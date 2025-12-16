Βουλή-Κακλαμάνης: Χάρη στις αλλαγές στον κανονισμό, ο προϋπολογισμός ολοκληρώθηκε στις 20:00

  • Οι πέντε συνεδριάσεις της Ολομέλειας επί του κρατικού προϋπολογισμού 2026, είχαν διάρκεια συνολικά 66 ώρες. Ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ανακοίνωσε ότι μίλησαν 250 ομιλητές.
  • Συνολικά μίλησαν 250 ομιλητές, μεταξύ των οποίων ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, 21 υπουργοί, τέσσερις αναπληρωτές υπουργοί, πέντε υφυπουργοί, καθώς και 180 βουλευτές και οκτώ πρόεδροι κοινοβουλευτικών ομάδων.
  • Παρά την αύξηση του χρόνου στους ομιλητές και τον διπλασιασμό του χρόνου των πολιτικών αρχηγών, ο προϋπολογισμός ολοκληρώθηκε στις 8 το βράδυ, χάρη στις αλλαγές στον κανονισμό της Βουλής, όπως τόνισε ο κ. Κακλαμάνης.
Enikos Newsroom

πολιτική

Οι πέντε συνεδριάσεις της Ολομέλειας επί του κρατικού προϋπολογισμού 2026, διήρκησαν συνολικά 66 ώρες και μίλησαν 250 ομιλητές, ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, με την λήξη της διαδικασίας και την έναρξη της ονομαστικής ψηφοφορίας.

Συγκεκριμένα, ενημέρωσε ότι: εκτός από τους οκτώ γενικούς εισηγητές και 15 ειδικούς εισηγητές των κομμάτων, μίλησαν ακόμη οκτώ κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι και 180 βουλευτές (δηλαδή 211) κι επίσης ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, 21 υπουργοί, τέσσερις αναπληρωτές υπουργοί, πέντε υφυπουργοί, δηλαδή 31 μέλη της κυβέρνησης καθώς και οι οκτώ πρόεδροι κοινοβουλευτικών ομάδων (σύνολο δηλαδή 250 ομιλητές) σε πέντε συνεδριάσεις, που διήρκησαν 66 ώρες.

Κι όπως τόνισε ο κ. Κακλαμάνης, παρά την αύξηση του χρόνου κατά 25% στους ομιλητές και τον διπλασιασμό του χρόνου των πολιτικών αρχηγών και του πρωθυπουργού, ο προϋπολογισμός έκλεισε στις 8 το βράδυ, χάρη στις αλλαγές στον κανονισμό της Βουλής.

21:34 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Μητσοτάκης: Αναγκαία η μεταρρύθμιση του πρωτογενούς τομέα – Τα 6 νέα μέτρα για το στεγαστικό και οι αναφορές σε «Ιθάκη» και «πολιτικούς του καναπέ»

«Μετέχουμε τις τελευταίες πέντε ημέρες σε μια συζήτηση ξεχωριστή καθώς καλούμαστε να εγκρίνουμ...
21:05 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Τα «καρφιά» Μητσοτάκη για Καραμανλή, Σαμαρά και Τσίπρα – Τι είπε για τους «πολιτικούς του καναπέ» και την «Ιθάκη»

Απάντηση στην αυστηρή κριτική που δέχεται από τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμανλή έδωσε ...
20:50 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Μητσοτάκης σε Κωνσταντοπούλου: «Πάμε μαζί βόλτα με το Μετρό της Θεσσαλονίκης» – Βίντεο

Στο Μετρό της Θεσσαλονίκης αναφέρθηκε προς το τέλος της ομιλίας του στη Βουλή για τον προϋπολο...
20:48 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Βουλή: Με 159 «ναι» εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός 2026

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής ο κρατικός προϋπολογισμός για το οικονο...
