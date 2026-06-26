Βουλή: Κόντρα Καιρίδη – Μάντζου για τον Χάρη Δούκα – «Αποτυχημένος δήμαρχος που πολιτικολογεί ασύστολα» – «Το 2023, σας πονά, 3 χρόνια μετά…»

Κόντρα ξέσπασε στη Βουλή με αφορμή τα νέα πυρά που εξαπέλυσε ο Δημήτρης Καιρίδης σε βάρος του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

«Η επόμενη κυβέρνηση θα έχει κάθε δυνατότητα, εάν θεωρεί το νέο εκλογικό σύστημα ανάδειξης των αιρετών της αυτοδιοίκησης τόσο καταστροφικό, όπως μας είπατε όλοι της αντιπολίτευσης, με ευκολία να το αλλάξει. Το βέβαιο είναι -και εδώ μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι- ότι το προηγούμενο σύστημα του ΣΥΡΙΖΑ, της απλής αναλογικής, ήταν απολύτως εξωφρενικό, αναποτελεσματικό, καταστροφικό και οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια, αν δεν είχαμε κάνει εμείς κάποιες συγκεκριμένες παρεμβάσεις υπέρ της οικονομικής επιτροπής, σε πλήρη ακυβερνησία τους περισσότερους δήμους της χώρας. Εμείς θέλουμε τον δήμαρχο ισχυρό, τον θέλουμε δίπλα στον πολίτη γιατί δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο για την τοπική αυτοδιοίκηση από το να χάνεται η τοπική εξουσία στα γρανάζια της γραφειοκρατίας, των συναρμοδιοτήτων και της έλλειψης συναίνεσης στο Δημοτικό Συμβούλιο» τόνισε ο κ. Καιρίδης.

«Έγινε όμως λόγος ότι όλα αυτά γίνονται γιατί η κυβέρνηση έχασε τον Δήμο Αθηναίων και γιατί η κυβέρνηση έχει έναν ανοιχτό λογαριασμό με τον σπουδαίο, σίγουρα σπουδαιοφανή, Χάρη Δούκα. Καταρχάς, να σας πω ότι με όλους τους δημάρχους αυτή η κυβέρνηση συνεργάζεται απολύτως αποτελεσματικά. Και υπάρχουν πάρα πολλοί, είπε, φέρνοντας το παράδειγμα του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Στέλιου Αγγελούδη, ο οποίος είναι «πασοκογενής» και πετυχημένος, όπως είπε.

Καιρίδης για Δούκα: Αποτελεί καθημερινή υπενθύμιση των κινδύνων του λαϊκού μετώπου

«Από εκεί και πέρα, ο Χάρης Δούκας σε μας μόνο καλό κάνει, διότι αποτελεί μια ζωντανή, επαναλαμβανόμενη, συστηματική, καθημερινή υπενθύμιση των κινδύνων του λαϊκού μετώπου, αυτής της περίφημης προοδευτικής συνεργασίας που θέλετε με την Αριστερά, κύριοι του ΠΑΣΟΚ. Ο Χάρης Δούκας είναι ένας απολύτως αποτυχημένος δήμαρχος, έχει αφήσει την Αθήνα και το Ιστορικό Κέντρο στη χειρότερη κατάσταση που βρέθηκε εδώ και χρόνια, ακόμα και στο βάθος της μεγάλης οικονομικής κρίσης, την προηγούμενη δεκαετία. Πολιτικολογεί ασύστολα και δημιουργεί προβλήματα στο κόμμα σας και στον αρχηγό σας, Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά αυτά είναι δικά σας θέματα.

