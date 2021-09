Πώς η τουρκική ακτοφυλακή στέλνει μετανάστες στη Λέσβο – Νέα ντοκουμέντα

Αυξάνεται η πίεση από τα τουρκικά παράλια, που «φορτώνονται» με παράνομους μετανάστες, τους οποίους Τούρκοι δουλέμποροι ετοιμάζονται να επιβιβάσουν σε λέμβους με προορισμό τα ελληνικά νησιά.

Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΖΑΝΙΤΗ

Το Λιμενικό Σώμα, συνεπικουρούμενο από το Πολεμικό Ναυτικό, τον Στρατό και την Πολεμική Αεροπορία, έπειτα από συνεννόηση της ηγεσίας του Σώματος με το ΓΕΕΘΑ, υψώνει καθημερινά ένα τείχος αποτροπής στο Αιγαίο, ώστε να μην επαναληφθούν τα γεγονότα του 2015, κάτι που άλλωστε αποτελεί τον βασικό στόχο της κυβερνητικής πολιτικής για το μεταναστευτικό ζήτημα.

Ταυτόχρονα, όπως αποκαλύψαμε στο περασμένο φύλλο της Realnews, κύκλοι της Frontex πιέζουν την Ελλάδα, με αφορμή καταγγελίες από συγκεκριμένες ΜΚΟ για υποτιθέμενα φαινόμενα βίαιων επαναπροωθήσεων στο Αιγαίο.

Ομως, τα ντοκουμέντα που οι ελληνικές Αρχές προσκομίζουν στην ηγεσία του ευρωπαϊκού οργανισμού, μέρος των οποίων αποκαλύπτει σήμερα η «R», δείχνουν την τουρκική ακτοφυλακή (Sahil Guvenlik) να συνεπικουρεί κυκλώματα δουλεμπόρων και να ωθεί στα ελληνικά χωρικά ύδατα βάρκες ή πλοιάρια με μετανάστες που προσπαθούν να εισέλθουν παράνομα στη χώρα. Δύο περιστατικά.

Τα νέα φωτογραφικά ντοκουμέντα που παρουσιάζει η «R» προέρχονται από την περιοχή της Λέσβου, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, και αφορούν δύο ξεχωριστά περιστατικά.

Στο ένα από αυτά, ένα σκάφος του τουρκικού λιμενικού εμφανίζεται με μεγάλη ευκρίνεια να πραγματοποιεί γρήγορες διελεύσεις σε απόσταση αναπνοής από μικρό φουσκωτό, στο οποίο επιβαίνουν περίπου 15 άτομα, ώστε με τα απόνερα που δημιουργεί να το ωθήσει προς τα ελληνικά χωρικά ύδατα.

Οπως επισημαίνουν έμπειροι αξιωματικοί, αυτή είναι μια πάγια τακτική, την οποία υιοθετούν πολλές φορές οι Τούρκοι, έτσι ώστε τα σκάφη της ελληνικής Ακτοφυλακής να αναγκαστούν να προχωρήσουν σε αποστολή διάσωσης και να μεταφέρουν τους μετανάστες στη δομή φιλοξενίας μεταναστών του Καρά Τεπέ στη Λέσβο.

Το συμβάν έχει καταγραφεί από ειδικό βαν, που φέρει θερμικές κάμερες και εξελιγμένο ηλεκτροπτικό εξοπλισμό, από τα παράλια της Λέσβου.

Στο δεύτερο περιστατικό που έχει καταγραφεί, επίσης κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, φαίνεται πώς δύο τουρκικές ακταιωροί φράζουν τον δρόμο επιστροφής στα τουρκικά παράλια σε μια λέμβο, στην οποία επιβαίνουν πάνω από 25 με 30 άτομα, που έχουν στοιβαχτεί στο μικρό φουσκωτό από αδίστακτους διακινητές, με κίνδυνο της ζωής τους.

Και σε αυτή την περίπτωση, το ένα από τα τουρκικά σκάφη δημιουργεί απόνερα, ώστε να αναγκάσει τους μετανάστες να πάρουν ρότα προς τα ελληνικά χωρικά ύδατα.

Σύμφωνα με κύκλους από το Λιμενικό Σώμα, αυτό το «πινγκ πονγκ ανθρώπινων ψυχών» από τους Τούρκους δουλεμπόρους και την τουρκική ακτοφυλακή τείνει να γίνει κανόνας τους τελευταίους μήνες.

Η ελληνική πλευρά απαντά στις προκλήσεις με συνεχείς περιπολίες, αυξημένη παρουσία σκαφών αλλά και ηλεκτροπτικών μέσων επιτήρησης. «Captain of the Turkish Coast Guard, stop the boat. It is in turkish territorial water. We record you» («Καπετάνιε της τουρκικής ακτοφυλακής, σταμάτα τη βάρκα. Είναι σε τουρκικά χωρικά ύδατα. Σε καταγράφουμε», είναι το μήνυμα που εκπέμπεται διά ασυρμάτου από τους Ελληνες λιμενικούς, που βρίσκονται εν πλω και αντιμετωπίζουν την κλιμακούμενη τουρκική προκλητικότητα.

Στο άκουσμα ότι «τους καταγράφουν», στην πλειονότητα των περιπτώσεων, οι Τούρκοι σταματούν τα πάντα, αφού γνωρίζουν ότι, εάν δεν το πράξουν, η Ευρώπη θα αντιδράσει διακόπτοντας τη χρηματοδότηση.

