«Ραντεβού» βουλευτών για καφέ στο Κολωνάκι – Η αινιγματική λεζάντα στη φωτογραφία

Enikos Newsroom

πολιτική

Βουλευτές ΝΔ

Διήμερο ζυμώσεων στο εστιατόριο «Alfiere» της οδού Σέκερη στο Κολωνάκι, όπου φιλοξενούνται τακτικά πηγαδάκια βουλευτών. Το συγκεκριμένο μαγαζί είναι το στέκι του βουλευτή Αχαΐας της ΝΔ και πρώην υφυπουργού, Ανδρέα Κατσανιώτη, o οποίος εθεάθη την Τετάρτη με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο -επίσης Αχαιό- Παύλο Μαρινάκη, και την Πέμπτη με παρέα συναδέλφων του από την Περιφέρεια.

Συγκεκριμένα, το πρωί τον καφέ τους απόλαυσαν η βουλευτής Ιωαννίνων Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα, ο βουλευτής Κατερίνης, Φώντας Μπαραλιάκος, ο βουλευτής Ηρακλείου, Μάξιμος Σενετάκης, και ο εκ Καβάλας πρώην υπουργός, Νίκος Παναγιωτόπουλος.

Η παρέα των «γαλάζιων» βουλευτών έβγαλε και μια «αναμνηστική» φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στα social media. «Υπό το βλέμμα του Μαξιμου», έγραψε η κυρία Κεφάλα που ανέβασε σε story το φωτογραφικό καρέ. Ωστόσο, όπως σχολιάζει η εφημερίδα “Απογευματινή” το γεγονός ότι το «Μαξίμου» δεν τονίστηκε, δημιούργησε απορία. Εννοεί άραγε υπό το βλέμμα του Μάξιμου (Σενετάκη) ή του Μεγάρου Μαξίμου;

Βουλευτές ΝΔ

12:01 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Βουλή: Με αυξημένη πλειοψηφία ψηφίσθηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας για την απόκτηση της 4ης φρεγάτας Belharra

Με ευρύτερη πλειοψηφία ψηφίσθηκε στην Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τη...
10:30 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Ο βουλευτής της επαρχίας που διαδίδει ότι συνάδελφός του είναι άρρωστος

Έχει αγριέψει η κατάσταση στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Σε ε...
09:30 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Τα «γαλάζια» βιβλία

Δύο βιβλία, ένα του Αλέξη Πατέλη, πρώην στενού συνεργάτη του Πρωθυπουργού και ένα του Ευρυπίδη...
09:02 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Αλέξης Τσίπρας: Το διακομματικό «πηγαδάκι» στο Στρασβούργο και τα σενάρια για νέο κόμμα

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η διακομματική ελληνική αντιπροσωπεία του Συμβουλίου της Ευρώπης....
