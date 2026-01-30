Υπεγράφη η σύμβαση για τον ΒΟΑΚ Χανιά – Ηράκλειο – Ένα έργο δεκαετιών γίνεται πράξη

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Υπεγράφη η σύμβαση για τον ΒΟΑΚ Χανιά – Ηράκλειο – Ένα έργο δεκαετιών γίνεται πράξη

Την ενεργοποίηση της προαίρεσης για το τμήμα Χανιά – Κίσσαμος προϋπολογισμού 243,5 εκατ. ευρώ υπέγραψε το απόγευμα στα Χανιά, ο υπουργός Μεταφορών Χρίστος Δήμας. Πρόκειται για το τμήμα που δεν είχε, αρχικά, προβλεφθεί στη σύμβαση παραχώρησης, έχοντας ενταχθεί μεταγενέστερα στον ΒΟΑΚ.

Στα μέσα Δεκεμβρίου, το υπουργείο Υποδομών προχώρησε στην υπογραφή της απόφασης για την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης, γεγονός που σηματοδοτεί την επέκταση του ΒΟΑΚ προς τα δυτικά. Η έναρξη ισχύος της σύμβασης παραχώρησης διάρκειας 35 ετών έχει οριστεί για την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, χωρίς να αποκλείεται να πραγματοποιηθεί και νωρίτερα, στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί έως τότε.

«Το έργο του ΒΟΑΚ θα ολοκληρωθεί μέσα στα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί και χρειάζεται να συνεργαστούμε όλοι μαζί για να προχωρήσει», τόνισε ο Υπουργός Χρίστος Δήμας και επισήμανε οτι έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες να επεκταθεί ο σύγχρονος αυτοκινητόδρομος της Κρήτης μέχρι τη Σητεία, για να λειτουργήσει ένας ασφαλής δρόμος σε όλο το νησί.

Σε δηλώσεις του ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης ανέφερε πως «πρόκειται για ένα έργο πολύ δύσκολο αλλά οφειλούμενο στην Κρήτη που θα αναβαθμίσει τον τουρισμό και θα συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη και την οδική ασφάλεια».

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης δήλωσε ότι «σήμερα με την υπογραφή του τμήματος παραχώρησης Κίσαμος Χανιά στην ουσία εντάσσεται και το τελευταίο κομμάτι που αφορά τον μεγάλο αυτοκινητόδρομο του ΒΟΑΚ. Σήμερα βάζουμε έναν θεμέλιο λίθο και τα επόμενα χρόνια θα μπορούμε να λέμε ότι έχουμε έναν σύγχρονο αυτοκινητοδρόμο».

Μεγάλη μέρα για την Κρήτη χρακτήρισε τη σημερινή ο Περιφερειάρχης τουυ νησιού Σταύρος Αρναουτάκης τονίζοντας πως «σήμερα βλέπουμε ότι ξεκίνησε επιτέλους ο ΒΟΑΚ. Ξεκίνησε με έργα στις παρακάμψεις των πόλεων σε Χανιά και Ρέθυμνο και την επόμενη εβδομάδα στο Ηράκλειο».

Νωρίτερα ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος και ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος, πραγματοποίησαν αυτοψία στο εργοτάξιo του ΒΟΑΚ στην παρακάμψη Χανίων στο ύψος του Βαμβακόπουλου.

Η επίσκεψη περιλάμβανε έλεγχο των σημάνσεων, των εργοταξιακών παρεμβάσεων και των έργων οδικής ασφάλειας, στο πλαίσιο της στενής παρακολούθησης της εξέλιξης και των χρονοδιαγραμμάτων του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης.

