεσπρωτία και Κοζάνη όπου βρέθηκαν όπλα και σφαίρες.

Πώς γινόταν η εισαγωγή και διακίνηση όπλων και πυρομαχικών

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. από τον Νοέμβριο του 2018, η ομάδα που αποτελείτο από 11 Έλληνες και 5 αλλοδαπούς είχε προβεί σε τέσσερις εισαγωγές στην Κρήτη απροσδιόριστου αριθμού πυρομαχικών από την Αλβανία και αποτελείτο από δύο «πυρήνες»

Συγκεκριμένα, τον «πυρήνα» της Αλβανίας, τα μέλη του οποίου ενεργώντας σε ξεχωριστές υποομάδες αναλάμβαναν τη συγκέντρωση του αιτούμενου αριθμού πυρομαχικών και τον «πυρήνα» της Κρήτης, τα μέλη του οποίου προέβαιναν αρχικά στη «παραγγελία» των αιτούμενων ποσοτήτων πυρομαχικών και στη συνέχεια αναλάμβαναν την παραλαβή, μεταφορά και τέλος την παράδοση στους ενδιαφερόμενους που σε προγενέστερο χρόνο είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την αγορά πυρομαχικών.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύμφωνα πάντα με την ΕΛ.ΑΣ., η μεταφορά των όπλων και πυρομαχικών στην Κρήτη πραγματοποιείτο με Ι.Χ.Φ. οδηγούμενο από έναν κατηγορούμενο και προπορευόμενο όχημα Ι.Χ.Ε. οδηγούμενο από άλλον κατηγορούμενο, ο οποίος είτε παραλάμβανε το παράνομο εμπόρευμα εξερχόμενος από τη χώρα απευθείας από τους προμηθευτές στην Αλβανία, είτε από ασφαλή κρησφύγετα που είχαν προσυμφωνηθεί σε βοσκότοπους στην Ήπειρο ή σε άλλους χώρους στην Δυτική Μακεδονία.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ο ΕΟΦ προχώρησε στην απαγόρευση διάθεσης και διακίνησης συμπληρώματος διατροφής

Φούσκωμα και αέρια: 10 τροφές για άμεση ανακούφιση από γαστρεντερολόγο του Harvard

Δημοτική Αστυνομία: Νέα πρόσκληση ΑΣΕΠ για τους διορισμούς- Όλες οι λεπτομέρειες

Σούπερ μάρκετ: Δείτε τα προϊόντα με μείωση τιμής πάνω από 10%

AirPods: Πώς να συνδέστε δύο ακουστικά σε ένα iPhone;

Ο Ουρανός και ο Ποσειδώνας ίσως να μην είναι «παγωμένοι γίγαντες» τελικά – Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα
περισσότερα
16:51 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Αναβλήθηκε η δίκη για τον ξυλοδαρμό της 43χρονης οδηγού

Αναβλήθηκε για τις 29 Οκτωβρίου 2025 από το Αυτόφωρο η δίκη του 38χρονου επιχειρηματία, ο οποί...
16:31 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Διαθήκες: Από την 1η Νοεμβρίου 2025 η ηλεκτρονική δημοσίευσή τους μέσω πλατφόρμας – Τι ισχύει για τις χειρόγραφες

Από την 1η Νοεμβρίου 2025 καθιερώνεται η ηλεκτρονική δημοσίευση διαθηκών μέσω της πλατφόρμας d...
15:28 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Απαντήσεις από την άρση τηλεφωνικού απορρήτου αναμένει η ΕΛ.ΑΣ. – «Γρίφος» το πώς επέστρεψε ο 22χρονος συνεργός στην Αθήνα

Στο δικαστικό μέγαρο Καλαμάτας οδηγούνται σήμερα οι δύο 22χρονοι που συνελήφθησαν για το διπλό...
15:21 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Επίθεση στη ΔΟΥ Κοζάνης: Ισόβια κάθειρξη και 26 χρόνια στον δράστη με το τσεκούρι

Σε ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και επιπλέον 26 χρόνια για τα αδικήματα της α...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης