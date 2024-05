Συνέδριο «Δημογραφικό 2024 – Εθνική Προτεραιότητα»: Το εθνικό σχέδιο δράσης και οι παρεμβάσεις

Στις παρεμβάσεις που πρέπει να προχωρήσει η πολιτεία αναφέρθηκαν οι παρευρισκόμενοι στην δεύτερη ευρεία συζήτηση με θέμα «Η Εθνική Πολιτική για το Δημογραφικό» που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Συνεδρίου για το Δημογραφικό που διοργανώνουν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Next is Now και η DomeConsulting με τίτλο «Δημογραφικό 2024-Εθνική προτεραιότητα».

Η γενική γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής Μαρίνα Στέφου επισήμανε ότι ήδη υπάρχει πλαίσιο 60 δράσεων, τις οποίες καλείται το νέο υπουργείο Οικογένειας να συντονίσει για την στήριξη της οικογένειας και της νέας μητέρας. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης που καταρτίζεται θα περιλαμβάνει πλέγμα παρεμβάσεων και πολυεπιπεδες πολιτικές για την διευκόλυνση των ζευγαριών να αποκτήσουν παιδιά και τις οικογένειες να διευρυνθούν. Σύμφωνα με την κα Στέφου γίνεται αποτίμηση των υπαρχόντων δράσεων, προκειμένου να υπάρξουν παρεμβάσεις βελτιώσεις αλλά νέες πιο στοχευμένες δράσεις. Για παράδειγμα, ανέφερε η κα Στέφου, αυξάνονται οι θέσεις σε βρεφονηπιακούς σταθμούς με τον προϋπολογισμό να ξεπερνά τη νέα χρονιά τα 380 εκατ. ευρώ. Ακόμη η κυβέρνηση αναμένεται να προχωρήσει και σε νέες φορολογικές απαλλαγές για όσες οικογένειες επιλέξουν να αυξήσουν τα μέλη τους.

Για θεωρητικό πλαίσιο με την παροχή επιδομάτων χωρίς ουσιαστικές υποστηρικτικές παρεμβάσεις για την οικογένεια και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος έκανε λόγο η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου, επισημαίνοντας ότι οι παρεμβάσεις για τη στεγαστική πολιτική που ήδη έχουν εφαρμοστεί είναι ελλιπείς.

Όσον αφορά την εθνική συναίνεση σε ένα ενιαίο εθνικό σχέδιο για το δημογραφικό και την αντιμετώπισή του η κα Νοτοπούλου ανέφερε ότι δεν καλύπτονται οι προϋποθέσεις για την κατάρτιση ενός εθνικού σχεδίου κοινά αποδεκτού από όλα τα κόμματα.

Στο πολυδιάστατο πρόβλημα του δημογραφικού και στις δράσεις που προωθεί η Eurobank αναφέρθηκε ο Διευθυντής Marketing & Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου, Group Chief Marketing Officer Eurobank, επισημαίνοντας ότι το δημογραφικό πλέον βρίσκεται στην 2η και 3η θέση των επικείμενων σημαντικών προβλημάτων που θα αντιμετωπίσει η χώρα.

Μεταξύ άλλων δράσεων η τράπεζα προχωρά στις εξής δράσεις:

-Συνεργασία με την belive για τη στήριξη ζευγαριών να αποκτήσουν παιδιά σε ακριτικές περιοχές- 36 νέες ζωές

-Παροχή 800 βρεφικών πακέτων «Αποστολή» σε συνεργασία με την Αρχιεπισκοπή Αθηνών

-Παροχή εκπαιδευτικών για απογευματινή απασχόληση σε δήμους

-Ψυχολογική υποστήριξη νέων με 24 σεμινάρια σε ακριτικές περιοχές

-Ειδικά στεγαστικά προγράμματα με χαμηλά επιτόκια για ακριτικές περιοχές.

-Ειδικές παροχές στήριξης των 6.000 εργαζόμενων της τράπεζας

Η κα Αντιγόνη Λυμπεράκη, καθηγήτρια Οικονομικών στο Πάντειο Πανεπισήμιο, τόνισε ότι βρισκόμαστε σε μια Μεγάλη Δημογραφική μετάβαση η οποία αποτελεί ένα πολύ σοβαρό θέμα σε παγκόσμια κλίμακα. «Έχουμε να μάθουμε από πρακτικές άλλων χωρών» επεσήμανε σημειώνοντας πως είναι αναγκαία η συνεργασία των υπουργείων.

Η κα. Αλεξάνδρα Τραγάκη, καθηγήτρια Οικονομικής Δημογραφίας στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο τόνισε την σημασία της μελέτης του εθνικού σχεδίου αντιμετώπισης του δημογραφικού ζητήματος. «Εργαζόμαστε πάνω σε αυτό, πρόκειται για ένα πολύεπίπεδο ζήτημα με την εμπλοκή όλων των υπουργείων, την τοπική αυτοδιοίκηση, μη κυβερνητικές οργανώσεις, κόμματα» σημείωσε προσθέτοντας ότι Υπάρχει μηχανισμός παρακολούθησης δημογραφικού με ετήσια στοιχεία.