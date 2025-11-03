Τσιάρας: Δεν θεωρώ ανήθικο ότι ο Καϊμακάμης έπαιρνε επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Enikos Newsroom

πολιτική

Τσιάρας

Στην παραδοχή ότι οι εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν δικαίωσαν την επιλογή του και την εμπιστοσύνη στα πρόσωπα των κ.κ. Σαλάτα και Καϊμακάμη προέβη ο Κώστας Τσιάρας. 

Μιλώντας στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του Μάνου Νιφλή και του Γιάννη Κολοκυθά στο Open ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είπε στην εισαγωγή του ότι «αποτελεί μεγάλο στοίχημα και προτεραιότητα η λύση του προβλήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ στον οποίο όλοι γνωρίζαμε ότι υπήρχαν θέματα».

«Όποιος πει ότι δεν γνώριζε, ψεύδεται γιατί επιστολές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για συμμόρφωση, αλλαγές και διορθώσεις υπάρχουν εδώ και δεκαετίες. Πριν από το 2010. Συνιστά μέγιστη υποκρισία να λέει κάποιος ότι δεν γνώριζε και τα έμαθε τώρα. Η προσπάθεια που γίνεται τον τελευταίο ενάμιση χρόνο που βρίσκομαι στο υπουργείο ακολούθησε ορισμένα λογικά βήματα προς την εξυγίανση. Υπήρξε η στιγμή που ήρθε στο ελληνικό Κοινοβούλιο η δικογραφία από την ευρωπαϊκή εισαγγελία που άλλαξε κάποια δεδομένα. Και βέβαια η προσπάθεια που κάνουμε αυτή τη στιγμή να πάμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ μπροστά χωρίς να φοβόμαστε το πολιτικό κόστος», τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ο κ. Τσιάρας ρωτήθηκε αν νιώθει δικαιωμένος για την επιλογή που ο ίδιος έκανε για τον οργανισμό με τους κ.κ. Σαλάτα και Καϊμακάμη και παραδέχθηκε ότι εκ του αποτελέσματος δεν δικαιώνεται. «Έχω ξαναπεί όμως ότι ο κ. Νίκος Σαλάτας ήταν ένας πραγματικά καλός πρόεδρος μέχρι το σημείο που εναντιώθηκε στην ευρωπαϊκή εισαγγελία απειλώντας με μηνύσεις. Αυτό δεν συμβάδιζε ούτε με τη λογική του υπουργείου, ούτε με τη λογική της κυβέρνησης. Εγώ ήμουν αυτός που του ζήτησε να φύγει», ανέφερε για τον πρώτο, ενώ για τον Ιωάννη Καϊμακάμη υποστήριξε ότι δεν ήταν ανήθικο το γεγονός ότι έπαιρνε επιδοτήσεις, παρότι ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ παραιτήθηκε και η παραίτησή του έγινε δεκτή την ίδια μέρα.

«Ο κ. Καϊμακάμης είναι πολύ σοβαρός άνθρωπος με πολύ μεγάλη γνώση της αγοράς. Το γεγονός ότι μπορεί να έπαιρνε επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ δε δημιουργούσε σύγκρουση συμφερόντων. Αν γυρίσετε τον χρόνο πίσω, δεν υπήρχαν άλλα άτομα στο ΔΣ του ΟΠΕΚΕΠΕ που να έπαιρναν επιδοτήσεις; Ακόμα και πρόεδροι. Για μένα δεν είναι αυτό το ζήτημα και το αν τελικά εκμεταλλευόταν τη θέση του ή έπαιρνε νόμιμα τις επιδοτήσεις. Εγώ δεν έχω την άποψη ότι αυτό είναι ανήθικο», σημείωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ερωτηθείς, τέλος, αν θα δώσει καινούργια στοιχεία στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, είπε ότι δεν έχει κάτι καινούργιο να πει. «Ό,τι στοιχείο υπήρχε από πλευράς μου, έχει ανακοινωθεί. Κάναμε ελέγχους για τα οικολογικά σχήματα, σταματήσαμε το πρόγραμμα των βιολογικών, είχαμε επικοινωνία με Κομισιόν και ευρωπαϊκή εισαγγελία κι όλα αυτά προφανώς δεν είναι θέματα που θα κρύψω από την Εξεταστική».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΠΟΕΔΗΝ: Η «ασφυξία» στα νοσοκομεία και η ανάγκη ενίσχυσης του ΕΣΥ

Ευλογιά των πιθήκων: Το νέο στέλεχος έχει εισβάλει στην Ευρώπη – Πώς να προστατευτούμε;

Νέα μέτρα για πιο φθηνή στέγη

Ενιαίο πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας για εφορία και ΕΦΚΑ: Γιατί μετατέθηκε για το 2026

Πρέπει να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το WhatsApp μετά τις νέες επιθέσεις;

Σοκ στις ΗΠΑ: Ανακαλύφθηκαν πάνω από 300 στοίβες με ανθρώπινα λείψανα στην έρημο – Σε εξέλιξη έρευνα
περισσότερα
10:46 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

ΝΔ: Αναβρασμός για το «λουκέτο» στα ΕΛΤΑ – Διορθωτικές κινήσεις από το Μέγαρο Μαξίμου

Αναβρασμός επικρατεί στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ για το «λουκέτο» στα ΕΛΤΑ καθώς οι «γαλ...
08:41 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Νέα μέτρα για πιο φθηνή στέγη

Νέα προγράμματα που θα οδηγήσουν στη διάθεση κατοικιών στην αγορά, ώστε να αντιμετωπιστεί η στ...
08:36 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ερχονται νέες συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις

Η εξάρθρωση του κυκλώματος με τους 37 κατηγορουμένους, που φέρονται να έχουν εισπράξει παράνομ...
08:20 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Το πρώτο 48ωρο της στην Αθήνα – Από τον χορό των Πεζοναυτών στη σκηνή του Αργυρού

Με χαμόγελα και έντονη διάθεση για εξωστρέφεια, έκανε τις πρώτες της δημόσιες εμφανίσεις στην ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς