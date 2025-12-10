Τραμπ: Σάλος με τις δηλώσεις του για τους μετανάστες από την Σομαλία – «Είναι εθνική ντροπή»

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη Σομαλία «βρώμικη, αηδιαστική, γεμάτη εγκληματικότητα», αποκαλώντας τους μετανάστες από την αφρικανική χώρα «σκουπίδια» που δεν θέλει στην Αμερική. Ο ηγέτης των Ρεπουμπλικάνων έκανε τις περιφρονητικές δηλώσεις κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στην Πενσυλβάνια, όπου εξαπέλυσε επίσης ρατσιστική επίθεση εναντίον της δημοκρατικής βουλευτίνας Ιλχάν Ομάρ, μιας μουσουλμάνας που γεννήθηκε στη Σομαλία.

Εφιστώντας την προσοχή του κοινού στην αντιμεταναστευτική του ατζέντα, ο Τραμπ είπε: «Γιατί δεν μπορούμε να έχουμε μερικούς ανθρώπους από τη Νορβηγία, τη Σουηδία, μόνο μερικούς; Ας πάρουμε μερικούς. Από τη Δανία… στείλτε μας μερικούς καλούς ανθρώπους. Σας πειράζει; Αλλά πάντα παίρνουμε ανθρώπους από τη Σομαλία, από μέρη που είναι καταστροφικά, σωστά; Βρώμικα, ακάθαρτα, αηδιαστικά, γεμάτα εγκληματικότητα. Το μόνο πράγμα στο οποίο είναι καλοί είναι να κυνηγούν πλοία».

Ακόμη και για τον Τραμπ, ο οποίος συχνά κάνει υποτιμητικά σχόλια για τους μετανάστες, η επίθεση εναντίον των Σομαλών ήταν ανησυχητική λόγω της χρήσης ξενοφοβικών όρων, σημειώνει το NDTV.com, στις ΗΠΑ. Ο Πρόεδρος παραδέχτηκε επίσης την Τρίτη ότι χρησιμοποίησε τον προσβλητικό όρο «shithole countries» (σκατοχώρες) για να υποτιμήσει την Αϊτή και τις αφρικανικές χώρες κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης το 2018 και καυχήθηκε για τα σχόλια που προκάλεσαν παγκόσμια κατακραυγή κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του.

Ωστόσο, ο Τραμπ αντιμετωπίζει έντονες αντιδράσεις μετά την ομιλία του για την οικονομική προσιτότητα στην συγκέντρωση στο Μάουντ Ποκόνο της Πενσυλβανίας, η οποία μετατράπηκε σε ένα ακόμη μήνυμα κατά της μετανάστευσης.

Οι ενέργειές του έχουν προκαλέσει ανησυχία σε ομάδες υποστήριξης των μεταναστών και ακτιβιστές, οι οποίοι φοβούνται ότι τα μέτρα αυτά, που έχουν ευρεία εμβέλεια και επηρεάζουν διάφορες κοινότητες, ισοδυναμούν με συλλογική τιμωρία.

Ο Τραμπ το βράδυ της Τρίτης, για ακόμη μια φορά έβαλε στο στόχαστρο την Ilhan Omar, δημοκρατική βουλευτή της Μινεσότα, η οποία γεννήθηκε στη Σομαλία. Ισχυριζόμενος ότι η Ομάρ «δεν κάνει τίποτα άλλο από το να γκρινιάζει», ο Τραμπ είπε ότι η βουλευτής κατάγεται από μια χώρα που θεωρείται «η χειρότερη» στον κόσμο. «Πρέπει να την διώξουμε από εδώ», είπε ο Πρόεδρος, κάνοντας μια παύση καθώς το πλήθος φώναζε «στείλτε την πίσω».

Η Ομάρ, η οποία έχει εμπλακεί σε πολλές δημόσιες διαφωνίες με τον Τραμπ, απάντησε στις τελευταίες δηλώσεις του, λέγοντας ότι η «εμμονή» του μαζί της είναι «περισσότερο από περίεργη».

«Επειδή δεν έχει οικονομικές πολιτικές να προωθήσει, καταφεύγει στην αναμάσηση μισαλλόδοξων ψεμάτων», δήλωσε η Ομάρ μέσω των κοινωνικών μέσων, αντιδρώντας σε ένα απόσπασμα της ομιλίας του Προέδρου. «Συνεχίζει να είναι μια εθνική ντροπή», είπε.