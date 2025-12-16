Θεσσαλονίκη: Συγκέντρωση και πορεία διαδηλωτών στο κέντρο της πόλης για την ψήφιση του προϋπολογισμού – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ 

Πορεία στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης πραγματοποιούν διαδηλωτές, οι οποίοι θέλησαν να ενώσουν τις φωνές τους με τους αγρότες, διαμαρτυρόμενοι για τον κρατικό προϋπολογισμό που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή.

Όπως μεταδίδει το Thesspost, νωρίτερα στο πλαίσιο της πανελλαδικής απεργίας που εξήγγειλε η ΑΔΕΔΥ, φοιτητές, εργαζόμενοι, συνταξιούχοι και μέλη σωματείων πραγματοποίησαν συγκέντρωση φωνάζοντας «λεφτά για μισθούς υγεία και παιδεία και όχι για του πολέμου τα σφαγεία».

«Αυτά που έχει τάξει η κυβέρνηση, είναι αυτά που μας χρωστάει»

Το παρών δίνουν και αγρότες από τα μπλόκα που κατέφτασαν με τα αγροτικά τους οχήματα.

Ο Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Χαλκηδόνας δήλωσε: «Ψηφίζεται ο προϋπολογισμός που έχει ξανά ως στόχο ματωμένα πλεονάσματα, τα οποία θα προέλθουν από τη τσέπη όλου του ελληνικού λαού. Είμαστε εδώ να διαδηλώσουμε ενιαία ως αγρότες μαζί με εργάτες, επιχειρηματίες, αυτοαπασχολούμενους. (…) προς το παρών αυτά που έχει τάξει η κυβέρνηση, είναι αυτά που μας χρωστάει. Εμείς θέλουμε να δούμε μια προοπτική για τα επόμενα 15 χρόνια. Πίσω σας βλέπετε τη νεολαία που έχει χρεωθεί και την απαξιώνουν όλοι οι κυβερνητικοί πολιτικοί. Αν δεν δουν όραμα για τα επόμενα χρόνια όλοι αυτοί θα εγκαταλείψουν είτε την Ελλάδα είτε την επαρχία».

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κυμίνων και Μαλγάρων, Κωνσταντίνος Σέφης ευχαρίστησε τον κόσμο για την υποστήριξη του από την πρώτη μέρα που βγήκαν οι αγρότες στους δρόμους. «Η υποστήριξή σας μας δίνει ώθηση και είμαστε αποφασισμένοι να μην κάνουμε ούτε ένα βήμα πίσω», τόνισε.