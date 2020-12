Για το click away μίλησε μεταξύ άλλων ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας, Νίκος Σύψας προειδοποιώντας ότι και το μικρότερο άνοιγμα μπορεί να επιφέρει αύξηση διασποράς του κορονοϊού. Όπως είπε μιλώντας στον ΣΚΑΪ, "κάθε άνοιγμα ακόμη και μικρό επιφέρει αύξηση στη διασπορά του ιού που θα φανεί μέσα σε 15 ημέρες" και πρόσθεσε ότι "εάν δεν λειτουργήσει το click away σωστά και έχουμε συνωστισμό, τότε δεν θα έχουμε μόνο αύξηση, αλλά επιδημική έκρηξη". Όπως είπε ο καθηγητής, αυτός είναι και ο λόγος που οδήγησε τον υπουργό Ανάπτυξης να πει πως αν δούμε εικόνες Harrods, τότε το click away θα καταργηθεί.

Εάν από την άλλη λειτουργήσει το click away, είναι το ελάχιστο δυνατό που μπορούμε να κάνουμε για να έχουμε κάποιου είδους αγορά τα Χριστούγεννα", συμπλήρωσε ο καθηγητής.