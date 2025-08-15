Αχαΐα: Συνελήφθη διοικητικό στέλεχος επιχείρησης έπειτα από καταγγελία εργαζόμενης για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας 

Συνελήφθη, την Τρίτη 12 Αυγούστου, σε περιοχή της Αχαΐας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσια αξιοπρέπειας σε εργασιακό χώρο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με καταγγελία εργαζόμενης σε επιχείρηση, ο κατηγορούμενος ως διοικητικό στέλεχος της ίδιας επιχείρησης, της απηύθυνε ασελγείς προτάσεις και πραγματοποίησε ασελγείς χειρονομίες σε βάρος της, στον εργασιακό χώρο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

 

 

