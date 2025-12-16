Θεσσαλονίκη: Συγκέντρωση και πορεία διαδηλωτών στο κέντρο της πόλης για την ψήφιση του προϋπολογισμού – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Συγκέντρωση και πορεία διαδηλωτών στο κέντρο της πόλης για την ψήφιση του προϋπολογισμού – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ 

Πορεία στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης πραγματοποιούν διαδηλωτές, οι οποίοι θέλησαν να ενώσουν τις φωνές τους με τους αγρότες, διαμαρτυρόμενοι για τον κρατικό προϋπολογισμό που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή.

Όπως μεταδίδει το Thesspost, νωρίτερα στο πλαίσιο της πανελλαδικής απεργίας που εξήγγειλε η ΑΔΕΔΥ, φοιτητές, εργαζόμενοι, συνταξιούχοι και μέλη σωματείων πραγματοποίησαν συγκέντρωση φωνάζοντας «λεφτά για μισθούς υγεία και παιδεία και όχι για του πολέμου τα σφαγεία».

«Αυτά που έχει τάξει η κυβέρνηση, είναι αυτά που μας χρωστάει»

Το παρών δίνουν και αγρότες από τα μπλόκα που κατέφτασαν με τα αγροτικά τους οχήματα.

Ο Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Χαλκηδόνας δήλωσε: «Ψηφίζεται ο προϋπολογισμός που έχει ξανά ως στόχο ματωμένα πλεονάσματα, τα οποία θα προέλθουν από τη τσέπη όλου του ελληνικού λαού. Είμαστε εδώ να διαδηλώσουμε ενιαία ως αγρότες μαζί με εργάτες, επιχειρηματίες, αυτοαπασχολούμενους. (…) προς το παρών αυτά που έχει τάξει η κυβέρνηση, είναι αυτά που μας χρωστάει. Εμείς θέλουμε να δούμε μια προοπτική για τα επόμενα 15 χρόνια. Πίσω σας βλέπετε τη νεολαία που έχει χρεωθεί και την απαξιώνουν όλοι οι κυβερνητικοί πολιτικοί. Αν δεν δουν όραμα για τα επόμενα χρόνια όλοι αυτοί θα εγκαταλείψουν είτε την Ελλάδα είτε την επαρχία».

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κυμίνων και Μαλγάρων, Κωνσταντίνος Σέφης ευχαρίστησε τον κόσμο για την υποστήριξη του από την πρώτη μέρα που βγήκαν οι αγρότες στους δρόμους. «Η υποστήριξή σας μας δίνει ώθηση και είμαστε αποφασισμένοι να μην κάνουμε ούτε ένα βήμα πίσω», τόνισε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αίτημα ΙΣΑ για την εξαίρεση των προσωπικών γιατρών από τις κατ’ οίκον επισκέψεις

Η σκανδιναβική μέθοδος στον ύπνο που μπορεί να σώσει έναν γάμο

Έρευνα Klarna: Πώς επηρεάζει η ακρίβεια τους Έλληνες καταναλωτές για τις χριστουγεννιάτικες αγορές

Ηλεκτρικό ρεύμα: Αλλάξτε πάροχο μέσω του gov.gr – Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
21:45 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Θύμα απάτης έπεσε ηλικιωμένη στο Νέο Ψυχικό – Πώς την έπεισαν να τους παραδώσει κοσμήματα

Θύμα απάτης από έναν δράστη, ο οποίος της αφαίρεσε κοσμήματα, προσποιούμενος τον γνωστό συγγεν...
21:17 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες: Στις Σέρρες την Πέμπτη η κρίσιμη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων

Κρίσιμη συνεδρίαση, πραγματοποιεί την προσεχή Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, στις 2 το μεσημέρι, η Πανε...
20:56 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Hellenic Train: Ακινητοποιήθηκε τρένο με 300 επιβάτες στον Δομοκό λόγω τεχνικού προβλήματος – Εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Αθήνα

Ακινητοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης στην περιοχή του Δομοκού η αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δ...
20:16 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες: Συμμετέχουν στις απεργιακές κινητοποίησες – Με τα τρακτέρ στο κέντρο Λάρισας, Τρικάλων, Βόλου και Ιωαννίνων

Απάντηση σε «πανελλαδικό επίπεδο» αναμένεται να δώσουν αύριο οι αγρότες μετά τις ανακοινώσεις ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα