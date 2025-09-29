Το «πόθεν έσχες» του Νίκου Ανδρουλάκη – Τι δηλώνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ

Εύη Κατσώλη

πολιτική

Ανδρουλάκης

Συνολικά εισοδήματα ύψους 128.610,73 ευρώ δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης βάσει του «πόθεν έσχες» που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Από αυτά τα 21.000 προέρχονται από ακίνητα. Χωρίς μεταβολές η ακίνητη περιουσία του. Εμφανίζεται ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης σε δύο διαμερίσματα, έξι καταστήματα, ένα οικόπεδο και 3 αποθήκες στο Ηράκλειο, σε δύο διαμερίσματα στην Αθήνα και σε ένα στο Βέλγιο.

Όσον αφορά στις καταθέσεις του δηλώνει 940.778,6 ευρώ σε τράπεζα του Βελγίου και 135.571 ευρώ σε ελληνικές τράπεζες.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης διαθέτει του ένα Ι.Χ αυτοκίνητο του 1992. Το 2023 ο κ. Ανδρουλάκης άνοιξε ατομική επιχείρηση ενώ διατήρησε τη συμμετοχή του στη Βιοτεχνική Εταιρεία “ΜΑΝΙ” . Ο κ. Ανδρουλάκης δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις.

Δείτε εδώ τη δήλωση του 2024 (χρήση 2023)

Δείτε εδώ τη δήλωση του 2023 (χρήση 2022)

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Έξι νέες κλίνες στη Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας του νοσοκομείου «Μεταξά»

Καρκίνος του παγκρέατος: Έρευνα αποκαλύπτει πώς εξαπλώνεται – Ελπίδα για την αντιμετώπιση των μεταστάσεων

ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα πιστώνονται σήμερα στους τραπεζικούς λογαριασμούς

Βουλή: Στη δημοσιότητα σήμερα τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών

Η Google ξεκινά να παρακολουθεί το κινητό σας – Τι άλλαξε στο Chrome και το Gemini

Νεκροθάφτης που αντίκρισε το πρώτο του πτώμα ως παιδί αποκαλύπτει πώς «μυρίζει» ο θάνατος
περισσότερα
11:05 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Παπασταύρου για Chevron: Δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα με την Τουρκία – Καζάν-καζάν γιοκ για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα

«Αναφορικά με τη Chevron δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα με την Τουρκία, όπως είπε ξεκάθαρα ο...
10:51 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Κυριάκος Μητσοτάκης: Αυτό είναι το «πόθεν έσχες» του Πρωθυπουργού

Εισοδήματα συνολικού ύψους 70.457,9 ευρώ δήλωσε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης βάσει του ...
10:50 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Γεωργιάδης: «Γενναίοι» μέχρι να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες – Ανακάλεσε ο χρήστης του «Χ»

«Το θέμα θεωρείται λήξαν νομικά μεν αλλά ας αναλογιστείτε όλοι αυτοί που μας βρίζουν όλη μέρα ...
10:08 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Βουλή: Στη δημοσιότητα τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών

Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την επιτροπή Ελέγχου της Βουλής των Ελλήνων, οι δηλώσεις περιουσια...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης