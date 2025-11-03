Τσιάρας: Δεν θεωρώ ανήθικο ότι ο Καϊμακάμης έπαιρνε επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Στην παραδοχή ότι οι εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν δικαίωσαν την επιλογή του και την εμπιστοσύνη στα πρόσωπα των κ.κ. Σαλάτα και Καϊμακάμη προέβη ο Κώστας Τσιάρας.

Μιλώντας στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του Μάνου Νιφλή και του Γιάννη Κολοκυθά στο Open ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είπε στην εισαγωγή του ότι «αποτελεί μεγάλο στοίχημα και προτεραιότητα η λύση του προβλήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ στον οποίο όλοι γνωρίζαμε ότι υπήρχαν θέματα».

«Όποιος πει ότι δεν γνώριζε, ψεύδεται γιατί επιστολές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για συμμόρφωση, αλλαγές και διορθώσεις υπάρχουν εδώ και δεκαετίες. Πριν από το 2010. Συνιστά μέγιστη υποκρισία να λέει κάποιος ότι δεν γνώριζε και τα έμαθε τώρα. Η προσπάθεια που γίνεται τον τελευταίο ενάμιση χρόνο που βρίσκομαι στο υπουργείο ακολούθησε ορισμένα λογικά βήματα προς την εξυγίανση. Υπήρξε η στιγμή που ήρθε στο ελληνικό Κοινοβούλιο η δικογραφία από την ευρωπαϊκή εισαγγελία που άλλαξε κάποια δεδομένα. Και βέβαια η προσπάθεια που κάνουμε αυτή τη στιγμή να πάμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ μπροστά χωρίς να φοβόμαστε το πολιτικό κόστος», τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ο κ. Τσιάρας ρωτήθηκε αν νιώθει δικαιωμένος για την επιλογή που ο ίδιος έκανε για τον οργανισμό με τους κ.κ. Σαλάτα και Καϊμακάμη και παραδέχθηκε ότι εκ του αποτελέσματος δεν δικαιώνεται. «Έχω ξαναπεί όμως ότι ο κ. Νίκος Σαλάτας ήταν ένας πραγματικά καλός πρόεδρος μέχρι το σημείο που εναντιώθηκε στην ευρωπαϊκή εισαγγελία απειλώντας με μηνύσεις. Αυτό δεν συμβάδιζε ούτε με τη λογική του υπουργείου, ούτε με τη λογική της κυβέρνησης. Εγώ ήμουν αυτός που του ζήτησε να φύγει», ανέφερε για τον πρώτο, ενώ για τον Ιωάννη Καϊμακάμη υποστήριξε ότι δεν ήταν ανήθικο το γεγονός ότι έπαιρνε επιδοτήσεις, παρότι ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ παραιτήθηκε και η παραίτησή του έγινε δεκτή την ίδια μέρα.

«Ο κ. Καϊμακάμης είναι πολύ σοβαρός άνθρωπος με πολύ μεγάλη γνώση της αγοράς. Το γεγονός ότι μπορεί να έπαιρνε επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ δε δημιουργούσε σύγκρουση συμφερόντων. Αν γυρίσετε τον χρόνο πίσω, δεν υπήρχαν άλλα άτομα στο ΔΣ του ΟΠΕΚΕΠΕ που να έπαιρναν επιδοτήσεις; Ακόμα και πρόεδροι. Για μένα δεν είναι αυτό το ζήτημα και το αν τελικά εκμεταλλευόταν τη θέση του ή έπαιρνε νόμιμα τις επιδοτήσεις. Εγώ δεν έχω την άποψη ότι αυτό είναι ανήθικο», σημείωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ερωτηθείς, τέλος, αν θα δώσει καινούργια στοιχεία στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, είπε ότι δεν έχει κάτι καινούργιο να πει. «Ό,τι στοιχείο υπήρχε από πλευράς μου, έχει ανακοινωθεί. Κάναμε ελέγχους για τα οικολογικά σχήματα, σταματήσαμε το πρόγραμμα των βιολογικών, είχαμε επικοινωνία με Κομισιόν και ευρωπαϊκή εισαγγελία κι όλα αυτά προφανώς δεν είναι θέματα που θα κρύψω από την Εξεταστική».