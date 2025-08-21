Χανιά: Πάνω από 7 κιλά κάνναβης εντοπίστηκαν σε επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. – Τραυματίστηκαν αστυνομικοί – ΦΩΤΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

Χανιά: Πάνω από 7 κιλά κάνναβης εντοπίστηκαν σε επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. – Τραυματίστηκαν αστυνομικοί – ΦΩΤΟ

Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών, δενδρύλλια και άλλα παράνομα υλικά και όπλα, βρέθηκε στην χθεσινή αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή της Χαλέπας Χανίων, κατά την οποία μάλιστα τραυματίστηκαν ελαφρά και δύο αστυνομικοί.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, συνελήφθησαν συνολικά τρία άτομα, ηλικίας 49, 60 και 68 ετών, τους οποίους αναζητούσαν έπειτα από πληροφορίες για κατοχή μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών.

Κατά τη διάρκεια της συντονισμένης επιχείρησης από την Αστυνομική Διεύθυνση Χανίων, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε οικίες και χώρους που κατέχουν και χρησιμοποιούν οι δράστες, όπου βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

  •  7 κιλά και -135- γραμμάρια κάνναβης
  • 16 δενδρύλλια κάνναβης ύψους 1,80 μέτρων
  • Μια (1) κυνηγετική καραμπίνα
  •  Έξι (6) φυσίγγια
  •  Έντεκα (11) συσκευές εντοπισμού
  •  Τρία (3) TABLET
  •  Ένα (1) DRONE
  •  Οκτώ (8) κάμερες παρακολούθησης
  •  Μια (1) ψηφιακή φωτογραφική μηχανή
  •  Ένας (1) πλαστικός τρίφτης περιέχων ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης
  •  Τρία (3) μαχαίρια
  • Μια (1) πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος
  •  Δυο (2) πολεμικοί όλμοι
  •  Μια (1) ζυγαριά ακριβείας
  •  Χρηματικό ποσό επτά χιλιάδων εξακόσιων πέντε ευρώ (7.605)
  •  Δεκαεπτά (17) συσκευές κινητής τηλεφωνίας
  •  Οκτώ (8) οχήματα

Στην προσπάθεια σύλληψης του 68χρονου, δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν από θραύσματα γυαλιών πόρτας και μετέβησαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων όπου έλαβαν τις πρώτες βοήθειες και αποχώρησαν.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Χανίων ενώ η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Δείτε φωτογραφίες από την ΕΛ.ΑΣ.:

