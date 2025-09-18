Αιγάλεω: Τι λένε τα στελέχη της ΕΥΠ για τον 32χρονο Παλαιστίνιο που προφυλακίστηκε για εμπρησμούς – Αναβλήθηκε η δίκη για τις επιθέσεις στο Αιγάλεω

Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του, ο 32χρονος Παλαιστίνιος που κατηγορείται για εμπρησμούς στον Υμηττό, ενώ είχε συλληφθεί για επιθέσεις σε βάρος 3 γυναικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος είχε ισχυριστεί αρχικά ότι είναι μέλος του ISIS, και γι’ αυτό τα στελέχη της ΕΥΠ τον εξέτασαν εξονυχιστικά την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, διαπιστώνοντας ότι αγνοεί βασικές πληροφορίες για το Χαλιφάτο.

Συγκεκριμένα, όπως μετέδωσε ο ΑΝΤ1, ο 32χρονος δεν γνώριζε ούτε ονόματα, ούτε σημεία όπου υπάρχουν στρατόπεδα των Τζιχαντιστών, ούτε καν την δομή που υπάρχει στο Χαλιφάτο. Τον χαρακτηρίζουν ως έναν άνθρωπο ψυχικά ασταθή, χωρίς να μπορούν να καταλάβουν γιατί αρχικά στην προανακριτική κατάθεσή του δήλωσε πως είναι μέλος του ISIS.

Τι ισχυρίστηκε για τις φωτιές

Τον συγκεκριμένο ισχυρισμό, τον «πήρε πίσω» στην απολογία του στις αρμόδιες Αρχές την Πέμπτη, δηλώνοντας ότι απλά γνωρίζει τι είναι το Ισλαμικό και ότι έβαλε τις 4 φωτιές στην περιοχή του Υμηττού γιατί αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα, χωρίς όμως κάποια στιγμή, να προσθέσει ποιος θα μπορούσε να του είχε δώσει εντολή να βάλει τις φωτιές για να του δώσει κάποια αμοιβή.

Μάλιστα, σημειώνεται ότι η απολογία του δόθηκε χωρίς την παρουσία δικηγόρου, ήταν σύντομη, με τον κατηγορούμενο να ομολογεί τους εμπρησμούς ισχυριζόμενος συγκεκριμένα ότι το έκανε γιατί δεν είχε να φάει.

Αναβλήθηκε η δίκη του για τις επιθέσεις σε βάρος 3 γυναικών – Παραδέχθηκε τις πράξεις του

Παράλληλα, αναβλήθηκε για τις 23 Σεπτεμβρίου η δίκη του 32χρονου στο Αυτόφωρο, η οποία αφορά στις επιθέσεις σε βάρος τριών γυναικών στο Αιγάλεω. Η αναβολή δόθηκε προκειμένου να κληθούν τα θύματα έπειτα από αίτημα του κατηγορούμενου.

Σημειώνεται πως όταν ρωτήθηκε από την πρόεδρο του Αυτοφώρου παραδέχτηκε τις πράξεις του.

Οι ισχυρισμοί του για τον ISIS

Όπως είχε γράψει το enikos.gr, ο ίδιος είχε δήλωσε στα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ότι είναι μέλος του ISIS, καθώς και ότι λάμβανε 100 ευρώ από κάποιο άτομο, με το όνομα Μοχάμεντ, επίσης μέλος του ISIS, για να βάλει την κάθε μια από τις φωτιές.

Μάλιστα, από την Τουρκία, είπε, πέρασαν μαζί στην Κω, τον Μάιο του 2024 και στη συνέχεια ξανασυναντήθηκαν στην Αθήνα, τουλάχιστον δέκα φορές.

Σε αυτές τις συναντήσεις ο Μοχάμεντ φέρεται να του ζήτησε να βάζει τις φωτιές, όπως ακόμη είχε πει προανακριτικά.

Έχει προσαχθεί 20 φορές

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ιδιαίτερα περίεργο είναι το γεγονός ότι κατά την σύλληψή του, οι αστυνομικοί δεν βρήκαν επάνω του κανένα στοιχείο, που να τους οδηγεί στην ταυτότητά του, ενώ δεν έχουν εντοπίσει ακόμη πού έμενε, με τις μέχρι τώρα πληροφορίες να αναφέρουν ότι ήταν άστεγος.

Υπενθυμίζεται ότι ούτε μία, ούτε δύο αλλά 20 φορές είχε προσαχθεί ο 32χρονος στο παρελθόν. Τον Μάιο του 2025 είχε καρφώσει έναν Σύρο και είχε κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Καταδικάστηκε για οπλοκατοχή και τελικά αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Στην ΕΛ.ΑΣ. χτύπησε συναγερμός όταν παραβίασε τους περιοριστικούς όρους, για την απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς δεν έδωσε το «παρών» στο Α.Τ Αγίου Παντελεήμονα.