Αιγάλεω: Συνελήφθη διωκόμενος με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για διακίνηση 17 κιλών κάνναβης

Στο Αιγάλεω συνελήφθη 28χρονος Έλληνας, διωκόμενος με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές της Εσθονίας.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ: «Από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, συνελήφθη κατόπιν επισταμένων ερευνών απογευματινές ώρες της 10-12-2025 στην περιοχή του Αιγάλεω, 28χρονος ημεδαπός, διωκόμενος με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές της Εσθονίας για διακίνηση ναρκωτικών.

Ειδικότερα, ο 28χρονος κατηγορείται ότι τον περασμένο Αύγουστο επιχείρησε να εισάγει στην Εσθονία μέσω του αεροδρομίου του Ταλίν 17 κιλά κάνναβης τα οποία είχε τοποθετήσει στις αποσκευές του.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή».