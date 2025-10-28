Θεσσαλονίκη – Τζιτζικώστας: «Τιμώντας την ιστορία και τους προγόνους μας, συνεχίζουμε με πίστη σε μια Ελλάδα ισχυρή, σε μια Ευρώπη ενωμένη»

Enikos Newsroom

πολιτική

Θεσσαλονίκη – Τζιτζικώστας: «Τιμώντας την ιστορία και τους προγόνους μας, συνεχίζουμε με πίστη σε μια Ελλάδα ισχυρή, σε μια Ευρώπη ενωμένη»

«Είδαμε και φέτος μια εξαιρετική παρέλαση. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις τιμούν καθημερινά τις αξίες και την ιστορία του έθνους μας. Σε μια εποχή νέων προκλήσεων για την ειρήνη και την ασφάλεια της Ευρώπης, η Ελλάδα συνεχίζει να συμβάλλει καθοριστικά στην άμυνα και την προστασία των ευρωπαϊκών μας συνόρων ως πυλώνας σταθερότητας και αποτροπής στην ευρύτερη περιοχή», δήλωσε ο Επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση Απόστολος Τζιτζικώστας, μετά τη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη.

«Τιμώντας την ιστορία μας και τους προγόνους μας, συνεχίζουμε με πίστη σε μια Ελλάδα ισχυρή, σε μια Ευρώπη ενωμένη, μια Ευρώπη ανθεκτική. Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες, σε όλους τους Έλληνες. Χρόνια πολλά Ελλάδα», κατέληξε ο κ. Τζιτζικώστας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Διαβήτης: Η ακριβής ώρα να περπατήσετε μετά το γεύμα για να μην αυξηθεί το σάκχαρο

Μόνο δύο επισκέψεις στο γυμναστήριο την εβδομάδα αρκούν, σύμφωνα με νέα έρευνα – Πώς να τις αξιοποιήσετε στο έπακρο;

Σούπερ μάρκετ: Τα παράδοξα της μείωσης τιμών και το φαινόμενο του «ασανσέρ»

Διαδοχική ασφάλιση: Τα 6 μυστικά που «ξεκλειδώνουν» γρήγορα τη σύνταξη

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό σε 28 δευτερόλεπτα;

Τι να κάνετε αν το Windows PC σας «κρασάρει» – 6 λύσεις που μπορείτε πάντα να εμπιστευτείτε
περισσότερα
18:34 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Θεσσαλονίκη – Αγγελούδης: Την 28η Οκτωβρίου του 1940 η πατρίδα μας κέρδισε τη μεγαλύτερη μάχη νικώντας τον φασισμό

«Την 28η Οκτωβρίου του 1940 η πατρίδα μας κέρδισε τη μεγαλύτερη μάχη νικώντας τον φασισμό. Τα ...
17:50 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Θεσσαλονίκη-Πάλμας: «Η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου αποτελεί εορτή όχι μόνο των Ελλήνων, αλλά όλων των ελεύθερων ανθρώπων»

«Με ιδιαίτερη υπερηφάνεια και συγκίνηση παρακολουθήσαμε την στρατιωτική παρέλαση για την επέτε...
16:56 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Θεσσαλονίκη – Φράγκος: «Σήμερα τιμούμε το ηρωικό Έπος του ’40 και θα πρέπει να θυμόμαστε ότι τα μεγάλα ΟΧΙ χρειάζονται Μεταξάδες για να ακουστούν»

«Σήμερα τιμούμε το ηρωικό Έπος του ’40 και θα πρέπει να θυμόμαστε ότι τα μεγάλα ΟΧΙ χρει...
16:46 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Δένδιας: Παρέλαση καινοτομίας η φετινή – Πρώτο ορατό δείγμα της μετάβασης των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή

Η φετινή παρέλαση ανέδειξε το πρώτο ορατό δείγμα της μετάβασης των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς