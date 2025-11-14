Άγιος Δημήτριος: Η στιγμή που οι διαρρήκτες εμβολίζουν τις δύο μηχανές της ομάδας ΔΙΑΣ – Βίντεο ντοκουμέντο

Η στιγμή που οι τέσσερις Ρομά εμβολίζουν τις δύο μηχανές της ομάδας ΔΙΑΣ καταγράφεται σε βίντεο ντοκουμέντο που βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Οι τέσσερις δράστες εντοπίστηκαν την στιγμή που έβγαιναν από σπίτι που είχαν διαρρήξει στον Άγιο Δημήτριο, και κατά τη διάρκεια της καταδίωξης που ακολούθησε εμβόλισαν τις δύο μηχανές της ΔΙ.ΑΣ., με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά τρεις αστυνομικοί.

Το περιστατικό συνέβη στις 8 το βράδυ της Πέμπτης (13/11) όταν κάτοικος της περιοχής κάλεσε την Άμεση Δράση ενημερώνοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διάρρηξη σε σπίτι επί της οδού Αντιόπης.

Δύο μηχανές της ομάδας ΔΙΑΣ με τέσσερις άντρες έφτασαν στο σημείο και είδαν τους δράστες να επιβιβάζονται σε ένα αυτοκίνητο, επιχειρώντας να διαφύγουν. Μάλιστα πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δράστες έτρεχαν το όχημά τους ανάποδα της οδού Αντιόπης. Στη συμβολή των οδών Αγ. Δημητρίου και Θάλειας οι δράστες εμβόλισαν τις μηχανές της ΔΙΑΣ. Οι αστυνομικοί πρόλαβαν να πυροβολήσουν τα λάστιχα του αυτοκινήτου των διαρρηκτών, το οποίο και βρέθηκε εγκαταλελειμμένο σε κοντινό σημείο, στην οδό Κατριβάνου.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Δείτε το βίντεο που μετέδωσε η ΕΡΤ: