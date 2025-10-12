12 Oκτωβρίου 1944: 81 χρόνια μετά την απελευθέρωση της Αθήνας – Η έπαρση της σημαίας στην Ακρόπολη

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Έπαρση σημαίας στην Ακρόπολη

Η Ελλάδα γιορτάζει σήμερα τα 81 χρόνια από την Απελευθέρωση της Αθήνας από τα στρατεύματα κατοχής με αγήματα, κατάθεση στεφάνων στον Άγνωστο Στρατιώτη, έπαρση της σημαίας στην Ακρόπολη.

Την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 1944 και ενώ οι Γερμανοί δεν είχαν προλάβει ακόμα να εκκενώσουν την πόλη κι ο λαός της πρωτεύουσας, ξεχύθηκε στους αθηναϊκούς δρόμους ζητωκραυγάζοντας για την απελευθέρωσή του. Σε λίγες ώρες τα πάντα σημαιοστολίστηκαν με γαλανόλευκες και κόκκινες σημαίες.

81 χρόνια μετά, στον ιερό βράχο της Ακρόπολης η Ελλάδα γιορτάζει την απελευθέρωση της Αθήνας από τους Ναζί με εκπροσώπους της πολιτικής ηγεσίας να δίνουν το παρών στην ιστορική αυτή επέτειο.

Ανάμεσά τους και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας που παρέστη στην ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου και στην έπαρση της Σημαίας.

Η ανάρτηση του Νίκου Δένδια

Ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ αναφέρει: «Ογδόντα ένα χρόνια από την Απελευθέρωση της Αθήνας και το τέλος της μακράς νύχτας της Γερμανικής Κατοχής».

«Και βλέπομε τη γερμανική σημαία σιγά – σιγά να υποστέλλεται, να εξαφανίζεται σαν να την κατάπιε ο Ιερός Βράχος. Και να αρχίζει να ανεβαίνει στον ιστό το αγαπημένο χρώμα του ουρανού μας» (Ιωάννα Τσάτσου, Φύλλα Κατοχής), προσθέτει στην ανάρτηση ο κ. Δένδιας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Παροξυσμική Νυχτερινή Αιμοσφαιρινουρία – PNH: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για αυτή τη σπάνια και δύσκολα διαγνώσιμη αλλά α...

Ρευματικές Παθήσεις: Κύρια αιτία χρόνιου πόνου και αναπηρίας στην Ευρώπη

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι φέρνει «η άνοδος στη Super League 1» των αγορών

Συντάξεις Νοεμβρίου: Πότε αρχίζουν οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ

Επιτεύχθηκε πολυτροπική κβαντική εμπλοκή μέσω μηχανικής διάχυσης

Google αναβαθμίζει διακριτικά το Chrome για 3 δισεκατομμύρια χρήστες Android και υπολογιστών
περισσότερα
12:17 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Φυτείες Αιτωλοακαρνανίας: Τα συμπεράσματα του πορίσματος για τον μεγάλο κρατήρα, αρχίζουν αύριο οι εργασίες επιχωμάτωσης – Τι λέει στο enikos.gr ο γεωλόγος που έκανε την αυτοψία

Τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, αναμένεται να αρχίσουν οι εργασίες για την επιχωμάτωση του τεράστιου ...
10:13 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Πατήσια: Βρέφος εντοπίστηκε αναίσθητο από ναρκωτική ουσία που κάπνισε δίπλα του ο πατέρας του – Διασωληνωμένο στο νοσοκομείο το κοριτσάκι

Στο νοσοκομείο Παίδων διασωληνωμένο βρίσκεται παιδάκι ενός έτους. Το παιδί, σύμφωνα με πληροφο...
08:46 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Σαντορίνη: Στον εισαγγελέα οδηγούνται οι υπεύθυνοι του ξενοδοχείου για τον πνιγμό του 5χρονου στην πισίνα

Στον εισαγγελέα Νάξου οδηγούνται οι υπεύθυνοι του ξενοδοχείου στην πισίνα του οποίου πνίγηκε τ...
08:25 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κλιμάκιο ελεγκτών καταγγέλλει ότι δέχτηκε απειλές και προπηλακισμό από κτηνοτρόφο της Κρήτης – «Τρόμαξαν τα ζώα και ποδοπατήθηκαν» απαντά η δικηγόρος του

Άγριο προπηλακισμό και απειλές καταγγέλλουν ότι δέχθηκαν τρεις γυναίκες, υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης