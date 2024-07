Τα 164 Bradley και ο «γάιδαρος που κοιτούν στα δόντια»

Κατά πλήρη επιβεβαίωση του enikos.gr, ο Στρατός Ξηράς ανοίγει λογαριασμό με τις ΗΠΑ καταφέρνοντας να βρει τελικά 164 Τεθωρακισμένα Οχήματα Μάχης (ΤΟΜΑ) για να εξοπλίσει αρχικά 4 Τάγματα. Όμως, κάποιοι ήδη έχουν αρχίσει να τορπιλίζουν τη διαδικασία.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Το κλιμάκιο του Στρατού Ξηράς, όπως είχαμε γράψει στο enikos.gr από τα μέσα του περασμένου Μαΐου, μετέβη τελικά στις ΗΠΑ για την επιθεώρηση των διαθέσιμων TOMA Bradley, που θα παραλάβει η χώρα μας δωρεάν, στο πλαίσιο της συμφωνίας με τις ΗΠΑ.

Το ταξίδι ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ημέρες, επιθεωρώντας όλα τα διαθέσιμα BRADLEY προς παραχώρηση από τις ΗΠΑ.

Όπως και σε άλλες περιπτώσεις παραχώρησης – παραλαβής μεταχειρισμένου αμυντικού υλικού, έτσι και με τα Bradley η απόκτησή τους θα γίνει μέσω της μεθόδου «όπου βρίσκονται στην κατάσταση που βρίσκονται» (as is where is), με την χώρα μας να αναλαμβάνει το κόστος επισκευής – αναβάθμισης και μεταφοράς.

Με αυτόν τον τρόπο οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν αποκτήσει τα τελευταία χρόνια ουκ ολίγα οπλικά συστήματα, που πραγματικά έχουν κάνει τη διαφορά. Όπως τα ελικόπτερα KIOWA, τα θωρακισμένα οχήματα αναγνώρισης Μ1117, τα πλοία Island, τα MARK-V των «σκιών του Αιγαίου», αλλά και μεταχειρισμένα Chinook 47D έναντι συμβολικού ποσού. Οι ΗΠΑ είναι παραδοσιακά η μόνη σύμμαχος χώρα που παραχωρεί στην Ελλάδα και μάλιστα σε μεγάλες ποσότητες αμυντικό υλικό, έστω και στην κατάσταση που τα παραχωρεί. Αλλά υπάρχουν άλλες χώρες από τις οποίες η Ελλάδα έχει αγοράσει πανάκριβα οπλικά συστήματα και δεν της έχουν δώσει ούτε μεταχειρισμένη… βίδα.

Αν και δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε και την επιτυχημένη πρόσφατη ανταλλαγή των απαξιωμένων επιχειρησιακά ΒΜΡ-1 με τα κατά πολύ ικανότερα MARDER από το γερμανικό απόθεμα. Κι όμως, γι’ αυτή την άκρως επωφελή ανταλλαγή, ορισμένα κέντρα κήρυξαν τον «νυν υπέρ πάντων αγών» για να πείσουν ότι απωλέσαμε υπερόπλα, που όμοιά τους συναντάμε μόνο στο… Enterprise του Star Trek.

Κάπως έτσι, λοιπόν, με κοινή αφετηρία ξεκίνησε εσχάτως και η κούρσα προκατάληψης της κοινής γνώμης σχετικά με τα Bradley, συναντώντας επιχειρήματα παρόμοια με αυτά που χρησιμοποιήθηκαν και στα πλοία LCS, που επίσης παραχωρούν οι ΗΠΑ αλλά βγαίνουν κατά ορισμένους ναυτικούς κύκλους… άχρηστα έναντι των υπερόπλων “S”, που μετρούν 50 χρόνια στη θάλασσα.

Στο σημείο αυτό καλό είναι να θυμίσουμε ένα περιστατικό τον περασμένο Μάρτιο στο Κοτρώνι, όταν είχε ερωτηθεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε δημοσιογραφικό πηγαδάκι κατά τη διάρκεια επίσημης ένταξης στον αεροπορικό στόλο του Πολεμικού Ναυτικού των ελικοπτέρων Romeo, σχετικά με τα «ανυπέρβλητα προβλήματα των LCS». Τότε είχε απαντήσει «μας χαρίζουν έναν γάιδαρο και τον κοιτάμε στα δόντια;».

Ποια είναι τα δεδομένα που συγκέντρωσαν στις βαλίτσες τους τα μέλη του κλιμακίου του Στρατού που επιθεώρησε τα Bradley στις ΗΠΑ:

Καταρχάς σε ό, τι αφορά τα 62 που παραδίδονται δωρεάν στο πλαίσιο του πακέτου Μπλίνκεν θα χρειαστούν κάποιες εργασίες για να γίνουν πλήρως επιχειρησιακά είτε ακόμη και να αναβαθμιστούν στην έκδοση Α3. Υπενθυμίζεται ότι παραδίδονται όλα στην έκδοση Μ2Α2.

Σε ό, τι αφορά τα υπόλοιπα 102 οχήματα, αυτά εντοπίστηκαν σε αποθήκη της κατασκευάστριας εταιρείας, που βρίσκονται σε καθεστώς μακράς αποθήκευσης. Για το σύνολο των οχημάτων υπολογίζεται ότι η Ελλάδα θα πρέπει να καταβάλλει περίπου 480 εκατ. προκειμένου να εξοπλιστούν σε επίπεδο M2A2 ODS, το οποίο μεταφράζεται σε ένα κόστος περίπου 3 εκατ./ όχημα.

Επί της ουσίας, πρόκειται για το 2ο πιο δοκιμασμένο επιτυχώς ΤΟΜΑ παγκοσμίως, μετά το Μ113.

Υπάρχει εναλλακτική; Βεβαίως και υπάρχει. Είναι το ολοκαίνουριο, αδοκίμαστο επί του πεδίου αλλά πολλά υποσχόμενο LYNX, το οποίο κοστίζει 30 εκατ/ μονάδα.

Εδώ λοιπόν, οι επιτελείς του Στρατού έχουν να συνυπολογίσουν εκτός από το κόστος και τους χρόνους παράδοσης. Γιατί καλά τα καινούρια – κι επιθυμητά απ’ όλους, όμως όταν τα δημοσιονομικά περιθώρια είναι στενά, ερωτήματα για δαπάνες ύψους 5 δισ. για την προμήθεια 164 ΤΟΜΑ έναντι 480 εκατ. ευρώ δεν τίθενται καν σε διαπραγμάτευση.