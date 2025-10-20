Αττική: 2.861 παραβάσεις βεβαιώθηκαν από την Τροχαία το τελευταίο τριήμερο – Συνελήφθησαν 17 οδηγοί – ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

Ειδική εξόρμηση πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 17 έως 20 Οκτωβρίου 2025 από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, με σκοπό τον έλεγχο εφαρμογής του Νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, εστιάζοντας στην πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, σε οδικούς άξονες της Αττικής.

Στο πλαίσιο αυτό βεβαιώθηκαν 2.861 παραβάσεις, όπως ενδεικτικά, για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση σηματοδοτών, πρόκληση θορύβων κ.α.

Βεβαιώθηκαν 170 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ συνελήφθησαν 10 οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l. Σημειώνεται ότι συνολικά συνελήφθησαν 17 οδηγοί, σύμφωνα με την Τροχαία.

Ακόμα, ακινητοποιήθηκαν 408 οχήματα, εκ των οποίων 113 μεταφέρθηκαν με γερανό.

Οι έλεγχοι για την εφαρμογή του Νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Δείτε το βίντεο της ΕΛ.ΑΣ.:

