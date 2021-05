Μείωση σε κρούσματα και αριθμό διασωληνωμένων μέχρι τα τέλη Μαΐου - Τι "βλέπουν" Σαρηγιάννης και Τζανάκης

της Δήμητρας Πανανού

Ουσιαστική αποκλιμάκωση των κρουσμάτων και αποσυμφόρηση του ΕΣΥ από την 1η Ιουνίου και έπειτα καταδεικνύουν τα προγνωστικά μοντέλα που έχουν αναπτύξει ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής Δημοσθένης Σαρηγιάννης και ο καθηγητής Πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης, οι οποίοι αναλύουν μέσω της Realnews όλα τα δεδομένα που θα μας οδηγήσουν σε ένα ασφαλές καλοκαίρι. Σύμφωνα με τον κ. Σαρηγιάννη, μέχρι τις 13/5 θα υπάρξουν αυξομειώσεις στον αριθμό των κρουσμάτων και έπειτα μια αυξητική πορεία που θα μας οδηγήσει από τον τωρινό εβδομαδιαίο μέσο όρο των 1.680 κρουσμάτων την ημέρα στα 2.015 κρούσματα την ημέρα μέχρι το τέλος του μήνα. Ωστόσο, όπως λέει, σύντομα θα υπάρξει σταθερή αποκλιμάκωση. «Από την 1η Ιουνίου και έπειτα αναμένεται να δούμε μια ουσιαστική αποκλιμάκωση στον αριθμό των κρουσμάτων, όπως αυτά ανιχνεύονται από τα επίσημα τεστ του ΕΟΔΥ, στα 1.000 κρούσματα γύρω στις 20-21 Ιουνίου και στα περίπου 600 με 630 την 1η Ιουλίου, ενώ αναμένεται περαιτέρω μείωση στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου».

Μέτρα και self tests

Σύμφωνα με τον καθηγητή Περιβαλλοντικής Μηχανικής, για να πραγματοποιηθούν τα παραπάνω και να μην έχουμε ένα νέο πανδημικό κύμα, θα πρέπει να ισχύσουν μια σειρά από συνθήκες, με πρώτη και βασικότερη τη διενέργεια εκατοντάδων χιλιάδων self tests. «Θα πρέπει να συνεχίσουν να πραγματοποιούνται 200.000 self tests ημερησίως και οι φορείς που εντοπίζονται θετικοί και επιβεβαιώνονται και με τεστ του ΕΟΔΥ να εισέρχονται σε καραντίνα 14 ημερών και να ακολουθεί ιχνηλάτηση των επαφών τους. Σε αυτή τη βάση πιστεύουμε να γίνεται κατανοητή η σημασία του μέτρου, αφού θα συντελεί αποφασιστικά στη διακοπή αλυσίδων μετάδοσης από ασυμπτωματικούς και προσυμπτωματικούς, που, χωρίς να έχουν αντιληφθεί ότι είναι φορείς, θα μετέδιδαν τον ιό», τονίζει ο κ. Σαρηγιάννης, συμπληρώνοντας, παράλληλα, ότι θα πρέπει να γίνει σε όλους τους πολίτες κατανοητό πως «τα self tests, αυτή τη στιγμή και μέχρι να επιτευχθεί η πολυπόθητη ανοσία μέσω των εμβολιασμών, είναι το αποτελεσματικότερο μέτρο για την ταχύτερη επιστροφή στην κανονικότητα, με παράλληλο περιορισμό της διασποράς και αποκλιμάκωση της πανδημίας».

Οχι συνωστισμοί

Ενα δεύτερο μέτρο, η εφαρμογή του οποίου θα κρίνει την ανακοπή της πανδημίας, είναι η πιστή τήρηση των προγραμματισμένων όρων προφύλαξης από πλευράς καταστηματαρχών και καταναλωτών, στο πλαίσιο του ανοίγματος των δραστηριοτήτων που έχουν ξεκινήσει από τις 5 Απριλίου. Αυτό σε συνδυασμό, όπως αναφέρει ο κ. Σαρηγιάννης, με την ταυτόχρονη αποφυγή εικόνων αδικαιολόγητης συρροής στα καταστήματα και στους εμπορικούς δρόμους. «Χρειάζεται λοιπόν προσοχή, υπευθυνότητα και σύνεση, ώστε να τηρηθούν οι παραπάνω όροι. Ιδιαίτερη ανησυχία υπάρχει για την τήρηση των μέτρων στην εστίαση, με βάση τις εικόνες συνωστισμού που παρατηρήθηκαν τις πρώτες ημέρες λειτουργίας της. Με τα μέχρι τώρα στοιχεία υπολογίζεται η επίδραση της εστίασης στη μείωση του περιορισμού της διασποράς του ιού στο 8% και η επίδραση του ανοίγματος των δημοτικών και των γυμνασίων στο 4%», εξηγεί. Τουρισμός Οσον αφορά το άνοιγμα του τουρισμού φέτος, ο καθηγητής του ΑΠΘ σημειώνει ότι γίνεται με πολύ καλύτερους όρους υγειονομικής ασφάλειας, αλλά θα πρέπει να συμπεριληφθεί στον σχεδιασμό των αρμοδίων Αρχών η δυνατότητα διενέργειας τεστ, είτε rapid test είτε μοριακό, στους τουρίστες μέσα στις πρώτες 7 ημέρες από την άφιξή τους στη χώρα μας. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού. Παράλληλα, κρίσιμης σημασίας είναι, σύμφωνα πάντα με τον κ. Σαρηγιάννη, η συνέχιση των εμβολιασμών με τον ρυθμό που πραγματοποιούνται το τελευταίο διάστημα, δηλαδή περίπου 90.000-100.000 ημερησίως. «Εάν ο αριθμός των εμβολιασμών σταθεροποιηθεί σε υψηλότερα νούμερα στις αμέσως επόμενες ημέρες, θα επαναεπικαιροποιήσουμε τις προβλέψεις μας, καθώς πρόκειται για έναν κρίσιμο παράγοντα που αλλάζει προς το θετικό τα δεδομένα γύρω από την πανδημία», σχολιάζει.

Σταθεροποίηση

Για σταθεροποίηση και αποκλιμάκωση των πανδημικών δεικτών κάνει λόγο και ο καθηγητής Πνευμονολογίας Ν. Τζανάκης, με βάση το γνωστικό μοντέλο που «τρέχει» σε συνεργασία με ομάδα ερευνητών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. «Σύμφωνα με το μοντέλο μας, υπάρχει πλέον μια σταθεροποίηση των πανδημικών δεικτών και αποκλιμάκωση με πλήρως προσροφημένες τις επιπτώσεις από το λιανεμπόριο και τα λύκεια και υπάρχει μια σαφής αποκλιμάκωση, η οποία, όσο προχωρούν οι εμβολιασμοί, θα είναι και πιο σαφής», λέει χαρακτηριστικά ο διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής στο ΠΑΓΝΗ και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Η ομάδα του κ. Τζανάκη, λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω παραμέτρους, έχει επεξεργαστεί δύο σενάρια. Το πρώτο και πιο αισιόδοξο προβλέπει αποκλιμάκωση των νοσηλευομένων σε απλές κλίνες, αλλά και στις ΜΕΘ, μέσα στον Μάιο. «Σύμφωνα με το πρώτο σενάριο, με τους καλούς εμβολιαστικούς παράγοντες, τον ζεστό, θερινό καιρό, τη διενέργεια self tests και με την αυξημένη επιδημιολογική επιτήρηση, που εκ των πραγμάτων σχετίζεται με τα ανοίγματα στην κοινωνία και στην οικονομία, θεωρούμε ότι θα υπερκεραστούν τα προβλήματα της αυξημένης μεταδοτικότητας που μπορεί να προκληθεί από την αύξηση των κοινωνικών επαφών. Ως εκ τούτου, προβλέπουμε τη συνέχιση της αποκλιμάκωσης. Πιθανότατα μέσα στον Μάιο θα πέσουμε στα 600-620 κρεβάτια στις ΜΕΘ», τονίζει ο κ. Τζανάκης, συμπληρώνοντας ότι τα κρούσματα θα συνεχίσουν να κρατούνται σε υψηλά επίπεδα, αλλά οι νοσηλευόμενοι θα μειωθούν και θα έχουμε περαιτέρω πτώση στην πληρότητα των νοσοκομείων.

