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Συναγερμός στα Εξάρχεια για ύποπτο αντικείμενο: Διακοπή κυκλοφορίας σε Μπενάκη και Καλλιδρομίου – Στο σημείο ΤΕΕΜ

ΣΤΑΣΥ: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Γραμμή 1 του Μετρό

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Κανονικά διεξάγονται τα δρομολόγια σε ολόκληρη τη Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ). Νωρίτερα είχε σημάνει συναγερμός λόγω πτώσης ατόμου από πεζογέφυρα μεταξύ των σταθμών Αττική και Άγιος Νικόλαος.

Το άτομο παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρεται στο νοσοκομείο “Γεννηματάς”.

Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ).

Νωρίτερα, η κυκλοφορία διακόπηκε στους σταθμούς Βικτώρια, Αττική, ‘Αγιος Νικόλαος, Κ. Πατήσια και ‘Αγιος Ελευθέριος.

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