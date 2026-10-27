28η Οκτωβρίου: Από τον «Κένταυρο» μέχρι την «Ασπίδα του Αχιλλέα» – Όλα τα σύγχρονα οπλικά συστήματα στη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη

Τα σύγχρονα οπλικά συστήματα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, τα οποία αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους στην αυριανή στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, παρουσίασε ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΣ, Γιώργος Καμπάς, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Πρόκειται για συστήματα που ενσωματώνουν νέες τεχνολογίες και ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των στρατιωτικών επιχειρήσεων, από τον ανεφοδιασμό στο πεδίο της μάχης έως την επιτήρηση, την αντιμετώπιση drones και την αντιαεροπορική άμυνα.

Μη επανδρωμένα οχήματα για στρατιωτικό ανεφοδιασμό

Ανάμεσα στα συστήματα που θα παρουσιαστούν στο κοινό περιλαμβάνονται τηλεχειριζόμενα, μη επανδρωμένα οχήματα, τα οποία μπορούν να μεταφέρουν πυρομαχικά, τρόφιμα, ανταλλακτικά και άλλα απαραίτητα εφόδια προς τις δυνάμεις που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.

Ορισμένα από αυτά διαθέτουν δυνατότητα μεταφοράς φορτίου έως και 600 κιλών. Η χρήση τους μπορεί να περιορίσει την έκθεση του προσωπικού σε επικίνδυνες περιοχές, καθώς ο ανεφοδιασμός πραγματοποιείται χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθούν στρατιώτες στο συγκεκριμένο σημείο.

Τα ελληνικής κατασκευής περιφερόμενα πυρομαχικά

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα περιφερόμενα πυρομαχικά, γνωστά και ως drones αυτοκτονίας ή «καμικάζι». Μεταφέρουν εκρηκτική κεφαλή, κατευθύνονται προς προκαθορισμένο στόχο και καταστρέφονται κατά την πρόσκρουση, χωρίς να επιστρέφουν στη βάση τους.

Στην παρουσίαση έγινε αναφορά σε ελληνικής κατασκευής σύστημα, το οποίο, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα άνω των 150 χιλιομέτρων την ώρα. Το μικρό μέγεθος τέτοιων συστημάτων μπορεί να δυσχεράνει τον εντοπισμό τους από τα ραντάρ, ανάλογα με τις συνθήκες και τις δυνατότητες των συστημάτων επιτήρησης.

Η ευρεία χρήση μικρών drones και περιφερόμενων πυρομαχικών στον πόλεμο στην Ουκρανία έχει αναδείξει τον καθοριστικό ρόλο τους στις σύγχρονες επιχειρήσεις, καθώς μπορούν να πλήξουν οχήματα, θέσεις μάχης και άλλους στόχους.

«Κένταυρος»: Το ελληνικό σύστημα αντιμετώπισης drones

Σημαντική θέση στην παρουσίαση είχε το σύστημα «Κένταυρος», ελληνικής κατασκευής, το οποίο έχει σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Το σύστημα χρησιμοποιήθηκε σε επιχειρήσεις στην Ερυθρά Θάλασσα, ενώ έχει προσελκύσει ενδιαφέρον και από άλλες χώρες. Η λειτουργία του βασίζεται, μεταξύ άλλων, στην παρεμβολή στα σήματα GPS και στην επικοινωνία μεταξύ ενός drone και του χειριστή του, με στόχο να διαταράξει ή να ακυρώσει τη λειτουργία του.

Προβλέπεται η εγκατάστασή του σε φρεγάτες και άλλα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού, ενώ εξετάζεται και η αξιοποίησή του σε χερσαίες θέσεις. Η αντιμετώπιση των drones αποτελεί πλέον βασική προτεραιότητα για τις ένοπλες δυνάμεις, καθώς η χρήση τους έχει αλλάξει σημαντικά τα δεδομένα στο πεδίο της μάχης.

Πύραυλοι κατά πλοίων και προηγμένα οπλικά συστήματα

Παράλληλα, αναμένονται πύραυλοι Exocet κατά πλοίων, οι οποίοι μπορούν να εκτοξεύονται τόσο από ναυτικές πλατφόρμες όσο και από χερσαία συστήματα, ανάλογα με τον τύπο τους. Τα συγκεκριμένα όπλα αποτελούν μέρος του ευρύτερου εκσυγχρονισμού των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, με έμφαση στην ενίσχυση των δυνατοτήτων προσβολής στόχων σε ξηρά και θάλασσα.

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη για επιτήρηση και αναγνώριση

Στα σύγχρονα οπλικά συστήματα περιλαμβάνονται ακόμη μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου Patroller που προορίζονται για αποστολές επιτήρησης και αναγνώρισης. Τα συστήματα αυτά μπορούν να παραμένουν στον αέρα για μεγάλα χρονικά διαστήματα, συλλέγοντας πληροφορίες και μεταδίδοντάς τες σε άλλες μονάδες.

Τα δεδομένα που συγκεντρώνουν μπορούν να αξιοποιηθούν από αεροσκάφη, πολεμικά πλοία και μονάδες του Στρατού Ξηράς, ενισχύοντας την εικόνα που έχουν οι στρατιωτικές δυνάμεις για την κατάσταση στο πεδίο επιχειρήσεων.

Παράλληλα, έγινε αναφορά σε μη επανδρωμένο αερόχημα με δυνατότητα κατακόρυφης απογείωσης και προσγείωσης, το οποίο μπορεί να επιχειρεί σε αποστάσεις έως και 200 χιλιομέτρων, σύμφωνα με την παρουσίαση, μεταφέροντας πληροφορίες και στοιχεία για πιθανούς στόχους.

Η αντιαεροπορική άμυνα και η «Ασπίδα του Αχιλλέα»

Δεν θα μπορούσαν να λείψουν τα αντιαεροπορικά συστήματα που εντάσσονται στον σχεδιασμό για την πολυεπίπεδη προστασία της χώρας, στο πλαίσιο της αποκαλούμενης «Ασπίδας του Αχιλλέα».

Πρόκειται για κινητό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας που διαθέτει ραντάρ για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση στόχων, καθώς και πυραύλους για την αναχαίτισή τους. Η εμβέλεια εντοπισμού που αναφέρθηκε φτάνει έως τα 150 χιλιόμετρα, ενώ η εμπλοκή στόχων μπορεί να πραγματοποιείται σε διαφορετικές αποστάσεις, ανάλογα με τον τύπο του πυραύλου.

Το συγκεκριμένο σύστημα χαρακτηρίστηκε ως ένα από τα επίπεδα της ευρύτερης αντιαεροπορικής και αντιβαλλιστικής προστασίας, η οποία περιλαμβάνει επίσης δυνατότητες αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Μπορούν να μετακινούνται και να αναπτύσσονται σε διαφορετικές θέσεις, στοιχείο που αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την προστασία των νησιών και κρίσιμων υποδομών.

Τα νέα συστήματα αναμένεται να παρουσιαστούν στο κοινό κατά τη στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, αναδεικνύοντας την κατεύθυνση προς την οποία κινούνται οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, με έμφαση στα μη επανδρωμένα μέσα, τις ηλεκτρονικές παρεμβολές και την πολυεπίπεδη άμυνα.