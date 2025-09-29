Το «πόθεν έσχες» του Νίκου Ανδρουλάκη – Τι δηλώνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ

Συνολικά εισοδήματα ύψους 128.610,73 ευρώ δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης βάσει του «πόθεν έσχες» που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Από αυτά τα 21.000 προέρχονται από ακίνητα. Χωρίς μεταβολές η ακίνητη περιουσία του. Εμφανίζεται ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης σε δύο διαμερίσματα, έξι καταστήματα, ένα οικόπεδο και 3 αποθήκες στο Ηράκλειο, σε δύο διαμερίσματα στην Αθήνα και σε ένα στο Βέλγιο.

Όσον αφορά στις καταθέσεις του δηλώνει 940.778,6 ευρώ σε τράπεζα του Βελγίου και 135.571 ευρώ σε ελληνικές τράπεζες.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης διαθέτει του ένα Ι.Χ αυτοκίνητο του 1992. Το 2023 ο κ. Ανδρουλάκης άνοιξε ατομική επιχείρηση ενώ διατήρησε τη συμμετοχή του στη Βιοτεχνική Εταιρεία “ΜΑΝΙ” . Ο κ. Ανδρουλάκης δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις.

Δείτε εδώ τη δήλωση του 2024 (χρήση 2023)

Δείτε εδώ τη δήλωση του 2023 (χρήση 2022)