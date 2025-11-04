Χανιά: Επεισόδια και χημικά κατά την άφιξη του κρουαζιερόπλοιου με Ισραηλινούς τουρίστες – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών δυνάμεων προκλήθηκαν το πρωί της Τρίτης (4/11) στην πλατεία της Σούδας, κατά την διαμαρτυρία για την άφιξη κρουαζιερόπλοιου με Ισραηλινούς τουρίστες στο λιμάνι.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα flashnews.gr, οι διαδηλωτές βρέθηκαν από νωρίς στην πλατεία κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα ότι «είναι ανεπιθύμητοι οι υποστηρικτές του πολέμου στη Γάζα».

Προσπάθησαν μάλιστα, να κατευθυνθούν προς τη δεύτερη είσοδο του λιμανιού αλλά απετράπησαν από τις δυνάμεις των ΜΑΤ.

Οι συγκεντρωμένοι διαδηλωτές επιχείρησαν να μπλοκάρουν την έξοδο των πούλμαν, στα οποία επέβαιναν τουρίστες του κρουαζιερόπλοιου, με αποτέλεσμα οι δυνάμεις της αστυνομίας να τους απωθήσουν και να προχωρήσουν σε ρίψη χημικών και κρότου-λάμψης, προκειμένου να τους απομακρύνουν.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε δύο συλλήψεις για παρακώλυση συγκοινωνιών, ενώ διαδηλωτές πέταξαν πέτρες και μπογιές προς τα λεωφορεία, κατά την έξοδό τους.

Μετά τα επεισόδια, διαδηλωτές παρέμειναν στο ύψος της δυτικής πύλης του λιμανιού, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία και δεκάδες νταλίκες να εγκλωβιστούν και από τις δύο πλευρές του δρόμου.

