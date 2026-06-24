Πλεύρης: Απέλαση αλλοδαπού με νόμιμη άδεια – Καλεί σε βίντεο μετανάστες να έρθουν παράνομα στη χώρα

Την απέλαση αλλοδαπού, με νόμιμη άδεια διανομής, που καλεί στα social media μετανάστες να έρθουν στο Ναύπλιο παράτυπα, ανακοίνωσε ο Θάνος Πλεύρης.

Η ανάρτηση του Θάνου Πλεύρη

Ένας αλλοδαπός, με νόμιμη άδεια διαμονής, με ανάρτηση του καλεί μετανάστες να έλθουν παράνομα στο Ναύπλιο γιατί κανείς δεν τους ελέγχει. Τα συγκεκριμένα βίντεο που διακινούν ψευδείς ειδήσεις και χρησιμοποιούνται από κυκλώματα λαθροδιακινητών για να πείσουν παράνομους μετανάστες να έλθουν στην ΕΕ. Ο συγκεκριμένος αλλοδαπός ταυτοποιήθηκε από την αστυνομία,

σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία και έδωσα εντολή στις υπηρεσίες να ανακαλέσουν την άδεια διαμονής του και να εκκινήσει η διαδικασία της απέλασης του βάσει των νέων διατάξεων του Κώδικα Μετανάστευσης.