Το «πόθεν έσχες» του Δημήτρη Κουτσούμπα

Στη δημοσιότητα δόθηκαν σήμερα τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών και βάσει αυτών ο Γ.Γ. της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας δήλωσε για το οικονομικό έτος 2022 συνολικά έσοδα 75.050 ευρώ που είναι έσοδα του ΚΚΕ και κατατέθηκαν στο κόμμα.

Ως προς τα ακίνητα, ο κ. Κουτσούμπας δήλωσε δύο διαμερίσματα στην Λαμία από γονική παροχή, ενώ ως προς τις καταθέσεις διαθέτει 3 τραπεζικούς λογαριασμούς στην Εθνική Τράπεζα με συνολικό ποσό 5.520, 46 ευρώ.

Δείτε εδώ τη δήλωση για το οικονομικό έτος 2022

Το οικονομικό έτος 2023 ο Δημήτρης Κουτσούμπας δήλωσε εισοδήματα 66.157,68 ευρώ τα οποία επίσης κατέθεσε στο ΚΚΕ.

Ως προς τις καταθέσεις ο Γ.Γ. της ΚΕ του ΚΚΕ δήλωσε 10.686,5 ευρώ σε 3 λογαριασμούς καθώς και έναν μηδενικό ειδικό λογαριασμό βουλευτή που άνοιξε το 2023 ενώ δεν υπάρχει μεταβολή στα ακίνητά του.

Δείτε εδώ τη δήλωση για το οικονομικό έτος 2023