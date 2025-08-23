Ζωή Κωνσταντοπούλου: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει τεράστια ευθύνη για την έκρηξη της έμφυλης βίας και των γυναικοκτονιών

Σε δηλώσεις προχώρησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μετά την τραγική είδηση της νέας γυναικοκτονίας στο Βόλο.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας από την Αιδηψό, όπου πραγματοποίησε την Παρασκευή (22/8), επίσημη επίσκεψη στο Λιμεναρχείο, δήλωσε «άλλη μία γυναικοκτονία σήμερα λίγες μόνο μέρες μετά την προηγούμενη».

«Άλλη μια γυναίκα δεν είναι ανάμεσά μας από σήμερα, δολοφονημένη όπως και η προηγούμενη. Η Κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει τεράστια ευθύνη για την έκρηξη της έμφυλης βίας και των γυναικοκτονιών. Τεράστια ευθύνη γιατί αρνείται να ποινικοποιήσει την γυναικοκτονία ως αυτοτελές κακούργημα. Τεράστια ευθύνη διότι εκπέμπει το κακέκτυπο, το παράδειγμα προς αποφυγήν της μάτσο συμπεριφοράς, του σεξισμού, του μισογυνισμού, της υποτίμησης της γυναίκας και της κακοποίησης» τόνισε.

«Είναι η πολλοστή φορά που το λέω και δεν θα σταματήσω να μιλάω όσο και αν κάποιοι όσο κι αν κάποιοι ονειρεύονται να μας φιμώσουν και να κλείνουν τα μικρόφωνα. Η έμφυλη βία πρέπει να αντιμετωπιστεί αποφασιστικά, αποτελεσματικά, κάθε γυναίκα πρέπει να αισθάνεται ασφαλής στο δρόμο, σε κάθε μέρος και βέβαια στο ίδιο της το σπίτι. Είναι υποχρέωση όλων μας και δική μου δέσμευση ότι δεν θα σταματήσω να μάχομαι μέχρι κάθε γυναίκα να είναι ασφαλής» κατέληξε η πρόεδρος της Πλεύρης Ελευθερίας.