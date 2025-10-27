Νοσοκομείο του μέλλοντος το νέο Ωνάσειο

Στο Δημόσιο παραδόθηκαν οι νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, που αξιοποιούν τη ρομποτική χειρουργική και την τεχνητή νοημοσύνη, μετά τη δωρεά του Ιδρύματος Ωνάση.

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Mε το πάτημα ενός κουμπιού παρουσιάστηκε το νέο Ωνάσειο Νοσοκομείο, έπειτα από αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Ωνάση, αλλάζοντας ριζικά τον χάρτη της δημόσιας υγείας στη χώρα μας. Πρόκειται για το πρώτο πλήρως ψηφιοποιημένο νοσοκομείο στην Ελλάδα. Συνολικά, περιλαμβάνει το Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, το οποίο ανακαινίστηκε ριζικά και εξοπλίστηκε με νέα ιατρικά μηχανήματα τεχνολογίας αιχμής, το Ωνάσειο Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο, που αποτελεί καταλύτη για την ανάπτυξη της δωρεάς οργάνων και των μεταμοσχεύσεων στην Ελλάδα, και το Ωνάσειο Παίδων, που είναι αφιερωμένο στην παιδοκαρδιολογία, στην παιδοκαρδιοχειρουργική και στις μεταμοσχεύσεις παιδιατρικών ασθενών. Προϋπάρχουσες και νέες υποδομές συνθέτουν ένα ενιαίο οικοσύστημα που αναπτύσσεται και λειτουργεί σε ένα σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον, έτοιμο να αντεπεξέλθει στις αυξημένες ιατρικές ανάγκες της εποχής. Οι νέες υποδομές τίθενται σε λειτουργία άμεσα και είναι δημόσιας πρόσβασης, προσφέροντας στους ασθενείς μια πιο αποτελεσματική, φιλική και άνετη εμπειρία.

Τα εγκαίνια έγιναν παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και πλήθους εξεχουσών προσωπικοτήτων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεναγήθηκε στους νέους χώρους του νοσοκομείου και ενημερώθηκε από το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό για τις νέες διευρυμένες κλινικές και θεραπευτικές δυνατότητές του, όπως είναι οι υβριδικές χειρουργικές αίθουσες, τα ρομποτικά συστήματα και τα νέα υπερσύγχρονα αιμοδυναμικά εργαστήρια. Ο ίδιος ευχαρίστησε το Ιδρυμα Ωνάση για την ολοκλήρωση της μεγάλης αυτής δωρεάς. «Το Ιδρυμα Ωνάση κλείνει 50 χρόνια ζωής, παραδίδοντας ένα έργο το οποίο επίσης θα δίνει ζωή. Είναι το νέο Ωνάσειο Νοσοκομείο, στο οποίο, εκτός από το αναβαθμισμένο Kαρδιοχειρουργικό, όπως το γνωρίζαμε 32 χρόνια τώρα, θα λειτουργούν πλέον και το Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο και το Ωνάσειο Παίδων, τρεις υπερσύγχρονες μονάδες, ειδικευμένες σε κρίσιμους τομείς, που έρχονται να ενισχύσουν συνολικά τις δυνατότητες του Εθνικού Συστήματος Υγείας», δήλωσε ο πρωθυπουργός.

«Για όλους»

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση, Αντώνης Σ. Παπαδημητρίου, περιγράφοντας το όραμα και τη διαδικασία υλοποίησης της εθνικής αυτής δωρεάς, υπογράμμισε μεταξύ άλλων: «Το νέο Ωνάσειο, που παραδίδουμε σήμερα, είναι η τελευταία λέξη της ιατρικής επιστήμης και της ιατρικής τεχνολογίας – ένα νοσοκομείο για όλους. Δεν είναι απλώς ένα έργο. Είναι μια υπόσχεση ότι η ζωή κάθε ανθρώπου μετράει. Οτι η φροντίδα μπορεί να είναι δημόσια, ισότιμη και σύγχρονη. Και ότι μαζί -πολιτεία, επιστήμονες και πολίτες- μπορούμε να αλλάξουμε όχι μόνο το επίπεδο της υγείας στη χώρα, αλλά και τον ίδιο τον ορισμό του τι είναι εφικτό».

