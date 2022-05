Τζο Μπάιντεν: Η ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου για τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Συνάντηση με τον Αμερικανό Πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν είχε το βράδυ της Δευτέρας ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το κλίμα μεταξύ των δύο ανδρών ήταν θερμό.

Ο Τζο Μπάιντεν ανήρτησε στον λογαριασμό στο Twitter μια φωτογραφία των δύο πολιτικών ηγετών με τις συζύγους τους και τη συνόδευσε με τα εξής λόγια:

«Ήταν τιμή μου που υποδέχτηκα τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη σε δεξίωση στον Λευκό Οίκο. Η φιλία, η συνεργασία, και η συμμαχία ανάμεσα στα δύο έθνη μας είναι πιο ισχυρές από ποτέ».

It was an honor to host Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis and Mrs. Mitsotaki for a reception at the White House. The friendship, partnership, and alliance between our two nations is stronger than it has ever been. pic.twitter.com/2DLXuP9yhZ

— President Biden (@POTUS) May 17, 2022