Ζωντανό το ενδιαφέρον για Bradley από τις ΗΠΑ

Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, το ενδιαφέρον του Στρατού Ξηράς για την απόκτηση των τεθωρακισμένων Bradley από το απόθεμα των ΗΠΑ όχι μόνο παραμένει ζωντανό αλλά αναμένονται και σύντομα εξελίξεις.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) όχι μόνο δεν έχει εγκαταλείψει το σχέδιο απόκτησης των 164 ΤΟΜΑ Bradley από το απόθεμα των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ αλλά περιμένει και απάντηση προκειμένου να αξιολογήσει τις επόμενες κινήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr από στρατιωτικές πηγές που έχουν άμεση πληροφόρηση επί του προγράμματος, «αναμένεται η επίσημη πρόταση των Αμερικανών με το κόστος που απαιτείται για να καταστούν επιχειρησιακά». Μόλις γίνει η «αποστολή της πρότασης, αυτή θα αξιολογηθεί για να ληφθεί η τελική απόφαση».

Ήδη, όπως έχουμε λεπτομερώς γράψει στο enikos.gr, το κλιμάκιο του Στρατού Ξηράς μετέβη στα μέσα Ιουνίου στις ΗΠΑ για την επιθεώρηση των διαθέσιμων TOMA Bradley, που θα παραλάβει η χώρα μας δωρεάν, στο πλαίσιο της συμφωνίας με τις ΗΠΑ.

Όπως είχε προαναγγείλει ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν στο πλαίσιο της συνάντησης με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στέλνοντάς το μάλιστα και εγγράφως, οι ΗΠΑ στο πλαίσιο της MBDA θα διαθέσουν 62 ΤΟΜΑ, η απόκτηση των οποίων θα γίνει μέσω της μεθόδου «όπου βρίσκονται στην κατάσταση που βρίσκονται» (as is where is), με την χώρα μας να αναλαμβάνει το κόστος επισκευής – αναβάθμισης και μεταφοράς.

Αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Υπενθυμίζεται ότι με αυτόν τον τρόπο οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν αποκτήσει τα τελευταία χρόνια ουκ ολίγα οπλικά συστήματα, που πραγματικά έχουν κάνει τη διαφορά. Όπως τα ελικόπτερα KIOWA, τα θωρακισμένα οχήματα αναγνώρισης Μ1117, τα πλοία Island, τα MARK-V των «σκιών του Αιγαίου», αλλά και μεταχειρισμένα Chinook 47D έναντι συμβολικού ποσού.

Σε ότι αφορά τα 62 Bradley, που παραδίδονται δωρεάν στο πλαίσιο του πακέτου Μπλίνκεν, έγινε γνωστό ότι θα χρειαστούν κάποιες εργασίες για να γίνουν πλήρως επιχειρησιακά είτε ακόμη και να αναβαθμιστούν στην έκδοση Α3. Υπενθυμίζεται ότι παραδίδονται όλα στην έκδοση Μ2Α2.

Ωστόσο, εντοπίστηκαν επιπλέον 102, που βρίσκονται σε καθεστώς μακράς αποθήκευσης στις εγκαταστάσεις της κατασκευάστριας εταιρείας, που υπολογίζεται ότι η Ελλάδα θα πρέπει να καταβάλλει περίπου 480 εκατ. προκειμένου να εξοπλιστούν σε επίπεδο M2A2 ODS, το οποίο μεταφράζεται σε ένα κόστος περίπου 3 εκατ./ όχημα.

Όμως, φαίνεται ότι οι Αμερικανοί δεν έχουν πει την τελευταία τους κουβέντα ακόμη, αφού όπως ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή του στην ΕΡΤ ο πρέσβης στην Αθήνα Τζορτζ Τσούνης, ερωτηθείς σχετικά με το «θρυλούμενο υψηλό κόστος επαναφοράς στην υπηρεσία ολικών συστημάτων», απάντησε ότι «Φυσικά. Είναι ωραίο όταν κάποιοι που δεν έχουν ιδέα περί της συμφωνίας, που δε συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις γι’ αυτήν, και δεν κατανοούν τα λεπτά της σημεία… Εγώ βρισκόμουν στην αίθουσα. Όσοι μιλούν γι’ αυτήν δεν ήταν. Δεν πρόκειται να κάνω εικασίες για τους σκοπούς τους, μα γνωρίζω τη δέσμευση των Η.Π.Α. προς την Ελλάδα. Ξέρω τι θα προετοιμάζεται για την Ελλάδα. Θα τηρήσουμε τη δέσμευσή μας προς την Ελλάδα και τους Έλληνες. Η ενίσχυση του Ελληνικού Στρατού είναι σημαντικό συμφέρον των Η.Π.Α. Βοηθά τη συνδυασμένη επιχειρησιακή δράση του ΝΑΤΟ, αφού η Ελλάδα βρίσκεται στο νοτιοδυτικό πλευρό του ΝΑΤΟ. Μα ο εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Στρατού προσφέρει μεγαλύτερη επιχειρησιακή και αποτρεπτική ικανότητα. Πολλά σ’ αυτό το πακέτο έχουν σχέση και με την Ακτοφυλακή. Ο εκσυγχρονισμός του Στρατού και της Ακτοφυλακής αποτελεί μείζον συμφέρον των Η.Π.Α. Αυτά θα συμβούν σε κάποιο διάστημα και θα ωφελήσουν πολύ την Ελλάδα και τους Έλληνες».

Όπως μας εξηγούσαν στρατιωτικές πηγές, το Bradley δεν είναι… απλά κάποιο τεθωρακισμένο στρατιωτικό όχημα. Είναι το 2ο πιο δοκιμασμένο επιτυχώς ΤΟΜΑ παγκοσμίως, μετά το Μ113, το οποίο ο Ελληνικός Στρατός διαθέτει εν αφθονία, όμως δεν μπορεί να προσφέρει .

Υπάρχει εναλλακτική; Βεβαίως και υπάρχει. Είναι το ολοκαίνουριο, αδοκίμαστο επί του πεδίου αλλά πολλά υποσχόμενο LYNX, το οποίο κοστίζει 15 εκατ./ μονάδα.

Εδώ λοιπόν, οι επιτελείς του Στρατού έχουν να συνυπολογίσουν – εκτός από το κόστος – και τους χρόνους παράδοσης. Γιατί καλά τα καινούρια – κι επιθυμητά απ’ όλους – όμως όταν τα δημοσιονομικά περιθώρια είναι στενά, όταν τίθεται δίλημμα για δαπάνες ύψους 2,5 δισ. για την προμήθεια 164 ΤΟΜΑ ή 480 εκατ. ευρώ για μεταχειρισμένα, τότε δεν τίθενται καν σε διαπραγμάτευση.

Το μόνο που μπορεί να μπει σε διαπραγμάτευση και πρέπει να ασκηθούν πιέσεις, είναι να δοθεί επισκευαστικό έργο στην ελληνική βιομηχανία.