Ο πρόεδρος του Ωνάσειου Νοσοκομείου, καθηγητής Ιωάννης Ν. Μπολέτης, στον χαιρετισμό του επεσήμανε: «Ενα ακόμα σημαντικό πλεονέκτημα του Ωνασείου είναι η δυνατότητα που παρέχει για συνεργασία με κλινικές και γιατρούς του ΕΣΥ και του πανεπιστημίου, καθώς και με κλινικές και γιατρούς του εξωτερικού. Στόχος μας είναι το νέο Ωνάσειο να συνεχίσει με την ίδια αφοσίωση, ευαισθησία και προσήλωση να προσφέρει υψηλής ποιότητας φροντίδα σε κάθε άνθρωπο που το έχει ανάγκη. Διότι κάθε ασθενής ενσαρκώνει μια μοναδική ανθρώπινη διαδρομή, μια ξεχωριστή ιστορία ελπίδας, πίστης και αγώνα για τη ζωή».

Την Αρχιεπισκοπή εκπροσώπησε ο πρωτοσύγκελλος, επίσκοπος Χριστουπόλεως Βαρνάβας, ενώ την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο σεβασμιώτατος Νικόλαος, Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής.

Δωρεά

Η δωρεά για τις εργασίες του νέου Ωνάσειου Νοσοκομείου, οι οποίες ξεκίνησαν το 2019, ανέρχεται στα 82 εκατ. ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας διατέθηκε για την κατασκευή του νέου κτιρίου, το οποίο αναπτύσσεται σε τέσσερις ορόφους και φιλοξενεί τις νέες δομές. Με τη δωρεά ανακαινίστηκε ριζικά και το υπάρχον Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. Η δυναμικότητα του ενιαίου πλέον νοσοκομείου φθάνει τις 185 κλίνες νοσηλείας και τις 54 κλίνες ΜΕΘ. Στη δωρεά περιλαμβάνονται η προμήθεια και η εγκατάσταση ιατρικού εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας, συνολικού κόστους 25 εκατ. ευρώ, αλλά και ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ενιαίου νοσοκομείου που παρέχει πολλαπλάσιες δυνατότητες και στον επαγγελματία υγείας και στον ασθενή. Η δωρεά συνεχίζεται με επενδύσεις επιπλέον 10 εκατ. ευρώ, τα οποία θα διατεθούν μέσα στα επόμενα χρόνια, στο πλαίσιο του έργου «Νοσοκομείο του μέλλοντος», για να χρηματοδοτήσουν περισσότερες από 50 καινοτομίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι νέες υποδομές δεν στοχεύουν μόνο στην αύξηση της δυναμικότητας του νοσοκομείου, αλλά και στη διεύρυνση των θεραπευτικών και κλινικών δυνατοτήτων του, μέσα από υβριδικά χειρουργεία, ρομποτικά συστήματα και νέα, υπερσύγχρονα αιμοδυναμικά εργαστήρια.

Τεχνητή νοημοσύνη

Με μοναδικό γνώμονα τη δέσμευση για παροχή της καλύτερης δυνατής φροντίδας, έχουν υπάρξει σημαντικές επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής, με την τεχνητή νοημοσύνη να βρίσκεται στον πυρήνα των νέων ψηφιακών συστημάτων. Αυτές οι καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και τα προηγμένα συστήματα απεικόνισης, ενισχυμένα από το ΑΙ, επιτρέπουν στο Ωνάσειο να προσφέρει στους ασθενείς ταχύτερες, ακριβέστερες και ασφαλέστερες διαγνώσεις, πιο αποτελεσματικές θεραπείες και, συνολικά, μια πιο φιλική και άνετη εμπειρία.

Ουσιαστικά, το Ωνάσειο βρίσκεται σε μια νέα εποχή ιατρικής ακρίβειας και εξατομικευμένης φροντίδας, καθώς η τεχνολογία και το ΑΙ λειτουργούν ως πολύτιμοι σύμμαχοι του ιατρικού και του νοσηλευτικού προσωπικού, αναλύοντας δεδομένα και υποστηρίζοντας τη λήψη αποφάσεων. Συγκεκριμένα, το νέο Ωνάσειο Νοσοκομείο διαθέτει ολοκληρωμένη ψηφιακή πλατφόρμα, προηγμένο μηχάνημα μαγνητικής τομογραφίας, που προσαρμόζεται έξυπνα στον κάθε ασθενή ξεχωριστά χάρη στην τεχνολογία BioMatrix, και ειδικό σύστημα για επεμβάσεις στα αγγεία και στην καρδιά, το οποίο παράγει τρισδιάστατες εικόνες σε πραγματικό χρόνο και δυσδιάστατες εικόνες από δύο διαφορετικές οπτικές γωνίες. Παράλληλα, είναι εξοπλισμένο με ρομποτικό αγγειογραφικό σύστημα επόμενης γενιάς, το οποίο αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να ενισχύει τη ρομποτική του ευελιξία, υπερσύγχρονα καρδιολογικά υπερηχογραφικά συστήματα και φορητό μηχάνημα ακτινογραφιών που μεταφέρεται εύκολα κατευθείαν δίπλα στον ασθενή, ακόμα και στην εντατική.

Στα νέα υβριδικά χειρουργεία του Ωνασείου αλλάζει ριζικά ο τρόπος που πραγματοποιούνται οι επεμβάσεις. Πρόκειται για υπερσύγχρονες επεμβατικές αίθουσες όπου, εκτός από τα κλασικά χειρουργικά εργαλεία, είναι εγκατεστημένα και μηχανήματα απεικόνισης με τεχνολογία αιχμής, όλα σε ένα απόλυτα ασφαλές και αποστειρωμένο περιβάλλον. Η συνύπαρξη αυτή επιτρέπει την πραγματοποίηση πολύπλοκων επεμβάσεων με τη μικρότερη δυνατή παρέμβαση στο σώμα του ασθενούς, καθώς οι γιατροί μπορούν να βλέπουν «μέσα» του σε πραγματικό χρόνο, σαν να έχουν ακτίνες Χ στα μάτια τους, αλλά με πολύ μεγαλύτερη λεπτομέρεια.

Οι στόχοι

Στόχος του ψηφιακού νοσοκομείου είναι να μειώνει τον χρόνο που θα πρέπει να βρίσκονται οι ασθενείς μέσα σε αυτό και να βελτιώνει τα κλινικά δεδομένα, ώστε οι γιατροί να έχουν νωρίτερα και με ακρίβεια μια ολοκληρωμένη εικόνα των αποτελεσμάτων της θεραπευτικής προσέγγισης. Ο τελικός στόχος είναι να συμβάλει περαιτέρω στην ικανοποίηση και στην εξυπηρέτηση των ασθενών. Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργείται και ένα portal επικοινωνίας, που θα δίνει στους ασθενείς πρόσβαση στον ιατρικό τους φάκελο, αλλά και τη δυνατότητα να κλείσουν ραντεβού ηλεκτρονικά. Στο επίκεντρο της διάγνωσης, της θεραπευτικής προσέγγισης και της έρευνας βρίσκεται η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης στην υγεία. Και η αξιοποίησή της συμβάλλει στη συγκέντρωση και στην επεξεργασία κλινικών και απεικονιστικών δεδομένων, για την παραγωγή αλγόριθμων προς όφελος των επαγγελματιών υγείας. Η σχέση του Ιδρύματος Ωνάση με το Ωνάσειο ξεπερνά, διαχρονικά, τα συμβατικά πλαίσια. Ηδη, το Ιδρυμα Ωνάση σχεδιάζει τα επόμενα δέκα χρόνια δράσεων, μέσα από το έργο «Νοσοκομείο του μέλλοντος», στο πλαίσιο του οποίου θα πραγματοποιηθούν περισσότερες από 50 παρεμβάσεις με επίκεντρο την καινοτομία, ώστε το Ωνάσειο Νοσοκομείο να παρακολουθεί στενά τις τάσεις του μέλλοντος.