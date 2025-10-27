Ανεξέλεγκτη κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους: Νέα περιστατικά μέθης και 8 συλλήψεις μέσα στο Σαββατοκύριακο

Ανήλικοι που καταλήγουν στο νοσοκομείο ή φλερτάρουν ακόμη και με τον θάνατο καταναλώνοντας μεγάλες ποσότητες αλκοόλ είναι η δραματική πραγματικότητα στη χώρα μας καθώς σύμφωνα με στοιχεία, ένας στους τρεις 16χρονους πίνει περισσότερα από 5 ποτά σε ένα βράδυ.

Το φαινόμενο παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις, ενώ πληθαίνουν οι καταγγελίες και για νυχτερινά κέντρα που συνεχίζουν να σερβίρουν ποτά σε ανήλικους ακόμη και μετά την αυστηροποίηση του νομικού πλαισίου, χωρίς καν να ζητούν ταυτότητα για να ελέγξουν την ηλικία των θαμώνων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ευκολότερη πρόσβαση των ανήλικων στο αλκοόλ.

Ακόμη και μετά τον θάνατο της 16χρονης έξω από νυχτερινό κέντρο στο Γκάζι και την ώρα που αναμένονται οι τοξικολογικές εξετάσεις για να διευκρινιστούν οι ακριβείς αιτίες θανάτου, μέσα στο Σαββατοκύριακο νέα περιστατικά μέθης αλλά και συλλήψεων υπαλλήλων επιχειρήσεων που σέρβιραν ποτέ σε ανήλικους, είδαν το φως της δημοσιότητας.

Στη Σαντορίνη τα ξημερώματα της Κυριακής (26/10) μία 17χρονη μεταφέρθηκε σε λιπόθυμη κατάσταση στο νοσοκομείο του νησιού, καθώς φέρεται να είχε καταναλώσει τέσσερα ποτά σε μπαρ του νησιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cyclades24.gr, η ανήλικη είχε βγει για να γιορτάσει την ονομαστική της εορτή, όμως λίγη ώρα αργότερα έχασε τις αισθήσεις της λόγω υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ.

Οι αστυνομικές Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό, προκειμένου να διαπιστωθεί σε ποιο κατάστημα σερβιρίστηκε το αλκοόλ και ποιοι ευθύνονται για τη διάθεσή του σε ανήλικο.

Ήδη έχει σχηματιστεί δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ αναζητείται ο ιδιοκτήτης του μπαρ όπου φέρεται να διασκέδαζε η 17χρονη. Η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία.

Πάτρα: Δύο συλλήψεις για πώληση αλκοόλ σε 16χρονη

Συνελήφθησαν το βράδυ του Σαββάτου 25/10 στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, δυο άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας των ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την προστασία των ανηλίκων, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, πραγματοποίησαν έλεγχο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, που λειτουργούσαν οι κατηγορούμενοι, ως ιδιοκτήτης και υπεύθυνος αντίστοιχα, κατά τον οποίο διαπίστωσαν ότι οι δυο άνδρες είχαν πωλήσει αλκοολούχο ποτό σε 16χρονη, παραβιάζοντας την νομοθεσία περί προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Συλλήψεις και στη Θεσσαλονίκη

Στην αυτόφωρη σύλληψη δύο ημεδαπών για την πώληση αλκοόλ σε ανήλικες προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, το βράδυ του Σαββάτου, 25 Οκτωβρίου, οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 29χρονο και έναν 24χρονο με την κατηγορία της έκθεσης, καθώς ως προσωρινά υπεύθυνος και ως υπάλληλος καταστήματος αντίστοιχα, επέτρεψαν την κατανάλωση αλκοολούχου ποτού σε δύο 16χρονες.

Σχηματίστηκε σχετική δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου.

Σαρωτικοί έλεγχοι και συλλήψεις σε Λουτράκι- Κόρινθο

Τη νύχτα του Σαββάτου, έγιναν σαρωτικοί έλεγχοι στο Λουτράκι και στην πόλη της Κορίνθου, όπου σύμφωνα με πληροφορίες του EΡTnews, συνελήφθησαν τρία άτομα, ιδιοκτήτες και υπεύθυνοι καταστημάτων, που είχαν επιτρέψει την είσοδο ανήλικων στα νυχτερινά μαγαζιά, αλλά και την κατανάλωση αλκοόλ.

Στο Λουτράκι οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες, σε έναν 38χρονο ιδιοκτήτη καταστήματος και έναν 40χρονο υπεύθυνο νυχτερινού μαγαζιού, οι οποίοι είχαν επιτρέψει την είσοδο σε δύο κορίτσια 16 και 17 ετών και σε ένα 15χρονο αγόρι.

Από την έρευνα της αστυνομίας διαπιστώθηκε πως οι τρεις μαθητές, είχαν καταναλώσει αλκοολούχα ποτά.

Σύλληψη είχαμε και στην Κόρινθο, όπου οι αστυνομικοί οδήγησαν στο αυτόφωρο τον 40χρονο ιδιοκτήτη κλαμπ, ο οποίος είχε επιτρέψει την είσοδο τριών 17χρονων κοριτσιών, αλλά και την κατανάλωση ποτών.

Για τις τρείς συλλήψεις στην Κορινθία, έχουν ενημερωθεί οι Δήμοι που αναμένεται να σφραγίσουν τα καταστήματα.

Ανησυχητικά στατιστικά για την πώληση αλκοόλ σε παιδιά

Αρκετές είναι οι συλλήψεις που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα σε διάφορες περιοχές της χώρας για πώληση ή διάθεση αλκοόλ σε ανηλίκους, σύμφωνα με το ERTNews. Στα Ιωάννινα, στη Μεσσηνία, στην Πρέβεζα, στη Χίο, στην Κω, στη Λέσβο, στη Λήμνο και στη Σύρο, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε δεκάδες ελέγχους και σε συλλήψεις υπευθύνων καταστημάτων και διοργανωτών εκδηλώσεων, σχηματίζοντας δικογραφίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από το αλκοόλ.

Οι περισσότερες υποθέσεις αφορούν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και χώρους διασκέδασης, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι παραβάτες κατηγορήθηκαν και για το αδίκημα της «έκθεσης» σε κίνδυνο.

Από την εφαρμογή του Νόμου (7 Ιουλίου 2025) έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2025: