Συνέδριο «Ελλάδα 2025-2030» – Δήμας: «Η χώρα αυτή την ώρα είναι ένα τεράστιο εργοτάξιο»

Στα σημαντικά οδικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη αναφέρθηκε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, στην ενότητα «Υποδομές – Τα milestones της Πενταετίας», του συνεδρίου «Ελλάδα 2025-2030» που διοργανώνεται από τη Next is Now και τη Dome Consulting.

Του Κωνσταντίνου Νικολόπουλου

«Οι υποδομές και οι μεταφορές είναι πολύ σημαντικές για να μπορούμε να έχουμε οικονομική ανάπτυξη, ευημερία και την κοινωνική δικαιοσύνη που απαιτείται. Τα τελευταία χρόνια που έχουμε σημαντική πρόοδο στις μεταφορές και τις υποδομές είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. Η χώρα αυτή την ώρα είναι ένα τεράστιο εργοτάξιο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών.

Παράλληλα, ο κ. Δήμας, επισήμανε ότι σε ότι αφορά τον οδικό άξονα Πάτρας – Πύργου, μέχρι το τέλος Ιουλίου θα έχουν παραδοθεί τα πρώτα 65 χιλιόμετρα, τονίζοντας ότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια να υπάρξει τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων. «Ο ΒΟΑΚ είναι η τελευταία μεγάλη εκκρεμότητα στους αυτοκινητοδρόμους στη χώρα. Συμβασιοποιήσαμε το έργο παίρνοντας ειδικές διατάξεις στις 9 Μαΐου και ήδη έχει κυρωθεί η σύμβαση του ΒΟΑΚ από τη Βουλή. Σε αυτό το σημείο να επισημάνω ότι στον ΒΟΑΚ θα εφαρμόσουμε αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας τα οποία το υπουργείο εφάρμοσε στο Πάτρα – Πύργος με μεγάλη επιτυχία στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Το έργο του Flyover στη Θεσσαλονίκη θα ανακουφίσει και θα φέρει σημαντικά αποτελέσματα στη Θεσσαλονίκη», είπε ο κ. Δήμας.

Ο Χρίστος Δήμας, την ίδια στιγμή, σημείωσε ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με το εργατικό δυναμικό στα μεγάλα έργα των υποδομών, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη εργαζομένων για τις αγροτικές εργασίες και των έργων υποδομών. «Αντιμετωπίζουμε μια τεράστια έλλειψη εργαζομένων για τις ανάγκες της κάθε εργασίας και στο πλαίσιο αυτό υπάρχουν ήδη διμερείς συμφωνίες με κάποιες χώρες για έμψυχο εργατικό δυναμικό», τόνισε ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών.

Στην ανάγκη τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων στάθηκε ο Ντίνος Μπενρουμπή, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, ΜΕΤΚΑ. «Πάντα όταν αναλαμβάνεις ένα έργο η πρόθεσή σου είναι να τελειώσεις στην ώρα που πρέπει, γιατί αν δεν τελειώσεις θα χάσουν όλοι. Χάνει ο ανάδοχος, χάνει η κυβέρνηση, χάνουν οι πάντες. Αυτό επιτυγχάνεται με πολύ προσπάθεια και κόπο από όλες τις πλευρές», ανέφερε ο Ντίνος Μπενρουμπή.

«Υπάρχουν σημαντικά πράγματα που έχουν αλλάξει τελευταία στον κόσμο των έργων. Συγκεκριμένα, αλλάζει ο χρόνος ανταπόκρισης και του δημοσίου και των αναδόχων», είπε ο κ. Μπενρουμπή και πρόσθεσε ότι οι κυριότερες αιτίες για την καθυστέρηση των έργων είναι οι απαλλοτριώσεις, τα περιβαλλοντολογικά, με προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας και τέλος η προσαρμοστικότητα των εμπλεκομένων.

Στην υλοποίηση δημοσίων έργων αναφέρθηκε ο Κωνσταντίνος Μιτζάλης, Διευθύνων Σύμβουλος Όμιλος ΑΒΑΞ, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ένα διαχρονικό πρόβλημα όλων των κυβερνήσεων. «Το θέμα είναι πάντα να διαμορφωθούν οι χρόνιες παθογένειες του συστήματος. Με την πάροδο του χρόνου και με τις σωστές εταιρείες που απέμειναν ο μόνος που δεν φταίει είναι ο κατασκευαστής γιατί τρέχει για να καλύψει κενά και επιθυμίες της κοινωνίας. Σπανίως υπάρχει ένας μακροχρόνιος στρατηγικός σχεδιασμός για την υλοποίηση των έργων. Αυτά τα έργα για να υλοποιηθούν χρειάζονται κάποιες προϋποθέσεις, όπως την μελέτη των έργων, οι περιβαλλοντολογικές αδειοδοτήσεις, οι απαλλοτριώσεις και η ένταξή τους στα κονδύλια», ανέφερε ο κ. Μιτζάλης.

Για τις δυσκολίες που προκύπτουν από την υλοποίηση των μεγάλων έργων που μετέχουν, μίλησε ο Αναστάσιος Αρανίτης Γενικός Διευθυντής Aktor Όμιλος Εταιρειών. «Δεν υπάρχει κάποια κακοδαιμονία στην υλοποίηση των έργων. Υπάρχουν καθυστερήσεις, υπάρχουν προβλήματα. Πρόκειται για μεγάλα και δύσκολα έργα. Όταν κάτι πάει λάθος, φταίμε όλοι. Σίγουρα υπάρχουν πολλοί παράγοντες που προκαλούν καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων. Για παράδειγμα η αρχαιολογία είναι ένας αστάθμητος παράγοντας που προκαλεί σοβαρές καθυστερήσεις».

Τον ρόλο που θα παίξουν στο μέλλον τα έργα διαχείρισης υδάτινων έργων, ανέλυσε ο Αλέξανδρος Μιχαηλίδης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος & Γενικός Τεχνικός Διευθυντής ΤΕΡΝΑ Α.Ε.. «Η πράσινη ενέργεια δεν είναι δεδομένη. Η αντλησιοταμίευση είναι μία μπαταρία η οποία μπορεί με ένα εντελώς πράσινο τρόπο, να παράξει ρεύμα. Το έργο της Αμφιλοχίας είναι ένα πολύπλοκο έργο. Πρόκειται για μια μπαταρία 680 Mεγαβατ. Για να έχουμε και μία τάξη μεγέθους, είναι ένα έργο που μπορεί να κρατήσει το νησί της Κρήτης για 10 ολόκληρες ώρες», επεσήμανε ο κ. Μιχαηλίδης.

«Όταν μιλάμε για έργα δεν μιλάμε μόνο για εμβληματικά έργα, καθώς υπάρχει και μία άλλη νέα γενιά έργων, αυτή που εκτελεί ο ΤΜΕΔΕ. Το 60% του κύκλου των έργων γίνεται από πολύ μικρές τεχνικές εταιρείες, από μηχανικούς, μελετητές. Συνεπώς θα πρέπει αν τονίσουμε ότι γίνονται και μικρότερα έργα τα οποία έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην κοινωνία», ανέφερε από την πλευρά του ο Κωνσταντίνος Μακέδος, Πρόεδρος ΤΜΕΔΕ και Α΄ Αντιπρόεδρος Attica Bank ΑΤΕ, Πολιτικός Μηχανικός MBA, MSc.

Την ενότητα «Υποδομές – Τα milestones της Πενταετίας», του συνεδρίου «Ελλάδα 2025-2030», συντόνισε η Μαριάννα Πυργιώτη, Co-founder Dome Consulting Firm & Communication Expert.

