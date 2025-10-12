12 Oκτωβρίου 1944: 81 χρόνια μετά την απελευθέρωση της Αθήνας – Η έπαρση της σημαίας στην Ακρόπολη

Η Ελλάδα γιορτάζει σήμερα τα 81 χρόνια από την Απελευθέρωση της Αθήνας από τα στρατεύματα κατοχής με αγήματα, κατάθεση στεφάνων στον Άγνωστο Στρατιώτη, έπαρση της σημαίας στην Ακρόπολη.

Την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 1944 και ενώ οι Γερμανοί δεν είχαν προλάβει ακόμα να εκκενώσουν την πόλη κι ο λαός της πρωτεύουσας, ξεχύθηκε στους αθηναϊκούς δρόμους ζητωκραυγάζοντας για την απελευθέρωσή του. Σε λίγες ώρες τα πάντα σημαιοστολίστηκαν με γαλανόλευκες και κόκκινες σημαίες.

81 χρόνια μετά, στον ιερό βράχο της Ακρόπολης η Ελλάδα γιορτάζει την απελευθέρωση της Αθήνας από τους Ναζί με εκπροσώπους της πολιτικής ηγεσίας να δίνουν το παρών στην ιστορική αυτή επέτειο.

Ανάμεσά τους και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας που παρέστη στην ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου και στην έπαρση της Σημαίας.

Η ανάρτηση του Νίκου Δένδια

Ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ αναφέρει: «Ογδόντα ένα χρόνια από την Απελευθέρωση της Αθήνας και το τέλος της μακράς νύχτας της Γερμανικής Κατοχής».

«Και βλέπομε τη γερμανική σημαία σιγά – σιγά να υποστέλλεται, να εξαφανίζεται σαν να την κατάπιε ο Ιερός Βράχος. Και να αρχίζει να ανεβαίνει στον ιστό το αγαπημένο χρώμα του ουρανού μας» (Ιωάννα Τσάτσου, Φύλλα Κατοχής), προσθέτει στην ανάρτηση ο κ. Δένδιας.