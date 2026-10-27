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Κανονικά διεξάγονται τα δρομολόγια σε ολόκληρη τη Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ). Νωρίτερα είχε σημάνει συναγερμός λόγω πτώσης ατόμου από πεζογέφυρα μεταξύ των σταθμών Αττική και Άγιος Νικόλαος.

Το άτομο παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρεται στο νοσοκομείο “Γεννηματάς”.

Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ).

Νωρίτερα, η κυκλοφορία διακόπηκε στους σταθμούς Βικτώρια, Αττική, ‘Αγιος Νικόλαος, Κ. Πατήσια και ‘Αγιος Ελευθέριος.