Μπλόκα Φθιώτιδας: Οι αγρότες αποφάσισαν να μην πάνε στη συνάντηση στο Μαξίμου

  • Οι αγρότες της Φθιώτιδας, μέσω του εκπροσώπου τους Κώστα Ζαρκαδούλα, αποφάσισαν ομόφωνα να μην συμμετάσχουν στην προγραμματισμένη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό.
  • Η απόφαση ελήφθη καθώς η κυβέρνηση άλλαξε τον αρχικό σχεδιασμό, όπως λένε, επιχειρώντας να περιορίσει τον αριθμό των εκπροσώπων, κάτι που εκλήφθηκε ως προσπάθεια διάσπασης του αγώνα.
  • «Όλα είναι ξανά στο τραπέζι» για τους αγρότες, με πρόταση για νέα πανελλαδική σύσκεψη για τις επόμενες κινήσεις, ενώ καταδικάζεται οποιοσδήποτε μεταβεί στη συνάντηση χωρίς συλλογική απόφαση.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Μπλόκα Φθιώτιδας: Οι αγρότες αποφάσισαν να μην πάνε στη συνάντηση στο Μαξίμου

Ξεκάθαρη θέση απέναντι στη συνάντηση που είχε προγραμματιστεί για το μεσημέρι της Τρίτης στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό διατύπωσε ο Κώστας Ζαρκαδούλας, εκπρόσωπος του Μπλόκου του Μπράλου και μέλος της συντονιστικής επιτροπής που είχε οριστεί και ως εκπρόσωπος των αγροτών της Φθιώτιδας (επίσης δηλαδή των μπλόκων Αταλάντης, Δομοκού) στη συνάντηση, μιλώντας στο ραδιόφωνο του LAMIA POLIS 87.7.

Όπως τόνισε, ύστερα από συνεδριάσεις των μπλόκων, αποφασίστηκε ομόφωνα να μην υπάρξει συμμετοχή στη συνάντηση, καθώς –όπως είπε– η κυβέρνηση άλλαξε τον αρχικό σχεδιασμό, επιχειρώντας να περιορίσει τον αριθμό των εκπροσώπων σε σχέση με όσα είχαν συμφωνηθεί από την Πανελλαδική Επιτροπή των μπλόκων.

Σύμφωνα με το lamianow.gr, ο κ. Ζαρκαδούλας υπογράμμισε ότι η Επιτροπή είχε ορίσει συγκεκριμένη 25μελή και 10μελή εκπροσώπηση και πως η αλλαγή αυτή εκλήφθηκε ως προσπάθεια διάσπασης του αγώνα. Για τον λόγο αυτό, όπως ανέφερε, οι αγρότες επιλέγουν να μην προσέλθουν σε διάλογο με λιγότερους εκπροσώπους απ’ αυτούς που είχαν αποφασιστεί.

Μιλώντας ως εκπρόσωπος και μέλος της συντονιστικής του μπλόκου Μπράλου, σημείωσε ότι στη γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε δεν υπήρξε καμία απόφαση αποστολής εκπροσώπου. Όπως είπε χαρακτηριστικά, υπάρχει συνάδελφος που ενδεχομένως να μεταβεί αυτοβούλως, χωρίς όμως να εκπροσωπεί το μπλόκο, καλώντας τον μάλιστα να μην πάει. Παράλληλα, κατέστησε σαφές ότι καταδικάζεται οποιοσδήποτε μεταβεί στη συνάντηση χωρίς συλλογική απόφαση των μπλόκων της Φθιώτιδας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα τρία μπλόκα της Φθιώτιδας έχουν λάβει ομόφωνες αποφάσεις και έχουν ορίσει κοινή εκπροσώπηση μέσω του ιδίου, επισημαίνοντας πως το ζήτημα δεν είναι προσωπικό ή εγωιστικό, αλλά καθαρά συλλογικό και πολιτικό.

Τέλος, ο κ. Ζαρκαδούλας ανέφερε ότι υπάρχει πρόταση για νέα πανελλαδική σύσκεψη, προκειμένου να αποφασιστούν οι επόμενες κινήσεις και οι περαιτέρω κινητοποιήσεις, τονίζοντας ότι «όλα είναι ξανά στο τραπέζι» και ότι η κυβέρνηση οφείλει να κατανοήσει πως δεν μπορεί να παίζει με έναν αγώνα που, όπως είπε, βρίσκεται εδώ και ενάμιση μήνα στους δρόμους και στην Εθνική Οδό.