Και τελευταία θεώρησε καλό να συμμαχήσει και με το απόλυτο περιθώριο δημιουργώντας αυτή την περίεργη συμμαχία, για την οποία δεν σας άκουσα να λέτε το οτιδήποτε και σωστά δεν είπατε το οτιδήποτε, σε αντίθεση με κάποιους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς, της παλαιάς αριστεράς και της επόμενης αριστεράς, αυτής της συμμαχίας με την Πόλα Ρούπα, τον Νίκο Μαζιώτη, τον Δημήτρη Κουφοντίνα, μαζί με τους καταληψίες των προσφυγικών, ενάντια στο σχέδιο ανάπλασης ενός ιστορικού χώρου, ενάντια στην προσπάθεια που κάνει η Περιφέρεια Αττικής και ο Νίκος Χαρδαλιάς για την αναβάθμιση της περιοχής υπέρ όλων των δημοτών, όλων των πολιτών της Αθήνας και βεβαίως των ασθενών του παρακείμενου νοσοκομείου του Αγίου Σάββα κλπ. Λοιπόν, ένας δήμαρχος που δεν δημαρχεύει, αλλά πολιτικολογεί, που ταξιδεύει και ζηλεύει τη δόξα του Μπέρναμ και φαντάζεται τον εαυτό του ως επόμενο πρωθυπουργό, αντί να μαζέψει τα σκουπίδια και να κάνει τα ελάχιστα απαραίτητα τουλάχιστον για την ευταξία της πόλης και ο οποίος συμμαχεί με το πολιτικό περιθώριο και σας φέρνει φαντάζομαι και σας σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, διότι δεν πρόκειται να διεκδικήσετε τη ψήφο των πολιτών, διαφημίζοντας αυτά τα επιτεύγματα στα προσφυγικά. Άλλωστε, γι’ αυτό και δεν μιλήσατε για όλα αυτά» πρόσθεσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ.

«Μακριά από μας, λοιπόν, η εργαλειοποίηση του εκλογικού συστήματος. Είναι τελείως λάθος η ανάγνωση που κάνετε. Αντί να μπείτε στην ουσία της φιλοσοφίας του συστήματος, επιχειρείτε να το επικεντρώσετε σε μία περίεργη υπεράσπιση, που δεν είναι καν υπεράσπιση. Εσείς κυρίως στο ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πιο ξεκάθαρος, τον θεωρεί δικό του και γι’ αυτό είδατε και τις ανακοινώσεις του Κώστα Ζαχαριάδη, της Έλενα Ακρίτα, του επίσημου ΣΥΡΙΖΑ, σε αντίθεση με εσάς» κατέληξε ο κ. Καιρίδης, ενώ στη συνέχεια καταφέρθηκε κατά του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Μπάρκα.

Η απάντηση Μάντζου

Τον λόγο πήρε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, ο οποίος δήλωσε εντυπωσιασμένος που η μισή ομιλία του κ. Καιρίδη, «αφιερώθηκε στην προσωπική αποδόμηση του Δημάρχου της Αθήνας». «Επιβεβαιώνει αυτό το οποίο λέμε όλες αυτές τις μέρες, όχι μόνο εμείς αλλά όλη η Βουλή, ότι η αλλαγή την οποία επιχειρείτε στο εκλογικό σύστημα ανάδειξης των Δημοτικών Αρχών και των Δημάρχων, έρχεται ως δική σας, κομματική ανάγκη, να απαντήσετε στις ανατροπές που υποστήκατε το 2023 και στην Αθήνα και αλλού, σε Δήμους και Περιφέρειες».

Απευθυνόμενος στον κ. Καιρίδη, τόνισε ότι «ο Δήμαρχος της Αθήνας, όπως και κάθε Δήμαρχος και κάθε Περιφερειάρχης, δεν χρήζει συνηγορίας από βουλευτές και κοινοβουλευτικές ομάδες, γιατί εμείς πιστεύουμε στο πραγματικό αυτοδιοίκητο και στη χειραφετημένη φύση και λειτουργία της αυτοδιοίκησης, σε αντίθεση με εσάς, που τους θεωρείτε μακρές χείρες της κυβέρνησής σας και αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Μαξίμου, όμως δεν μπορώ να αφήσω αναπάντητες τις προσωπικές αντιπολιτευτικές σας κορώνες για έναν δήμαρχο με δημοκρατική νομιμοποίηση, του οποίου η ατζέντα το 2023 και το πρόγραμμα, εγκρίθηκαν από τους δημότες της Αθήνας, για την περιβαλλοντική προστασία, την κοινωνική συνοχή, την ενεργειακή δημοκρατία, την υπέρβαση των ανισοτήτων στην πρωτεύουσα της χώρας μας. Δεν μπορεί ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της πλειοψηφίας, να ασκεί τέτοια κριτική στον Δήμαρχο της Αθήνας, με τις δικές του απόψεις και τις απόψεις της πλειοψηφίας, την οποία σήμερα εκπροσωπεί. Το αν είναι αποτυχημένος ο Δήμαρχος της Αθήνας, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης ο Δήμαρχος Πατρέων και οι Δήμαρχοι όλης της χώρας, δεν θα το κρίνει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της πλειοψηφίας, που σήμερα φέρνει ένα καλπονοθευτικό εκλογικό σύστημα, για να αλλοιώσει τη λαϊκή κυριαρχία και να αποδυναμώσει τη δημοκρατική νομιμοποίηση των Δημάρχων».

