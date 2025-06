Βορίδης από Μάλτα: Στηρίζουμε πλήρως την πρόταση της Κομισιόν για έναν κοινό ευρωπαϊκό μηχανισμό επιστροφών

H πολιτική των επιστροφών δεν αποτελεί απλώς διοικητικό εργαλείο, αλλά θεμέλιο λίθο κάθε σοβαρής μεταναστευτικής στρατηγικής, τόνισε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Μάκης Βορίδης, κατά τη διάρκεια του ετήσιου συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για το Άσυλο (EUAA), που διεξήχθη στη Μάλτα, με θέμα «EU Asylum at a Crossroads?». Στην παρέμβασή του, στο πάνελ με τίτλο «Migration & Asylum at a Crossroads: Where do we go from here?», ανέπτυξε τις θέσεις της Ελλάδας για την εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο.

Ο κ. Βορίδης υπογράμμισε ακόμη ότι η Ελλάδα στηρίζει πλήρως την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καθιέρωση ενός κοινού ευρωπαϊκού μηχανισμού επιστροφών, αναφέροντας παράλληλα ότι η αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων επιστροφής μεταξύ κρατών-μελών, χωρίς επανάληψη της διαδικασίας «θα καταστήσει το σύστημα πιο ευέλικτο και αποδοτικό».

Αναφερόμενος στο νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, που τίθεται σε εφαρμογή τον Ιούνιο του 2026, έκανε λόγο για «ένα εξαιρετικά απαιτητικό νομοθετικό και διοικητικό έργο», με στόχο την ταχύτερη εκδίκαση αιτημάτων και τη σύνδεση της ολοκλήρωσης με άμεσες επιστροφές. Επεσήμανε ότι η αποτελεσματικότητα του Συμφώνου θα κριθεί από μετρήσιμα αποτελέσματα και όχι από γενικές διακηρύξεις: «Πόσο γρήγορα εκδίδονται οι αποφάσεις ασύλου, πόσες είναι εθελοντικές ή αναγκαστικές επιστροφές, τι συμβαίνει σε πρώτο και δεύτερο βαθμό – αυτοί είναι οι δείκτες που θα δείξουν την πραγματική πρόοδο».

Ο κ. Βορίδης αναφέρθηκε και στις διμερείς συμφωνίες που έχει υπογράψει η Ελλάδα με την Αίγυπτο και το Μπαγκλαντές, οι οποίες ρυθμίζουν τη νόμιμη μετανάστευση στον γεωργικό και κατασκευαστικό τομέα, ενώ παράλληλα προβλέπουν υποχρέωση επιστροφής των υπηκόων που διαμένουν παράνομα. Τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης των διοικητικών υποδομών για την υλοποίησή τους και ανέδειξε ως βέλτιστο μοντέλο τη συλλογική διαπραγμάτευση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ χαρακτήρισε ως ρεαλιστική εναλλακτική τη συντονισμένη δράση μεταξύ κρατών-μελών με κοινά συμφέροντα.

Αναφορικά με την ετοιμότητα της Ελλάδας να ανταποκριθεί σε πιθανή αύξηση των μεταναστευτικών ροών λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων, όπως η κατάσταση στο Ιράν, υπογράμμισε ότι η χώρα διαθέτει ένα από τα πλέον αξιόπιστα και λειτουργικά συστήματα υποδοχής και ασύλου στην Ευρώπη. Όπως ανέφερε: «Η Ελλάδα μπορεί να ανταποκριθεί σε αυξημένες ροές, στο βαθμό που αυτές παραμένουν διαχειρίσιμες. Όμως, κανένα σύστημα δεν είναι άτρωτο απέναντι σε μαζική και ανεξέλεγκτη πίεση. Η διαφορά μεταξύ διαχείρισης και κρίσης είναι θέμα αριθμών».

Τέλος, ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο υπουργός επεσήμανε σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι η επιτυχία της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής δεν θα κριθεί από τις προθέσεις, αλλά από την ικανότητα παραγωγής απτών αποτελεσμάτων. «Η εμπιστοσύνη των πολιτών δεν αποκαθίσταται με διακηρύξεις – θα αποκατασταθεί μόνο όταν οι πολιτικές εφαρμοστούν και αποδώσουν στην πράξη», τόνισε χαρακτηριστικά.