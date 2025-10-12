Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: Νοσηλεύεται στο «Γεννηματάς» λόγω αδιαθεσίας – Η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου

Στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» νοσηλεύεται ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, λόγω ελαφράς αδιαθεσίας που ένιωσε, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Γραφείο Τύπου της Ιεράς Συνόδους της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Θα παραμείνει στο νοσοκομείο για καθαρά προληπτικούς λόγους, επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, το Γραφείο Τύπου της Ιεράς Συνόδους της Εκκλησίας της Ελλάδος, ανακοίνωσε ότι «ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος, λόγω ελαφράς αδιαθεσίας, επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Γεώργιος Γεννηματάς”, όπου και θα παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση, για καθαρά προληπτικούς λόγους».

Νωρίτερα πληροφορίες ανέφεραν ότι ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος υπέστη ήπιο ισχαιμικό επεισόδιο και μετέβη στο «Γεννηματάς», όπου υπεβλήθη σε όλες τις προβλεπόμενες εξετάσεις και νοσηλεύεται στη μονάδα επαυξημένης φροντίδας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, οι γιατροί εκτιμούν ότι ο Αρχιεπίσκοπος βρίσκεται εκτός κινδύνου. Πηγές από το νοσοκομείο αναφέρουν ότι ο κ. Ιερώνυμος είναι ήρεμος και σε καλή κατάσταση.

 

