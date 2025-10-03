«Ραντεβού» βουλευτών για καφέ στο Κολωνάκι – Η αινιγματική λεζάντα στη φωτογραφία

Διήμερο ζυμώσεων στο εστιατόριο «Alfiere» της οδού Σέκερη στο Κολωνάκι, όπου φιλοξενούνται τακτικά πηγαδάκια βουλευτών. Το συγκεκριμένο μαγαζί είναι το στέκι του βουλευτή Αχαΐας της ΝΔ και πρώην υφυπουργού, Ανδρέα Κατσανιώτη, o οποίος εθεάθη την Τετάρτη με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο -επίσης Αχαιό- Παύλο Μαρινάκη, και την Πέμπτη με παρέα συναδέλφων του από την Περιφέρεια.

Συγκεκριμένα, το πρωί τον καφέ τους απόλαυσαν η βουλευτής Ιωαννίνων Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα, ο βουλευτής Κατερίνης, Φώντας Μπαραλιάκος, ο βουλευτής Ηρακλείου, Μάξιμος Σενετάκης, και ο εκ Καβάλας πρώην υπουργός, Νίκος Παναγιωτόπουλος.

Η παρέα των «γαλάζιων» βουλευτών έβγαλε και μια «αναμνηστική» φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στα social media. «Υπό το βλέμμα του Μαξιμου», έγραψε η κυρία Κεφάλα που ανέβασε σε story το φωτογραφικό καρέ. Ωστόσο, όπως σχολιάζει η εφημερίδα “Απογευματινή” το γεγονός ότι το «Μαξίμου» δεν τονίστηκε, δημιούργησε απορία. Εννοεί άραγε υπό το βλέμμα του Μάξιμου (Σενετάκη) ή του Μεγάρου Μαξίμου;