Χανιά: Πανικός με αγροτικό που κινείτο ανάποδα στον δρόμο – ΒΙΝΤΕΟ

Πανικό προκάλεσε ο οδηγός ενός αγροτικού οχήματος, που κινείτο ανάποδα στον δρόμο εξόδου από το λιμάνι της Σούδας προς τα Χανιά.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύει η ιστοσελίδα zarpanews.gr, το αυτοκίνητο κατευθύνεται προς το λιμάνιΒΙ της Σούδας, βρισκόμενο σε λάθος λωρίδα κυκλοφορίας. Ευτυχώς, οι οδηγοί ενός λεωφορείου και άλλων οχημάτων, που κινούνταν κανονικά στον δρόμο, είδαν μπροστά τους το αγροτικό όχημα και παραμέρισαν.

Από τύχη δεν υπήρξε σύγκρουση με κάποιο άλλο όχημα.

Δείτε το βίντεο: