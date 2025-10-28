Θεσσαλονίκη – Τζιτζικώστας: «Τιμώντας την ιστορία και τους προγόνους μας, συνεχίζουμε με πίστη σε μια Ελλάδα ισχυρή, σε μια Ευρώπη ενωμένη»

«Είδαμε και φέτος μια εξαιρετική παρέλαση. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις τιμούν καθημερινά τις αξίες και την ιστορία του έθνους μας. Σε μια εποχή νέων προκλήσεων για την ειρήνη και την ασφάλεια της Ευρώπης, η Ελλάδα συνεχίζει να συμβάλλει καθοριστικά στην άμυνα και την προστασία των ευρωπαϊκών μας συνόρων ως πυλώνας σταθερότητας και αποτροπής στην ευρύτερη περιοχή», δήλωσε ο Επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση Απόστολος Τζιτζικώστας, μετά τη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη.

«Τιμώντας την ιστορία μας και τους προγόνους μας, συνεχίζουμε με πίστη σε μια Ελλάδα ισχυρή, σε μια Ευρώπη ενωμένη, μια Ευρώπη ανθεκτική. Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες, σε όλους τους Έλληνες. Χρόνια πολλά Ελλάδα», κατέληξε ο κ. Τζιτζικώστας.