Το ΠΑΣΟΚ έχει… νεύρα – Άνοιξαν νέα μέτωπα για τις χαμηλές πτήσεις στις δημοσκοπήσεις

«Μαλλιά κουβάρια» έχουν γίνει ξανά στο ΠΑΣΟΚ. Μόλις λίγα εικοσιτετράωρα από την …ευφορία που σκόρπισε στα στελέχη του η ΔΕΘ και η παρουσίαση του κυβερνητικού προγράμματος του κόμματος, το ΠΑΣΟΚ σπαράσσεται ξανά στο εσωτερικό του. Αιτία, η δημοσκοπική στασιμότητα, που ούτε κατά διάνοια δεν επιτρέπει σε αυτή τη φάση, την αισιοδοξία περί πρώτου κόμματος στις επόμενες εθνικές εκλογές. Αφορμές, πολλές…

Της Μαριτίνας Ζαφειριάδου – ΠΗΓΗ: REALNEWS

Στον χορό των φιλίων πυρών στο εσωτερικό του κόμματος, πρωταγωνιστούν κεντρικά στελέχη του και δη συνυποψήφιοι του Νίκου Ανδρουλάκη στην τελευταία εσωκομματική κάλπη για την ανάδειξη προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Οι προβληματισμοί τους, από την αδυναμία του κόμματος να κάνει το δημοσκοπικό άλμα που χρειάζεται, ως το ‘ξεκαθάρισμα’ των προθέσεων για τυχόν μετεκλογικές συνεργασίες, αγγίζουν αδιαμφισβήτητα μεγάλη μερίδα της βάσης του κόμματος. Από την άλλη, δύσκολα εξηγείται το timing που επελέγη, λίγο μετά τη ΔΕΘ και τα εύσημα που πήρε το κόμμα για την παρουσίαση κυβερνητικού προγράμματος με ρεαλιστικές κατά το ίδιο προτάσεις για τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τη χώρα και τους πολίτες.

Τον κώδωνα του κινδύνου έκρουσε ο Παύλος Γερουλάνος, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος που έχει στη διάθεσή του το κόμμα για να αλλάξει το παιχνίδι δεν είναι απεριόριστος. «Αν δεν κουνήσει η βελόνα τους επόμενους δύο μήνες, θα έχουμε πρόβλημα να την κουνήσουμε μέχρι τις εκλογές. Τώρα είναι η ώρα», είπε, καθώς η ΝΔ φθίνει στις δημοσκοπήσεις και το ΠΑΣΟΚ βγαίνει κερδισμένο από τη ΔΕΘ, είναι η στιγμή να κερδίσει και στην πράξη. Ο ίδιος, μάλιστα, εκτιμά ότι σε λίγους μήνες το τοπίο είναι πιθανό να αρχίσει να θολώνει, ειδικά στον βαθμό που θα υπάρξουν νέα κόμματα στον δρόμο προς τις κάλπες. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Παύλος Γερουλάνος ζητά τη συνεδρίαση των οργάνων, ασκώντας εμμέσως κριτική για τη μη σύγκλησή τους, την πραγματοποίηση συνεδρίου και την κινητοποίηση όλων των στελεχών.

Την κριτική του περί μη σύγκλησης των οργάνων συμμερίζονται και στο επιτελείο του Χάρη Δούκα, ο οποίος πάντως αυτή την φορά παρενέβη στον δημόσιο διάλογο ζητώντας συνεδριακή απόφαση που θα δεσμεύει το κόμμα για μη συνεργασία με τη ΝΔ την επομένη των εκλογών. Στο επιχείρημα της πλευράς Ανδρουλάκη ότι ο πρόεδρος έχει πολλάκις δεσμευθεί για αυτό, συνεργάτες του δημάρχου Αθηναίων επιμένουν ότι μία συλλογική απόφαση είναι πάντα καλύτερη, ενώ πηγαίνουν ένα βήμα παραπέρα, μιλώντας και για άνοιγμα στην κοινωνία. Σε κάθε περίπτωση, στο επικείμενο συνέδριο του κόμματος, όποτε και αν αυτό γίνει, ο Χάρης Δούκας θα κατεβάσει συγκεκριμένη πλατφόρμα, καθιστώντας εκ νέου εαυτόν, την επίσημη ‘εσωκομματική αντιπολίτευση’ στον Νίκο Ανδρουλάκη.

