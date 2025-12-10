Μάριος Ηλιόπουλος: Να διεκδικείτε το μέλλον σας και το όραμά σας μέσω του Αθλητισμού

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Μάριος Ηλιόπουλος

Ο κ. Μάριος Ηλιόπουλος παρευρέθηκε την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου στην τελετή βραβεύσεων της Πανελλαδικής Σχολικής Σκυταλοδρομίας «Τρέχω για την Ειρήνη», η οποία οργανώνεται από κοινού από το Υπουργείο Παιδείας, τη Γ.Γ.Α. και την Ε.Ο.Α., στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού και της 12ης Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού 2025.

Ο διοικητικός ηγέτης της ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοίνωσε δωρεά, προσφέροντας 21 μπάλες σε καθένα από τα 383 σχολεία που συμμετείχαν στην Πανελλαδική Σχολική Σκυταλοδρομία, ως αναγνώριση της συμμετοχής τους σε αυτή την ελπιδοφόρα διαδικασία.

Στον σύντομο χαιρετισμό του, ο κ. Ηλιόπουλος αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις διαρκείς ενέργειες και στη σταθερή θέση της ΠΑΕ ΑΕΚ για το «Eυ Aγωνίζεσθαι», τη δικαιοσύνη και την ισονομία στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς και στην ανάγκη αναβάθμισης του ελληνικού αθλητισμού, προκειμένου να επιστρέψουν οι ελληνικές οικογένειες στα γήπεδα και όλοι οι νέοι να ασχοληθούν με τον αθλητισμό σε οποιοδήποτε τομέα.

Μεταξύ άλλων, αναφερόμενος προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού κ. Γιάννη Βρούτση, ο οποίος ήταν παρών, δήλωσε: «Ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό μας, ο οποίος κάθε μέρα βάζει και ένα λιθαράκι σε πολλούς τομείς και αυτό είναι επανάσταση. Και σας το λέω εγώ που είμαι εκ χαρακτήρος επαναστάτης και στο ποδόσφαιρο προσπαθούμε να φέρουμε μια καινούργια μέρα με δόγμα το Ευ Αγωνίζεσθαι»

Κλείνοντας, ο κ. Ηλιόπουλος έστειλε ένα ιδιαίτερα σημαντικό μήνυμα προς τα παιδιά, λέγοντας: «Να διεκδικείτε το μέλλον σας και να φτάσετε σε αυτό, με τρόπο που να είναι περήφανοι οι γονείς σας για εσάς και περήφανη η κοινωνία για εσάς. Και αυτό προφανώς δε μετριέται με οικονομικές απολαβές, αφού πρωταρχικός στόχος είναι να νιώθετε εσείς σπουδαίοι και να το πιστοποιούν οι γονείς σας, οι άνθρωποι που σας προσφέρουν ανιδιοτελή αγάπη. Μακριά από τη βία και τα ναρκωτικά. Να είστε κοντά στον αθλητισμό, γιατί θα σας βοηθήσει να μάθετε τις αρετές και τις αξίες της ζωής και να διεκδικείτε τα όνειρά σας και το όραμά σας»

 

16:11 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

