Το σποτ της καμπάνιας του 2020 για την προώθηση του ελληνικού τουρισμού, παρουσιάστηκε σήμερα σε ειδική εκδήλωση. Το βίντεο έχει στόχο να ταξιδέψει τις ομορφιές της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο, στέλνοντας μήνυμα για το τι σημαίνει “ελληνικό καλοκαίρι”. «Εύχομαι αυτό το σποτ να είναι καλοτάξιδο», σχολίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση.

Being with the people you love, connecting with nature, feeling free. That's Greek Summer. #VisitGreece pic.twitter.com/2dcSvUICWg