Τη μεγαλύτερη αναστάτωση, όμως, προκάλεσαν οι δηλώσεις της Άννας Διαμαντοπούλου από το Κιλκίς, η οποία υποστήριξε ότι «το ΠΑΣΟΚ έχει την ευθύνη, όχι να γίνει Κωνσταντοπούλου ή Καρυστιανού, αλλά να φέρει τα ζητήματα στη Βουλή και να απαιτήσει απαντήσεις». Τα λεγόμενά της προκάλεσαν σάλο, ενώ πολλά στελέχη του κόμματος χαρακτήρισαν τη δήλωση «αψυχολόγητη» και σε κάθε περίπτωση «ακατανόητη» βολή στην Μαρία Καρυστιανού, που δεν είναι πολιτική αντίπαλος, αλλά μία μάνα που θρηνεί το παιδί της και έχει δικαίωμα να διεκδικεί την απονομή Δικαιοσύνης με όποιον τρόπο επιλέξει. Σε κάθε περίπτωση, στελέχη του κόμματος τόνιζαν πως η κ. Καρυστιανού είναι πολίτης και όχι αντίπαλο κόμμα, και ως εκ τούτου ουδείς νομιμοποιείται να τη στοχοποιεί.

Χαρακτηριστικά είναι όσα είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο ΟΡΕΝ, απαιτώντας τον δέοντα σεβασμό στους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών. «57 άνθρωποι χάθηκαν, 57 οικογένειες θρηνούν. Σεβασμός σε όλους τους συγγενείς των θυμάτων, που περνούν μία πολύ μεγάλη περιπέτεια στη ζωή τους». Η Άννα Διαμαντοπούλου, πάντως, λίγες ώρες αργότερα, μίλησε για «κοπτοραπτική» που υπέστησαν οι δηλώσεις της. «Όπως όλοι οι Έλληνες και εγώ σέβομαι βαθιά και τον πόνο της κυρίας Καρυστιανού και τον αγώνα που δίνει για την αλήθεια και τη Δικαιοσύνη», τόνισε (Παραπολιτικά 90,1), σημειώνοντας ότι σε αυτό το θέμα δεν υπάρχουν λιγότερο και περισσότερο ευαίσθητοι πολίτες. Εξηγώντας, μάλιστα, τις προηγούμενες δηλώσεις της, υποστήριξε ότι η Μ.Καρυστιανού ηγείται μίας κίνησης διαμαρτυρίας για την αλήθεια και τη Δικαιοσύνη, ενώ το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα κοινοβουλευτικό, με θεσμικό ρόλο για μαχητική αντιπολίτευση και στόχο τη διακυβέρνηση. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί και δεν πρέπει, κατά την ίδια, να γίνει κόμμα διαμαρτυρίας.

Ενώ, λοιπόν, θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν την έξωθεν καλή μαρτυρία του κόμματος, μετά την εμφάνιση του Ν. Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, αλλά και κατά την εβδομάδα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης «εξέθεσε το κύρος της χώρας στις ΗΠΑ», όπως περιγράφουν τα όσα έγιναν με την ακύρωση της συνάντησής του με τον πρόεδρο της Τουρκίας, αντιθέτως στο ΠΑΣΟΚ μπαίνουν ξανά σε ένα νέο κύκλο εσωστρέφειας. Το γάντι σήκωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης που έσπευσε να απαντήσει δημοσίως, κάνοντας λόγο για δηλώσεις προς τη λάθος κατεύθυνση.

Στενοί συνεργάτες του προέδρου του κόμματος εξηγούσαν λίγο μετά ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε μία εντολή από τη βάση του ΠΑΣΟΚ, να αποτελέσει το κόμμα την εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης του τόπου και αυτό έκανε, παρουσιάζοντας κυβερνητικό πρόγραμμα από τη ΔΕΘ. Θυμίζοντας δε, ότι για αυτό το πρόγραμμα δούλεψαν τα στελέχη του κόμματος, τόνιζαν ότι την επομένη της παρουσίασής του, θα έπρεπε να το επικοινωνήσουν, ώστε να γίνει κτήμα κάθε πολίτη. Αντ’ αυτού, μιλούν για ανθρώπους που «τραβούν το χαλί» του κόμματος, ακριβώς τη στιγμή που είχε την ευκαιρία το ΠΑΣΟΚ να κάνει το άλμα προς τα εμπρός και ενώ κάποιοι εξ αυτών συμμετείχαν στην εκπόνηση του προγράμματος και ξέρουν από πρώτο χέρι πόσα όργανα συνεκλήθησαν για αυτήν.