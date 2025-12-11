Βουλή: Άρση ασυλίας για τον Αθανάσιο Καββαδά

Enikos Newsroom

πολιτική

Βουλή: Άρση ασυλίας για τον Αθανάσιο Καββαδά

Άρση ασυλίας του βουλευτή της ΝΔ Αθανάσιου Καββαδά, αποφάσισε κατά πλειοψηφία η Ολομέλεια της Βουλής.

Η αίτηση για την άρση ασυλίας αφορά σε φερόμενες ως τελεσθείσες πράξεις της απάτης σε βάρος της περιουσίας ΟΤΑ, κατ’ εξακολούθηση, της απιστίας σε βάρος της περιουσίας ΟΤΑ, κατ’ εξακολούθηση, της ηθικής αυτουργίας σε απιστία σε βάρος της περιουσίας ΟΤΑ, κατ’ εξακολούθηση και της συνέργειας σε απάτη σε βάρος της περιουσίας ΟΤΑ, κατ’ εξακολούθηση, υπό την ιδιότητά του ως μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας το έτος 2016.

Υπέρ της άρσης ασυλίας τάχθηκαν 256 βουλευτές, 4 καταψήφισαν και ένας βουλευτής δήλωσε «παρών».

«Ουδέποτε άσκησα διοίκηση στον Δήμο Λευκάδας ούτε ως δήμαρχος ούτε ως αρμόδιος αντιδήμαρχος. Δεν είχα καμία εκτελεστική αρμοδιότητα. Μέσα στο επίμαχο χρονικό διάστημα που ερευνάται από τη δικαιοσύνη δεν συμμετείχα σε καμία συζήτηση, ούτε ψηφοφορία του δημοτικού συμβουλίου. Συνεπώς, αγνοούσα πλήρως την ύπαρξη οποιασδήποτε εκκρεμότητας ή προβλήματος αναφορικά με το υπό διερεύνηση θέμα για το οποίο ενημερώθηκα για πρώτη φορά πολύ αργότερα όταν κλήθηκα για ανωμοτί παροχή εξηγήσεων οπότε και έλαβα γνώση της δικογραφίας», είπε ο κ. Καββαδάς.

Ο βουλευτής είπε ότι η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε με αφορμή αναφορά που κατέθεσε πολίτης στις 5 Σεπτεμβρίου του 2017 προς τον εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος με αίτημα τη διερεύνηση της απόδοσης ή μη στον Δήμο Λευκάδας ποσοστού 13% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών από πρατήριο υγρών καυσίμων και κάποιες άλλες επιχειρήσεις που υπομίσθωναν χώρους μέσα στη μαρίνα Λευκάδας. Ο χρόνος τέλεσης κάποιων εκ των πράξεων που αναφέρονται στο κατηγορητήριο είναι η περίοδος 2011-2017.

«Μέρος, επομένως, του υπό διερεύνηση διαστήματος συμπίπτει με την περίοδο που ήμουν ταυτόχρονα δημοτικός σύμβουλος και βουλευτής. Από την αναφορά σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία κατά δύο ομάδων ανθρώπων. Πρώτον, κατά επιχειρηματιών που είχαν δραστηριότητα εντός της μαρίνας και δεύτερον, κατά των μελών των δημοτικών συμβουλίων και των προέδρων των οικονομικών επιτροπών του δήμου Λευκάδας της υπό διερεύνησης περιόδου, μεταξύ αυτών και εις βάρος μου», είπε ο κ. Καββαδάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΙΣΑ: Αύξηση 30% στην ιατρική αμοιβή ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης

ΕΟΔΥ: 104 νέες εισαγωγές COVID-19 και 7 νέοι θάνατοι-Δύο νέα σοβαρά κρούσματα γρίπης

Καταστήματα και γραφεία: Νέα αύξηση σε τιμές ενοικίων – Τι δείχνουν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας

«Φωτιά» το χριστουγεννιάτικο τραπέζι φέτος: Ακριβότερο έως και 20% – Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία του ΙΝΚΑ

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
18:51 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Μητσοτάκης για την εκλογή Πιερρακάκη: «Ημέρα υπερηφάνειας για την Ελλάδα – Του εύχομαι μια μακρά και γόνιμη θητεία»

«Η σημερινή είναι μια ημέρα υπερηφάνειας για τη χώρα, για την κυβέρνηση και όλους τους πολίτες...
18:42 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Συρεγγέλα για Κωνσταντοπούλου: «Οι τραμπούκικες σεξιστικές επιθέσεις της δεν έχουν τέλος»

«Οι τραμπούκικες σεξιστικές επιθέσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου δεν έχουν τέλος. Εγώ προσωπικά ...
18:25 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Πηγές ΠΑΣΟΚ: Αποκαλυπτικός μέσα στη σιωπή του ο Ξυλούρης

«Αποκαλυπτικός μέσα από τη σιωπή του υπήρξε ο κ. Ξυλούρης», υποστήριξαν πηγές του ΠΑΣΟΚ, σχολι...
18:22 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης εξελέγη πρόεδρος του Eurogroup

Νέος πρόεδρος του Eurogroup εξελέγη ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα