Θεσσαλονίκη-Πάλμας: «Η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου αποτελεί εορτή όχι μόνο των Ελλήνων, αλλά όλων των ελεύθερων ανθρώπων»

Enikos Newsroom

πολιτική

Θεσσαλονίκη-Πάλμας: «Η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου αποτελεί εορτή όχι μόνο των Ελλήνων, αλλά όλων των ελεύθερων ανθρώπων»

«Με ιδιαίτερη υπερηφάνεια και συγκίνηση παρακολουθήσαμε την στρατιωτική παρέλαση για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Εκπροσωπώντας την Κυπριακή Δημοκρατία και τον κυπριακό ελληνισμό, εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας για την άρτια παρουσία. Το ένδοξο ιστορικό “Όχι» των Ελλήνων αποτελεί το πιο λαμπρό ορόσημο στη σύγχρονη ιστορία του ελληνικού έθνους», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της Κύπρου, Βασίλης Πάλμας, μετά τη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη.

«Οι Έλληνες όρθωσαν το ανάστημα απέναντι στις δυνάμεις του ολοκληρωτισμού και σημείωσαν την πρώτη ιστορικά νίκη του ελεύθερου κόσμου, κερδίζοντας δίκαια τον παγκόσμιο θαυμασμό. Γι’ αυτόν τον λόγο, η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου αποτελεί εορτή όχι μόνο των Ελλήνων, αλλά όλων των ελεύθερων ανθρώπων», υπογράμμισε.

«Αποτίοντας, λοιπόν, φόρο τιμής στους ένδοξους ήρωες του έπους του 40, εκφράζω την ευγνωμοσύνη του κυπριακού ελληνισμού για την αδιάλειπτη συμπαράσταση των ελληνικών κυβερνήσεων και του ελληνικού λαού στον αγώνα που διάγει η Κύπρος για απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας. Χρόνια πολλά στον απανταχού ελληνισμό!», κατέληξε ο κ. Πάλμας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Διαβήτης: Η ακριβής ώρα να περπατήσετε μετά το γεύμα για να μην αυξηθεί το σάκχαρο

Μόνο δύο επισκέψεις στο γυμναστήριο την εβδομάδα αρκούν, σύμφωνα με νέα έρευνα – Πώς να τις αξιοποιήσετε στο έπακρο;

Σούπερ μάρκετ: Τα παράδοξα της μείωσης τιμών και το φαινόμενο του «ασανσέρ»

Διαδοχική ασφάλιση: Τα 6 μυστικά που «ξεκλειδώνουν» γρήγορα τη σύνταξη

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό σε 28 δευτερόλεπτα;

Τι να κάνετε αν το Windows PC σας «κρασάρει» – 6 λύσεις που μπορείτε πάντα να εμπιστευτείτε
περισσότερα
18:34 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Θεσσαλονίκη – Αγγελούδης: Την 28η Οκτωβρίου του 1940 η πατρίδα μας κέρδισε τη μεγαλύτερη μάχη νικώντας τον φασισμό

«Την 28η Οκτωβρίου του 1940 η πατρίδα μας κέρδισε τη μεγαλύτερη μάχη νικώντας τον φασισμό. Τα ...
17:35 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Θεσσαλονίκη – Τζιτζικώστας: «Τιμώντας την ιστορία και τους προγόνους μας, συνεχίζουμε με πίστη σε μια Ελλάδα ισχυρή, σε μια Ευρώπη ενωμένη»

«Είδαμε και φέτος μια εξαιρετική παρέλαση. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις τιμούν καθημερινά τις...
16:56 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Θεσσαλονίκη – Φράγκος: «Σήμερα τιμούμε το ηρωικό Έπος του ’40 και θα πρέπει να θυμόμαστε ότι τα μεγάλα ΟΧΙ χρειάζονται Μεταξάδες για να ακουστούν»

«Σήμερα τιμούμε το ηρωικό Έπος του ’40 και θα πρέπει να θυμόμαστε ότι τα μεγάλα ΟΧΙ χρει...
16:46 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Δένδιας: Παρέλαση καινοτομίας η φετινή – Πρώτο ορατό δείγμα της μετάβασης των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή

Η φετινή παρέλαση ανέδειξε το πρώτο ορατό δείγμα της μετάβασης των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς