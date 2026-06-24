Πλεύρης: Απέλαση αλλοδαπού με νόμιμη άδεια – Καλεί σε βίντεο μετανάστες να έρθουν παράνομα στη χώρα

Ο Θάνος Πλεύρης ανακοίνωσε την απέλαση αλλοδαπού με νόμιμη άδεια διαμονής, ο οποίος καλούσε μέσω social media μετανάστες να έρθουν παράτυπα στο Ναύπλιο. Ο συγκεκριμένος αλλοδαπός ταυτοποιήθηκε από την αστυνομία, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του και δόθηκε εντολή για ανάκληση της άδειας διαμονής του και εκκίνηση της διαδικασίας απέλασης βάσει του νέου Κώδικα Μετανάστευσης.

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Φωτογραφία: INTIME NEWS / ΖΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Φωτογραφία: INTIME NEWS / ΖΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την απέλαση αλλοδαπού, με νόμιμη άδεια διαμονής, που καλεί στα social media μετανάστες να έρθουν στο Ναύπλιο παράτυπα, ανακοίνωσε ο Θάνος Πλεύρης.
  • Ο αλλοδαπός καλούσε μετανάστες να έλθουν παράνομα στο Ναύπλιο, ισχυριζόμενος ότι κανείς δεν τους ελέγχει, μέσω βίντεο που διακινούν ψευδείς ειδήσεις.
  • Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του και δόθηκε εντολή για ανάκληση της άδειας διαμονής του και εκκίνηση της διαδικασίας απέλασης βάσει των νέων διατάξεων του Κώδικα Μετανάστευσης.

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Την απέλαση αλλοδαπού, με νόμιμη άδεια διανομής, που καλεί στα social media μετανάστες να έρθουν στο Ναύπλιο παράτυπα, ανακοίνωσε ο Θάνος Πλεύρης.

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Η ανάρτηση του Θάνου Πλεύρη

Ένας αλλοδαπός, με νόμιμη άδεια διαμονής, με ανάρτηση του καλεί μετανάστες να έλθουν παράνομα στο Ναύπλιο γιατί κανείς δεν τους ελέγχει. Τα συγκεκριμένα βίντεο που διακινούν ψευδείς ειδήσεις και χρησιμοποιούνται από κυκλώματα λαθροδιακινητών για να πείσουν παράνομους μετανάστες να έλθουν στην ΕΕ. Ο συγκεκριμένος αλλοδαπός ταυτοποιήθηκε από την αστυνομία,
σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία και έδωσα εντολή στις υπηρεσίες να ανακαλέσουν την άδεια διαμονής του και να εκκινήσει η διαδικασία της απέλασης του βάσει των νέων διατάξεων του Κώδικα Μετανάστευσης.

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