«Το αν ένας δήμαρχος είναι αποτυχημένος το ζουν οι δημότες»

«Το αν ένας δήμαρχος είναι αποτυχημένος ή επιτυχημένος το ζουν καθημερινά οι δημότες στην Αθήνα και σε όλους τους δήμους της χώρας, και αυτό, για κακή σας τύχη, θα αποτυπωθεί όχι στα πρακτικά της Βουλής, με όσα λέτε, αλλά στις αυτοδιοικητικές εκλογές, όταν γίνουν. Αυτό ακριβώς είναι για εσάς, το σενάριο που θέλετε να αποφύγετε, την επανάληψη του 2023, που ακόμα, τρία χρόνια μετά, πονά και πλήττει το κύρος και το μεγαλείο αυτής της κυβέρνησης, που δεν δέχεται με τίποτα να κλονίζεται η κυριαρχία της παντού. Τρία χρόνια μετά, περαστικά σας…» συμπλήρωσε ο κ. Μάντζος.

«Σε μερικές εβδομάδες θα τα καταπιείτε τα λόγια σας για τον κ. Δούκα»

«Είναι ανεπίδεκτοι στο ΠΑΣΟΚ, και να θες να τους προστατεύσεις, δεν μπορείς. Σε μερικές εβδομάδες θα τα καταπιείτε τα λόγια σας για τον κ. Δούκα, όπως έχω εξηγήσει σε τηλεοπτικά πλατό….Έχει φύγει και δεν το ξέρετε. Το ζήτημα Χάρη Δούκα δεν το ανέφερα εγώ, εγώ είμαι εδώ από χθες το πρωί στις 9, έχω συμπληρώσει 18 ώρες στην Ολομέλεια, δεν έχω πάρει τον λόγο. Εσείς διαρκώς και οι υπόλοιποι βουλευτές, αναφέρονται ότι η αλλαγή του νόμου γίνεται για τον Κώστα Μπακογιάννη και τον Χάρη Δούκα. Άρα είμαι υποχρεωμένος να απαντήσω και επειδή δεν μου αρέσουν τα πολλά λόγια, σας προκαλώ να μου πείτε αν συμφωνείτε με τις δηλώσεις των υπόλοιπων βουλευτών της Αριστεράς υπέρ του Χάρη Δούκα για τα προσφυγικά και των δηλώσεων του Νίκου Μαζιώτη του Δημήτρη Κουφοντίνα, της Πόλας Ρούπα και των λοιπών αλληλέγγυων στις καταληψίες και αν αυτή είναι και η επίσημη θέση του ΠΑΣΟΚ ή αποδοκιμάζει τον Δήμαρχό του. Διότι εδώ τίθεται ένα πολιτικό, μείζον θέμα. Η χώρα θα πάει στο λαϊκό μέτωπο της αναρχίας, της ανομίας, του περιθωρίου ή η χώρα θα κυβερνηθεί; Και εν πάση περιπτώσει το ΠΑΣΟΚ από ποια πλευρά είναι, μια που μας είπατε ότι είμαστε καλπονοθευτικοί και δεν ακούσατε αυτά που είπα για τον κ. Αγγελούδη που προέρχεται από εσάς και την άψογη συνεργασία την οποία έχουμε; Ή τον κ. Τοψίδη ή τον κ. Αρναουτάκη;» απάντησε ο κ. Καιρίδης.

«Προσπαθώ να σας προστατεύσω από την παγίδα, αλλά πηγαίνετε και πέφτετε. Δείτε το καλύτερα, διότι έτσι δεν μπορείτε να απευθυνθείτε στον κόσμο ως σοβαρή παράταξη κυβερνητικής ευθύνης, όταν σέρνεστε πίσω απ’ το περιθώριο» πρόσθεσε.