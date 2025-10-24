Χαλάνδρι: Στιγμές τρόμου για γυναίκα που βρέθηκε αντιμέτωπη με επιδειξία – «Αντέδρασα με τσαμπουκά και το έβαλε στα πόδια»

Στιγμές τρόμου έζησε μια γυναίκα στο Χαλάνδρι, όταν ένας άγνωστος άνδρας της επιτέθηκε την ώρα που έκανε τζόκινγκ και της επέδειξε τα γεννητικά του όργανα. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 11 παρά 20′ το βράδυ της Πέμπτης (23/10), στην οδό Ταϋγέτου στο Χαλάνδρι, σύμφωνα με το θύμα που μίλησε στο ΕΡΤnews.

«Την ώρα που σταμάτησα γιατί αποφάσισα τα τελευταία 500 μέτρα να κάνω χαλαρό περπάτημα και κοιτούσα το ρολόι μου, διαισθάνθηκα ότι κάποιος με παρακολουθεί. Κοιτάζω αριστερά και βλέπω τον αρρωστημένο να μου δείχνει τα γεννητικά του όργανα. Αντέδρασα με τσαμπουκά και το έβαλε στα πόδια», περιέγραψε.

Η γυναίκα αμέσως μετά την επίθεση τηλεφώνησε στην αστυνομία και κατήγγειλε το περιστατικό, το οποίο διερευνάται. «Ήλπιζα να βγει κάποιος κάτοικος στο μπαλκόνι για υποστήριξη, να ανοίξει ένα παράθυρο αλλά τίποτα. Όλοι και όλες τελικά είμαστε μόνοι μας».

Οι αρχές εφιστούν την προσοχή των πολιτών και ζητούν σε περίπτωση παρόμοιου περιστατικού να ειδοποιήσουν άμεσα το αστυνομικό τμήμα της περιοχής.