Αγρότες: Παραγωγοί μοίρασαν λαχανικά σε πολίτες στο μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια – ΦΩΤΟ

Σύνοψη από το

  • Σε μια συμβολική κίνηση συμπαράστασης στους αγρότες των μπλόκων προχώρησαν οι παραγωγοί των λαϊκών αγορών, μοιράζοντας λαχανικά στο μπλόκο των Πράσινων Φαναριών στη Θεσσαλονίκη.
  • Συνολικά, μοιράστηκαν ένας τόνος λαχανικών, όπως πατάτες, μελιτζάνες, κουνουπίδια, ραπανάκια και καρότα, στους αγρότες και τους διερχόμενους οδηγούς.
  • Παραγωγός επεσήμανε πως «Όλοι έχουμε τα ίδια προβλήματα. Έχουμε φτάσει στο ίδιο αδιέξοδο», τονίζοντας ζητήματα με το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής και τις ελληνοποιήσεις που καταστρέφουν τους παραγωγούς.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Θεσσαλονίκη, Πράσινα Φανάρια, Αγρότες, Λαχανικά

Σε μια συμβολική κίνηση συμπαράστασης στους αγρότες των μπλόκων προχώρησαν οι παραγωγοί των λαϊκών αγορών, οι οποίοι μοίρασαν λαχανικά στο μπλόκο των Πράσινων Φαναριών στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Πέμπτης 11/12.

Σύμφωνα με το karfitsa.net, oι παραγωγοί των λαϊκών αγορών μοίρασαν ένα τόνο λαχανικών (πατάτες, μελιτζάνες, κουνουπίδια, ραπανάκια, καρότα) στους αγρότες και στους διερχόμενους οδηγούς του μπλόκου των Πράσινων Φαναριών.

«Όλοι έχουμε τα ίδια προβλήματα. Έχουμε φτάσει στο ίδιο αδιέξοδο. Αυτή είναι μια κίνηση για να δείξουμε στον κόσμο τι τραβάμε. Εμείς ως παραγωγοί των λαϊκών αγορών έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα με το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής, έχουμε πρόβλημα με τις ελληνοποιήσεις. Οι λαϊκές φτάνουν κι αυτές στο τέρμα. Αυτή η αγροτική πολιτική έχει καταστρέψει και τους μικρούς και τους μεγάλους παραγωγούς. Είμαστε σε μια ηλικία δύσκολη που δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε άλλο δρόμο. Έχουμε φτάσει σε αδιέξοδο», επεσήμανε ο παραγωγός, Ανέστης Καρυπίδης, συμπληρώνοντας πως «δεν θα έχουμε να φάμε φρέσκα, ελληνικά προϊόντα. Θα τρώμε τα εισαγόμενα που έρχονται σωρηδόν στην Ελλάδα».

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

Θεσσαλονίκη, Πράσινα Φανάρια, Αγρότες, Λαχανικά Θεσσαλονίκη, Πράσινα Φανάρια, Αγρότες, Λαχανικά Θεσσαλονίκη, Πράσινα Φανάρια, Αγρότες, Λαχανικά Θεσσαλονίκη, Πράσινα Φανάρια, Αγρότες, Λαχανικά Θεσσαλονίκη, Πράσινα Φανάρια, Αγρότες, Λαχανικά

18:54 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

