Αιγάλεω: Συνελήφθη διωκόμενος με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για διακίνηση 17 κιλών κάνναβης

  • Στο Αιγάλεω συνελήφθη 28χρονος Έλληνας, διωκόμενος με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές της Εσθονίας.
  • Ο 28χρονος κατηγορείται ότι τον περασμένο Αύγουστο επιχείρησε να εισάγει στην Εσθονία μέσω του αεροδρομίου του Ταλίν 17 κιλά κάνναβης.
  • Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο Αιγάλεω κατόπιν επισταμένων ερευνών από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων. Ο 28χρονος οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.
Enikos Newsroom

Στο Αιγάλεω συνελήφθη 28χρονος Έλληνας, διωκόμενος με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές της Εσθονίας.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ: «Από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, συνελήφθη κατόπιν επισταμένων ερευνών απογευματινές ώρες της 10-12-2025 στην περιοχή του Αιγάλεω, 28χρονος ημεδαπός, διωκόμενος με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές της Εσθονίας για διακίνηση ναρκωτικών.

Ειδικότερα, ο 28χρονος κατηγορείται ότι τον περασμένο Αύγουστο επιχείρησε να εισάγει στην Εσθονία μέσω του αεροδρομίου του Ταλίν 17 κιλά κάνναβης τα οποία είχε τοποθετήσει στις αποσκευές του.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή».

