Άγιος Παντελεήμονας: Συνελήφθησαν 14 μέλη εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικά σε πλατεία 

Σύνοψη από το

  • Αποδομήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες σε πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα.
  • Συνελήφθησαν 14 αλλοδαποί, ηλικίας από 13 έως και 31 ετών, οι οποίοι κινούνταν στην πλατεία και προσέγγιζαν πολίτες για πώληση ναρκωτικών.
  • Κατασχέθηκαν συνολικά 440 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 366 γραμμάρια κατεργασμένης, 420 ευρώ, καθώς και ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Άγιος Παντελεήμονας: Συνελήφθησαν 14 μέλη εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικά σε πλατεία 

Αποδομήθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες σε πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα.

Συνελήφθησαν, απογευματινές ώρες της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου, από ανωτέρω αστυνομικούς σε συνεργασία με αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Αθηνών στην περιοχή του Άγιου Παντελεήμονα, 14 αλλοδαποί, ηλικίας από 31 έως και 13 ετών, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο ενδελεχούς και εμπεριστατωμένης έρευνας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα και κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριακών δεδομένων και στοιχείων διακριβώθηκε η δράση 14μελούς συμμορίας που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες σε πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα.

Οι κατηγορούμενοι κινούνταν επί της πλατείας, όπου πλησίαζαν κάθε διερχόμενο πολίτη, ρωτώντας τον αν επιθυμεί να αγοράσει ναρκωτικές ουσίες για προσωπική του χρήση, ενώ για να αποφύγουν το ενδεχόμενο της σύλληψής τους, απέκρυπταν τις ναρκωτικές ουσίες είτε στη στοματική τους κοιλότητα είτε σε διάφορα σημεία της πλατείας, όπως κάτω από σταθμευμένα οχήματα ή φρεάτια, καθώς και εντός των παπουτσιών τους.

Η εγκληματική οργάνωση αποτελούνταν από δύο αρχηγικά μέλη, 24 και 18 ετών ενώ τα μέλη της πολύ συχνά χρησιμοποιούσαν ηλεκτρικά πατίνια για τις μετακινήσεις τους.

Για τη σύλληψή τους σχεδιάστηκαν από ειδική ομάδα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα στοχευμένοι έλεγχοι όπου σε συνεργασία με την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. Αθηνών εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν 14 μέλη της οργάνωσης.

Συνολικά βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν:

  • -440- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,
  • -366- γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης,
  • το χρηματικό ποσό των -420- ευρώ,
  • πλήθος νάιλον συσκευασιών καθώς και
  • -2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.

Σημειώνεται ότι η πλειοψηφία των συλληφθέντων έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για ομοειδή αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

2,6 εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη εμβολιαστεί κατά της γρίπης

Σοβαροί κίνδυνοι από τη λάθος χορήγηση φαρμάκου για τις αιμορραγίες-Συστάσεις προς τους γιατρούς

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για 4.276 μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο: Βγήκαν τα προσωρινά αποτελέσματα – Ποιοι μπορούν να υποβάλουν ένσ...

Υπουργείο Εργασίας: Ο οδικός χάρτης για την ενίσχυση του πλαισίου των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων – Οι 5 άξονες του σχεδίου...

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
19:05 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική: Νεκρός 42χρονος οδηγός μηχανής έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο 

Ένας 42χρονος έχασε τη ζωή του το πρωί της Τετάρτης 17 Δεκεμβρίου, σε τροχαίο δυστύχημα στη Χα...
18:37 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Κρήτη: Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για την σύλληψη του 54χρονου – Ζήτησε 5.000 ευρώ από την οικογένεια του 33χρονου γιατρού για να τον βρει μέσω «κβαντικής τεχνολογίας»

Ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΛ.ΑΣ. για την υπόθεση του ιδιωτικού ερευνητή, ο οποίος συνελήφθη για απά...
18:07 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθερες με όρους η σύζυγος και η αδελφή του φερόμενου αρχηγού – Τι υποστήριξαν

Ελεύθερες αφέθηκαν μετά την απολογία τους η σύζυγος και η αδελφή του φερόμενου αρχηγού του κυκ...
18:00 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Καβάλα: Βίντεο ντοκουμέντο από διάρρηξη σε καφετέρια – Έσπασαν την τζαμαρία, άρπαξαν το συρτάρι του ταμείου και έγιναν καπνός

Βίντεο ντοκουμέντο από την διάρρηξη που έγινε τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης (11/12) σε ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα